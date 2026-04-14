Técnico desmontando um notebook antigo
Gerenciamento de ativos

Qual é o processo de descomissionamento de ativos?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado 14/04/2026

Definição do processo de descomissionamento de ativos

O processo de descomissionamento de ativos é a fase de fim de ciclo do ciclo de vida do ativo que as organizações e os departamentos de TI dependem para descartar com segurança os ativos físicos e digitais.

O descomissionamento de ativos é uma parte vital da gestão de ativos de TI moderna, que ajuda as organizações a aposentar seus ativos de TI de uma forma que priorize a segurança de dados, a conformidade regulatória, a eficiência de custos e a sustentabilidade.

Em ambientes de TI empresariais modernos e complexos, como data centers e ecossistemas de Internet das coisas (IoT), dados confidenciais e informações confidenciais frequentemente permanecem em um dispositivo muito tempo depois do término de sua vida útil. O descomissionamento de ativos de TI e a disposição de ativos de TI (ITAD) ajudam as organizações a realizar a destruição de dados nesses dispositivos para que possam ser reutilizados, reciclados ou revendidos.

O processo moderno de descomissionamento de ativos se estende por toda a vida útil de um ativo, integrando privacidade de dados e as melhores práticas de cibersegurança. A gestão eficaz do ciclo de vida dos ativos (ALM) ajuda a garantir que as empresas atendam aos requisitos regulatórios em constante evolução e aos padrões do setor em relação à eliminação dos dados e ao manuseio de lixo eletrônico, dispositivos eletrônicos obsoletos ou descartados.

A demanda por ferramentas e fluxos de trabalho eficazes para o descomissionamento de ativos é alta e está em constante crescimento.De acordo com um relatório recente, o mercado global de recursos de ITAD foi avaliado em US$ 17,5 bilhões em 2025. Espera-se que atinja US$ 40,1 bilhões até 2035, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,9%.1

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As sete etapas do processo de descomissionamento de ativos

O processo de descomissionamento de ativos consiste em sete etapas projetadas para agilizar as operações, garantir o manuseio seguro dos dados e manter a conformidade regulatória. Veja mais de perto cada um deles.

1. Identificação de ativos

A primeira etapa do processo de descomissionamento de ativos é a identificação dos ativos, também conhecida como validação dos ativos.

Durante essa etapa, sistemas modernos de rastreamento de ativos equipados com ferramentas de monitoramento em tempo real podem ajudar as equipes de TI a validar seus registros de inventário. Eles também confirmam informações críticas sobre um ativo, como sua condição, histórico de desempenho e criticidade geral para a infraestrutura de TI.

2. Descomissionamento de ativos

O descomissionamento de ativos exige uma ampla coordenação entre os stakeholders, incluindo departamentos de TI, equipes de conformidade e gestores de sustentabilidade.

Durante a fase de descomissionamento, as organizações devem estabelecer cronogramas de descarte e escolher um tipo de descarte, como reutilização, revenda ou destruição dos ativos. Elas também devem decidir se um ativo será descomissionado no local ou fora dele por meio de um fornecedor certificado.

3. Higienização de dados

Há três abordagens comuns para remover dados confidenciais da mídia de armazenamento:

  • Eliminação certificada de dados por meio de ferramentas de sobrescrita baseadas em software
  • Apagamento criptográfico para drives criptografados
  • Protocolos de verificação para confirmar a eficácia da higienização dos dados

Para evitar violações de dados dispendiosas, as organizações devem seguir rigorosos padrões do setor para a destruição dos dados durante esta fase. O manuseio inadequado de discos rígidos e outros dispositivos pode resultar no comprometimento de informações confidenciais e dados pessoais, muitas vezes levando a multas caras e danos à reputação.

4. Destruição física

A quarta fase envolve a destruição física da mídia de armazenamento por meio da trituração, esmagamento ou incineração de unidades e componentes.

Geralmente, as organizações realizam a destruição física no local, em um ambiente controlado e altamente visível, para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e suas próprias políticas internas.

5. Cadeia de custódia

Os departamentos de TI devem ter uma cadeia de custódia rigorosa para os ativos que enviam para fora das instalações e garantir que documentem cada etapa do processo.

Esta etapa inclui embalagem segura, transporte rastreado e documentação rigorosa das transferências entre as partes responsáveis ao longo do processo. As organizações mais maduras implementam sistemas de rastreamento automatizado durante essa fase para garantir trilhas de auditoria e minimizar os riscos de cibersegurança.

6. Reutilização, revenda ou reciclagem

A sexta etapa do processo de descomissionamento de ativos avalia o envio dos ativos de TI higienizados para um dos três possíveis destinos: reutilização, revenda ou reciclagem:

  • Reutilização: reimplementação dos ativos de TI dentro da organização, estendendo os ciclos de vida e a duração da vida útil.
  • Revenda: reforma e revenda dos ativos por um preço que ajuda a recuperar parte de seu valor original.
  • Reciclagem: desmontagem dos ativos para que a organização possa recuperar materiais valiosos e gerenciar com segurança componentes perigosos.

7. Certificação

A última etapa do processo de descomissionamento de ativos envolve a geração de documentação e certificações para validar a conformidade regulatória. Essas certificações geralmente incluem os seguintes itens:

  • Certificados de destruição de dados
  • Registros de auditoria da higienização dos dados
  • Relatórios sobre a conformidade com regulamentações ambientais relacionadas ao lixo eletrônico

Organizações mais avançadas utilizam recursos de automação e monitoramento de conformidade em tempo real durante essa fase para otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a eficiência.

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Benefícios do processo de descomissionamento de ativos

Quando praticadas corretamente, as sete etapas do processo de descomissionamento de ativos podem fornecer benefícios mensuráveis em todo o mundo. Estas são cinco das mais comuns:

  • Segurança de dados: talvez o benefício mais urgente e imediato de um processo robusto de descomissionamento de ativos seja a melhoria na segurança dos dados. As organizações que implementam práticas robustas de higienização e destruição de dados reduzem significativamente o risco de violações de dados que comprometem informações confidenciais e podem resultar em multas pesadas e perdas de reputação. Os ambientes modernos de TI estão enfrentando um aumento no número e na complexidade das ameaças à cibersegurança. De acordo com o mais recente relatório do custo das violações de dados da IBM, 97% das organizações sofreram um incidente de segurança relacionado à IA em 2025.
  • Conformidade regulatória: uma abordagem sólida para o descomissionamento de ativos ajuda as organizações a cumprir melhor as regulamentações relevantes e se preparar para uma auditoria, se necessário. Processos de descomissionamento estruturados fornecem a documentação de destruição de dados e práticas de higienização que reduzem o risco de multas e exposição legal.Manter uma trilha de auditoria completa ajuda as organizações a cumprir as normas em rápida mudança. E também oferece suporte à adesão a regulamentações cada vez mais complexas relacionadas à eliminação de dados, tratamento ambiental e logística.
  • Otimização de custos: o descomissionamento ajuda as organizações a recuperar o valor de equipamentos de TI obsoletos por meio de revenda, reutilização e reciclagem. Ao incorporar uma estratégia de preços em seu planejamento, especialmente com ativos de alto custo, como servidores e sistemas de armazenamento de dados, algumas organizações conseguem reduzir o custo total de propriedade (TCO) de seus ativos. A otimização de custos eficaz exige coordenação entre várias equipes, incluindo TI, gestão de ativos, finanças e segurança de dados, mas pode gerar resultados significativos quando aplicada estrategicamente.
  • Eficiência operacional: organizações que integram o descomissionamento de ativos em uma estratégia mais ampla de gestão do ciclo de vida podem esperar melhorias na eficiência operacional principal, especialmente quando adotam ferramentas modernas de automação. As ferramentas de inteligência artificial (IA) ajudam a transformar funções reativas desatualizadas em funções mais proativas e preditivas. Por exemplo, em um processo de descomissionamento de ativos de TI em grande escala, a automação de IA reduz a carga das equipes de TI, assumindo tarefas manuais e repetitivas nas etapas de planejamento, execução e conformidade.
  • Sustentabilidade: o manuseio responsável do lixo eletrônico ajuda a reduzir o impacto ambiental geral das práticas de descomissionamento de ativos e garante que as organizações cumpram suas metas de sustentabilidade. O descomissionamento robusto de ativos garante que todos os materiais de um ativo de TI desativado sejam reciclados ou reaproveitados de acordo com as melhores práticas ambientais e os requisitos regulatórios. O descomissionamento de ativos ajuda a reduzir o descarte em aterros e minimizar a exposição de materiais perigosos ao meio ambiente.

Casos de uso do processo de descomissionamento de ativos

Organizações de diferentes tamanhos e em diversos setores dependem do descomissionamento de ativos para estender os ciclos de vida dos ativos e cumprir os regulamentos específicos do setor. Estes são alguns de seus casos de uso mais populares.

Modernização do data center

Os data centers de grande escala exigem atualizações frequentes na infraestrutura para garantir que as empresas executem os sistemas mais avançados com as ferramentas e recursos mais recentes. O processo de descomissionamento de ativos ajuda a substituir servidores legados e sistemas de armazenamento sem interromper as operações dos negócios principais nem comprometer a segurança de dados.

Durante um projeto de modernização, as práticas de descomissionamento de ativos garantem que os trabalhadores sigam protocolos rigorosos de cadeia de custódia para ativos críticos, como discos rígidos de alta capacidade e servidores que contêm dados confidenciais.

Ciclos de atualização

Os ciclos de atualização (atualizações planejadas e periódicas ou substituições de ativos de TI) são críticos para otimizar o desempenho dos ativos de TI. As organizações dependem do descomissionamento de ativos para desativar com segurança equipamentos de TI antigos e ineficientes e substituí-los por ferramentas e sistemas modernos. As equipes de TI substituem rotineiramente notebooks, desktops e outros dispositivos como parte dos ciclos de atualização tecnológica, gerando um grande volume de ativos obsoletos que contêm dados confidenciais.

O descomissionamento eficaz dos ativos de TI garante a higienização de cada dispositivo no final de sua vida útil em conformidade com os padrões do setor.

Reestruturação corporativa

Quando duas organizações ou divisões se fundem, é comum haver duplicatas de ativos de TI comuns, como desktops, notebooks e servidores. Para aumentar a eficiência, as empresas que se fundem costumam desativar um grande volume de ativos de TI redundantes de uma só vez. Durante esse tipo de evento, as organizações envolvidas na fusão devem manter a conformidade regulatória e adotar táticas seguras de tratamento de dados ao longo de todo o processo.

As organizações que passam por fusões dependem do processo de descomissionamento dos ativos para manter a integridade dos ambientes de TI e garantir a higienização dos dispositivos desativados.

Trabalho remoto

O crescimento da força de trabalho móvel criou novas abordagens para o descomissionamento de ativos, expondo dispositivos de TI pessoais, como notebooks e telefones celulares, a ameaças que vão além do ecossistema tradicional de TI de escritório ou local. A coleta, rastreamento e higienização desses tipos de ativos introduz novos desafios ao processo de descomissionamento de ativos.

O transporte seguro e a verificação da destruição dos dados são essenciais para evitar violações de dados quando os ativos de TI que possibilitaram o trabalho remoto estão chegando ao fim de sua vida útil. Notebooks e outros dispositivos móveis que contêm dados confidenciais, por exemplo, podem ser esquecidos ou perdidos na casa ou no carro de alguém quando são substituídos por dispositivos mais recentes. Esses dispositivos antigos devem ser devidamente higienizados e desativados para evitar violações de dados.

Conformidade específica do setor

Setores altamente regulamentados, como saúde, finanças e governo, têm requisitos exclusivos em relação a dados pessoais e privacidade de dados. O descomissionamento de ativos nesses setores deve estar alinhado às regulamentações específicas do setor, como documentação aprimorada e procedimentos de verificação projetados para adicionar rigor e mais camadas de segurança.

Na área da saúde, por exemplo, as organizações devem garantir o tratamento seguro e compatível dos ativos desativados, como dispositivos de imagem e equipamentos médicos habilitados por IoT que contêm dados confidenciais. A Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) requer que qualquer ativo que armazene ou processe informações de saúde protegidas (ePHI) eletrônicas seja submetido a uma higienização de dados verificável antes da desativação.

Iniciativas de sustentabilidade

Estratégias de TI verde, abordagens estruturadas para reduzir o impacto ambiental dos ativos ao longo de seu ciclo de vida, dependem do descomissionamento de ativos para promover as melhores práticas por meio de reutilização e reciclagem. O descomissionamento eficaz de ativos ajuda as empresas a minimizar seu impacto ambiental, enquanto mantém a conformidade com os padrões mais rigorosos.

Por exemplo, a economia circular, um modelo econômico amplamente utilizado que visa eliminar o desperdício e promover a sustentabilidade, depende do processo de descomissionamento de ativos para ajudar as empresas a reparar, reutilizar e reciclar dispositivos. Essa abordagem reduz as emissões de carbono e apoia operações mais sustentáveis.

O futuro do descomissionamento de ativos

O descomissionamento de ativos está prestes a vivenciar um rápido crescimento e transformação, impulsionado principalmente por fatores tecnológicos. A ascensão da automação por IA e de novos recursos em IoT e robótica continuará impulsionando a inovação em três áreas-chave:

  1. Sistemas de IA avançados agora realizam a identificação e classificação de ativos (tarefas tradicionalmente feitas manualmente), aumentando a velocidade e a precisão e ajudando a reduzir os custos gerais.
  2. Os recursos automatizados de limpeza e verificação podem garantir rapidamente que os dados confidenciais foram removidos de um dispositivo de forma a cumprir as regulamentações e gerar uma trilha de auditoria.
  3. A robótica inteligente, cada vez mais integrada aos processos de descomissionamento de ativos, está ajudando a desmontar e classificar ativos sem intervenção manual, aumentando a eficiência e reduzindo os custos e desperdícios.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas de rodapé

1 IT asset disposition (ITAD) market size and share 2026–2035, Global Market Insights, 2025