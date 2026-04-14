O descomissionamento de ativos é uma parte vital da gestão de ativos de TI moderna, que ajuda as organizações a aposentar seus ativos de TI de uma forma que priorize a segurança de dados, a conformidade regulatória, a eficiência de custos e a sustentabilidade.

Em ambientes de TI empresariais modernos e complexos, como data centers e ecossistemas de Internet das coisas (IoT), dados confidenciais e informações confidenciais frequentemente permanecem em um dispositivo muito tempo depois do término de sua vida útil. O descomissionamento de ativos de TI e a disposição de ativos de TI (ITAD) ajudam as organizações a realizar a destruição de dados nesses dispositivos para que possam ser reutilizados, reciclados ou revendidos.

O processo moderno de descomissionamento de ativos se estende por toda a vida útil de um ativo, integrando privacidade de dados e as melhores práticas de cibersegurança. A gestão eficaz do ciclo de vida dos ativos (ALM) ajuda a garantir que as empresas atendam aos requisitos regulatórios em constante evolução e aos padrões do setor em relação à eliminação dos dados e ao manuseio de lixo eletrônico, dispositivos eletrônicos obsoletos ou descartados.

A demanda por ferramentas e fluxos de trabalho eficazes para o descomissionamento de ativos é alta e está em constante crescimento.De acordo com um relatório recente, o mercado global de recursos de ITAD foi avaliado em US$ 17,5 bilhões em 2025. Espera-se que atinja US$ 40,1 bilhões até 2035, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,9%.1