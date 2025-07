Para atender a essas necessidades, a Al Rajhi Capital recorreu ao seu parceiro tecnológico de confiança, a IBM. As duas equipes se uniram para resolver o dilema da arquitetura digital da empresa e, essencialmente, realizar a transição digital de seu modelo de negócios e operações para uma abordagem mais centrada no cliente, adequada aos tempos modernos. Após análises, as equipes optaram pelas soluções de IA para negócios da IBM.

Com o apoio da IBM, a Al Rajhi Capital implementou o IBM Cloud Pak® for Integration. A solução também incluiu o IBM App Connect, o IBM MQ, o IBM API Connect®, o IBM® DataPower® Gateway e a plataforma Red Hat® OpenShift® para criar um middleware modernizado que unificou os sistemas isolados. A implementação possibilitou o desenvolvimento do novo aplicativo móvel digital da Al Rajhi Capital—o Super App, como é chamado internamente. O novo aplicativo permitiu à empresa agregar todos os serviços de investimento—corretagem, gestão de ativos e banco de investimentos—em uma interface unificada e fácil de usar. A camada de integração, combinada com as capacidades de streaming de eventos do IBM Event Streams, facilitou a comunicação perfeita entre sistemas diversos e pontos de dados externos.

“Nossa ambição de enriquecer a experiência do cliente e nossa posição como líderes de mercado iluminaram nossa jornada de transformação, que não foi apenas sobre tecnologia, mas sobre redefinir como entregamos valor aos nossos clientes. Por meio do nosso app, agora oferecemos serviços exclusivos e inovadores que nos destacam da concorrência. Os clientes podem acessar informações em tempo real de diferentes bolsas, como a Tadāwul e outras ao redor do mundo, permitindo explorar instantaneamente novas oportunidades de investimento, diversificar seus portfólios e maximizar os retornos”, Ahmad Al Rifai, Chief Information Officer, Al Rajhi Capital

Além disso, a empresa automatizou processos críticos dentro do Super App. Isso incluiu a criação de uma plataforma digital de gerenciamento de fluxos de trabalho, oferecendo aos clientes um serviço mais intuitivo e responsivo. Com uma estratégia de nuvem híbrida viabilizada pelo IBM Cloud Pak for Integration, a empresa garantiu escalabilidade dinâmica. A plataforma de observabilidade IBM Instana® também desempenhou um papel fundamental ao fornecer observabilidade em tempo real e eficiência operacional para o novo ambiente digital construído. Ao aproveitar a expertise e a tecnologia da IBM, a empresa reduziu drasticamente o tempo de lançamento de novos recursos e atualizações, passando de meses para dias.

Por fim, o processo resultou em uma transferência de conhecimento notável e na capacitação dos profissionais da equipe interna de TI. O esforço colaborativo também permitiu que a Al Rajhi Capital ampliasse sua equipe de TI para 250 profissionais. E, à medida que a demanda por seus serviços e produtos continua a crescer, esse esforço demonstra a agilidade e a inovação que os serviços financeiros modernos exigem.