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Gerenciamento de ativos

O que é recuperação de ativos de TI?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado 16/03/2026

O que é recuperação de ativos de TI?

A recuperação de ativos de TI é um processo no qual as empresas confiam para proteger, avaliar e descartar com segurança os equipamentos de TI não utilizados.É uma parte crítico do gerenciamento do ciclo de vida do ativo (ALM) de TI, uma abordagem estratégica para estender a vida útil dos ativos e aumentar sua eficiência.

A recuperação de ativos de TI sustenta vários aspectos importantes das práticas modernas de TI empresarial, como economia de custos, segurança de dados e destruição segura dos dados.

As organizações dependem de uma ampla gama de ativos de TI para seus negócios principais, incluindo notebooks, desktops e servidores. Quando esses ativos chegam ao fim de seus ciclos de vida, devem encontrar maneiras de recuperar seu valor residual e gerenciar sua destinação final.

Na gestão da cadeia de suprimentos (SCM) moderna, a recuperação de ativos de TI tornou-se uma parte fundamental da economia circular. Essa abordagem envolve um modelo econômico que ajuda a eliminar o lixo eletrônico e promover a sustentabilidade, estendendo os ciclos de vida do hardware de TI por meio da reutilização e revenda. A economia circular depende de um conjunto diversificado de práticas conhecido como disposição de ativos de TI (ITAD), que inclui a eliminação de dados, limpeza de dados, trituração e a revenda de dispositivos descomissionados.

Os programas de recuperação de ativos de TI são definidos por certificações e frameworks de proteção de dados reconhecidos nacional e internacionalmente. Alguns dos mais comuns são oferecidos por organizações como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST), a Organização Internacional de Padronização (ISO) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da Europa.

As fases do ciclo de vida dos ativos de TI

Todos os ativos de TI, independentemente do tamanho ou complexidade, passam pelas cinco fases do ciclo de vida dos ativos de TI:

  • Planejamento
  • Aquisição
  • Implementação
  • Operação e manutenção
  • Descarte

Dependendo da quantidade e da complexidade dos ativos de TI que estão sendo recuperados, pode levar de alguns dias (por exemplo, apagamento no local) a algumas semanas (por exemplo, reforma e revenda).Cada estágio depende de um rastreamento e documentação precisos e detalhados dos ativos, que são a base de uma abordagem sólida para a gestão de ativos de TI (ITAM).

  • Planejamento: as organizações avaliam a necessidade de um novo dispositivo ou dispositivos, realizando uma análise de custo-benefício, calculando o custo total de propriedade (TCO) e comparando diferentes métodos de aquisição.
  • Aquisição: no estágio de aquisição, o ativo específico é identificado, avaliado e comprado junto com quaisquer componentes extras de hardware ou software ou infraestrutura de TI necessária para atender às necessidades do negócio.
  • Implementação: o ativo é instalado e integrado ao ambiente de TI da organização para fornecer os recursos, acesso ao usuário e suporte necessários.
  • Operação e manutenção: o ativo se torna operacional, o que significa que é usado e mantido da maneira que a organização exige e pode receber quaisquer atualizações ou reparos necessários.
  • Descarte: depois que sua vida útil termina e sua operação não é mais econômica, o ativo de TI é descomissionado, um processo que envolve sua remoção física, destruição segura dos dados e destinação final.

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As cinco etapas do trabalho de recuperação dos ativos de TI

O processo de recuperação de ativos de TI é baseado em uma série de cinco etapas coordenadas projetadas para otimizar o valor dos ativos e a segurança dos dados. Veja abaixo uma análise de cada etapa e sua importância no processo geral.

1. Inventário e avaliação de ativos

Para estabelecer uma abordagem robusta de recuperação de ativos de TI, as organizações precisam manter um inventário em tempo real de seus equipamentos de TI obsoletos, incluindo notebooks, discos rígidos e componentes de hardware removíveis.

Inventários abrangentes e em tempo real podem ajudar as organizações a rastrear a condição dos ativos, avaliar o valor residual e escolher a abordagem mais econômica para a recuperação.

2. Eliminação de dados no local e transporte seguro

Ao descartar dados e ativos confidenciais em suas instalações (normalmente em data centers), a maioria das organizações prefere a destruição e o apagamento de dados no local em vez da destruição fora das instalações.

Táticas como a higienização de dados, um processo que remove permanentemente informações confidenciais dos dispositivos de armazenamento de mídia, ajudam a garantir que esses dados não saiam das instalações.

3. Destruição de dados

A terceira etapa do processo de recuperação de ativos de TI se concentra na eliminação de dados, na limpeza dos dados e na destruição física dos ativos, quando necessário.

Os provedores de destruição de dados devem obter certificações de organizações como a National Association for Information Destruction (NAID), cuja classificação mais alta, NAID AAA, é considerada como o padrão do setor. Provedores de serviços gerenciados (MSPs) com essas certificações, práticas documentadas de destruição de dados e um compromisso comprovado com a responsabilidade ambiental normalmente são parceiros fortes.

4. Reforma

Ativos que têm potencial valor de revenda e tiveram seus dados removidos com segurança estão qualificados para a reforma e reimplementação ou revenda.

Na etapa de reforma, os ativos são reparados, testados e atualizados para que possam ser usados novamente. As empresas podem, então, reimplantar o ativo dentro de sua própria organização ou optar por revendê-lo, usando ferramentas de remarketing para aumentar seu valor de revenda.

5. Reciclagem

Os ativos de TI que não podem ser revendidos ou reimplementados dentro de uma organização são reciclados. A etapa cinco do processo de recuperação de ativos de TI envolve a destinação final dos dispositivos considerados irrecuperáveis e que não contêm mais dados confidenciais.

As placas de circuito, por exemplo, estão cheias de metais e plásticos valiosos que podem deixar de ir para aterros sanitários e reprocessados para minimizar o impacto ambiental. A quinta e última etapa da recuperação de ativos de TI é crítica para a responsabilidade ambiental e a economia circular.

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Benefícios da recuperação de ativos de TI

A recuperação de ativos de TI pode trazer benefícios para muitos aspectos de uma organização, desde a redução de custos e o aumento da eficiência até a melhoria de seu perfil de governança ambiental e social (ESG). Estes são alguns de seus principais benefícios no nível empresarial:

  • Melhores retornos financeiros: as organizações que praticam uma forte recuperação de ativos de TI geralmente podem recuperar o valor dos ativos revendendo, reutilizando ou reformando os dispositivos (depois de remover os dados confidenciais).
  • Segurança de dados aprimorada: cada ativo de TI é uma potencial oportunidade para os cibercriminosos roubarem informações confidenciais que não foram devidamente descartadas. A recuperação certificada de ativos de TI é essencial para garantir que os dados confidenciais sejam destruídos e que as violações de dados não ocorram.
  • Redução de lixo eletrônico: a maioria das organizações gera volumes crescentes de lixo eletrônico a cada ano, como ativos de TI quebrados, descartados ou obsoletos. O descarte adequado de ativos de TI (ITAD), uma parte fundamental da recuperação de ativos de TI, ajuda a reduzir o lixo eletrônico por meio da reciclagem de metais, plásticos e outros materiais.
  • Otimização de recursos aprimorada: a recuperação de ativos de TI ajuda as organizações a prolongar os ciclos de vida de seus ativos de TI mais valiosos e garantir que eles funcionem em níveis máximos por períodos mais longos.
  • Eficiência operacional aprimorada: por meio do uso de ferramentas automatizadas que ajudam a otimizar os fluxos de trabalho, os programas modernos de recuperação de ativos de TI melhoram a eficiência operacional dos ativos de TI e estendem seus ciclos de vida.

Quem se beneficia com a recuperação de ativos de TI?

As vantagens da recuperação adequada de ativos de TI não se limitam aos departamentos de TI de cada organização; muitas vezes se estendem a setores inteiros. Veja a seguir alguns setores e stakeholders que frequentemente se beneficiam:

  • Prestadores de serviços: muitas companhias e empresas de TI oferecem recuperação de ativos de ponta a ponta e ITAD como um serviço premium ou pacote para seus clientes.
  • Provedores de data center: frequentemente, os provedores de data center gerenciam o descomissionamento e a substituição de servidores que oferecem aos clientes com o mínimo de interrupção.
  • Grupos ambientais: grupos ambientais como o Sierra Club e o Greenpeace monitoram ativamente o descarte de lixo eletrônico e reconhecem as organizações que o fazem bem.
  • Consumidores: um dos aspectos frequentemente negligenciados da forte recuperação de ativos de TI é o benefício para o consumidor na forma de equipamentos de TI reutilizados e de preço mais baixo, como notebooks, desktops e telefones móveis.

Principais considerações sobre a recuperação de ativos de TI

Para implementar um processo robusto de recuperação de ativos de TI, as organizações devem considerar vários fatores. Veja abaixo alguns dos mais importantes:

  • Conformidade: garantir que as práticas de destruição de dados estejam alinhadas aos padrões de segurança de dados como NIST, ISO e RGPD deve ser sempre uma prioridade para a recuperação de ativos de TI. O não cumprimento desses padrões pode resultar em multas pesadas e revogação da certificação.
  • Preços: as organizações devem avaliar rigorosamente o valor de revenda de todo o seu hardware de TI e equilibrar seu potencial de recuperação com os custos de serviço e reajuste. A prática de realizar avaliações regulares dos ativos é uma parte essencial de programas de recuperação sólidos.
  • Relatórios: o estabelecimento de uma estrutura sólida de relatórios sobre a condição e o status dos ativos de TI é essencial para a transparência organizacional. As organizações devem escolher fornecedores e prestadores de serviços capazes de fornecer uma documentação rigorosa da cadeia de custódia e métricas em tempo real relacionadas à recuperação de ativos.
  • Sustentabilidade: o lixo eletrônico é monitorado de perto pela ONU, que relatou, em 2024, que os níveis de lixo eletrônico aumentaram 82% desde 2010. A ONU também revelou que esse número deve aumentar mais 32% até 2030.1 Os serviços responsáveis de recuperação de ativos de TI ajudam a evitar esse aumento, estendendo os ciclos de vida dos ativos de TI, aumentando a economia de custos, aumentando o valor de revenda e reduzindo o impacto ambiental geral.

Desafios da recuperação de ativos de TI

Apesar de suas muitas vantagens, instalar uma prática forte de recuperação de ativos de TI ainda é um desafio. Veja abaixo alguns obstáculos comuns que as organizações enfrentam.

Complexidade regulatória

As operações de negócios devem estar alinhadas a um conjunto diversificado de padrões e estruturas de conformidade que mudam de acordo com os setores e territórios. A disposição de ativos de TI (ITAD) fica na interseção de estruturas regulatórias sobrepostas que podem dificultar a conformidade e exigir tempo e recursos significativos.

Violações de dados

O aumento da inteligência artificial (IA) tornou as violações de dados mais complexas e sofisticadas.

De acordo com o mais recente relatório do custo das violações de dados da IBM, 97% das organizações sofreram um incidente de segurança relacionado à IA no ano passado. Dentre essas organizações, 63% afirmaram que não possuíam políticas adequadas de governança de IA para gerenciar ou prevenir a IA oculta. O cenário de recuperação de ativos de TI fica vulnerável quando uma limpeza ou trituração de dados deficiente expõe dados confidenciais.

Rastreamento de ativos

O rastreamento de ativos, ou seja, o monitoramento em tempo real da localização, procedência e condição de um ativo de TI, pode ser difícil para organizações responsáveis por milhares de notebooks, desktops, servidores e outros tipos de hardware de TI.

Inconsistências no rastreamento de ativos podem resultar em registros incompletos do ciclo de vida dos ativos e históricos de manutenção insatisfatórios, que, em última análise, reduzem o valor de revenda de um ativo.

Mudança tecnológica

Com o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, os ciclos de atualização de hardware mais curtos (o prazo para desativar e substituir os componentes tecnológicos por outros mais novos) estão limitando as oportunidades de revenda.

Por exemplo, em alguns setores, tecnologias compradas há apenas alguns anos não conseguem mais suportar o software necessário para que os funcionários realizem seu trabalho. Esse aspecto dificulta a revenda dos ativos.

Lista de verificação da recuperação de ativos de TI

Antes de iniciar um programa de recuperação de ativos de TI, as organizações devem garantir que tenham seguido estas etapas:

  • Manutenção das listas de ativos de TI que pretendem recuperar, juntamente com os registros detalhados do ciclo de vida
  • Validação de todas as certificações de fornecedores relevantes (R2, e-Stewards, ISO 14001, NAID)
  • Estabelecimento da cadeia de custódia e processos de higienização de dados no local
  • Exigência de comprovação de destruição segura de dados por parte de todos os fornecedores
  • Documentação do valor residual e dos resultados de revenda dos ativos relevantes
  • Garantia de sua conformidade com os regulamentos de ESG para a destinação final
  • Alinhamento das políticas que regem seus programas de recuperação de ativos de TI com suas políticas de gerenciamento de ativos de TI
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Notas de rodapé

1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, World Economic Forum, janeiro de 2026