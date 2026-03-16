O que é recuperação de ativos de TI?

A recuperação de ativos de TI é um processo no qual as empresas confiam para proteger, avaliar e descartar com segurança os equipamentos de TI não utilizados.É uma parte crítico do gerenciamento do ciclo de vida do ativo (ALM) de TI, uma abordagem estratégica para estender a vida útil dos ativos e aumentar sua eficiência.
A recuperação de ativos de TI sustenta vários aspectos importantes das práticas modernas de TI empresarial, como economia de custos, segurança de dados e destruição segura dos dados.
As organizações dependem de uma ampla gama de ativos de TI para seus negócios principais, incluindo notebooks, desktops e servidores. Quando esses ativos chegam ao fim de seus ciclos de vida, devem encontrar maneiras de recuperar seu valor residual e gerenciar sua destinação final.
Na gestão da cadeia de suprimentos (SCM) moderna, a recuperação de ativos de TI tornou-se uma parte fundamental da economia circular. Essa abordagem envolve um modelo econômico que ajuda a eliminar o lixo eletrônico e promover a sustentabilidade, estendendo os ciclos de vida do hardware de TI por meio da reutilização e revenda. A economia circular depende de um conjunto diversificado de práticas conhecido como disposição de ativos de TI (ITAD), que inclui a eliminação de dados, limpeza de dados, trituração e a revenda de dispositivos descomissionados.
Os programas de recuperação de ativos de TI são definidos por certificações e frameworks de proteção de dados reconhecidos nacional e internacionalmente. Alguns dos mais comuns são oferecidos por organizações como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST), a Organização Internacional de Padronização (ISO) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da Europa.
Todos os ativos de TI, independentemente do tamanho ou complexidade, passam pelas cinco fases do ciclo de vida dos ativos de TI:
Dependendo da quantidade e da complexidade dos ativos de TI que estão sendo recuperados, pode levar de alguns dias (por exemplo, apagamento no local) a algumas semanas (por exemplo, reforma e revenda).Cada estágio depende de um rastreamento e documentação precisos e detalhados dos ativos, que são a base de uma abordagem sólida para a gestão de ativos de TI (ITAM).
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O processo de recuperação de ativos de TI é baseado em uma série de cinco etapas coordenadas projetadas para otimizar o valor dos ativos e a segurança dos dados. Veja abaixo uma análise de cada etapa e sua importância no processo geral.
Para estabelecer uma abordagem robusta de recuperação de ativos de TI, as organizações precisam manter um inventário em tempo real de seus equipamentos de TI obsoletos, incluindo notebooks, discos rígidos e componentes de hardware removíveis.
Inventários abrangentes e em tempo real podem ajudar as organizações a rastrear a condição dos ativos, avaliar o valor residual e escolher a abordagem mais econômica para a recuperação.
Ao descartar dados e ativos confidenciais em suas instalações (normalmente em data centers), a maioria das organizações prefere a destruição e o apagamento de dados no local em vez da destruição fora das instalações.
Táticas como a higienização de dados, um processo que remove permanentemente informações confidenciais dos dispositivos de armazenamento de mídia, ajudam a garantir que esses dados não saiam das instalações.
A terceira etapa do processo de recuperação de ativos de TI se concentra na eliminação de dados, na limpeza dos dados e na destruição física dos ativos, quando necessário.
Os provedores de destruição de dados devem obter certificações de organizações como a National Association for Information Destruction (NAID), cuja classificação mais alta, NAID AAA, é considerada como o padrão do setor. Provedores de serviços gerenciados (MSPs) com essas certificações, práticas documentadas de destruição de dados e um compromisso comprovado com a responsabilidade ambiental normalmente são parceiros fortes.
Ativos que têm potencial valor de revenda e tiveram seus dados removidos com segurança estão qualificados para a reforma e reimplementação ou revenda.
Na etapa de reforma, os ativos são reparados, testados e atualizados para que possam ser usados novamente. As empresas podem, então, reimplantar o ativo dentro de sua própria organização ou optar por revendê-lo, usando ferramentas de remarketing para aumentar seu valor de revenda.
Os ativos de TI que não podem ser revendidos ou reimplementados dentro de uma organização são reciclados. A etapa cinco do processo de recuperação de ativos de TI envolve a destinação final dos dispositivos considerados irrecuperáveis e que não contêm mais dados confidenciais.
As placas de circuito, por exemplo, estão cheias de metais e plásticos valiosos que podem deixar de ir para aterros sanitários e reprocessados para minimizar o impacto ambiental. A quinta e última etapa da recuperação de ativos de TI é crítica para a responsabilidade ambiental e a economia circular.
A recuperação de ativos de TI pode trazer benefícios para muitos aspectos de uma organização, desde a redução de custos e o aumento da eficiência até a melhoria de seu perfil de governança ambiental e social (ESG). Estes são alguns de seus principais benefícios no nível empresarial:
As vantagens da recuperação adequada de ativos de TI não se limitam aos departamentos de TI de cada organização; muitas vezes se estendem a setores inteiros. Veja a seguir alguns setores e stakeholders que frequentemente se beneficiam:
Para implementar um processo robusto de recuperação de ativos de TI, as organizações devem considerar vários fatores. Veja abaixo alguns dos mais importantes:
Apesar de suas muitas vantagens, instalar uma prática forte de recuperação de ativos de TI ainda é um desafio. Veja abaixo alguns obstáculos comuns que as organizações enfrentam.
As operações de negócios devem estar alinhadas a um conjunto diversificado de padrões e estruturas de conformidade que mudam de acordo com os setores e territórios. A disposição de ativos de TI (ITAD) fica na interseção de estruturas regulatórias sobrepostas que podem dificultar a conformidade e exigir tempo e recursos significativos.
O aumento da inteligência artificial (IA) tornou as violações de dados mais complexas e sofisticadas.
De acordo com o mais recente relatório do custo das violações de dados da IBM, 97% das organizações sofreram um incidente de segurança relacionado à IA no ano passado. Dentre essas organizações, 63% afirmaram que não possuíam políticas adequadas de governança de IA para gerenciar ou prevenir a IA oculta. O cenário de recuperação de ativos de TI fica vulnerável quando uma limpeza ou trituração de dados deficiente expõe dados confidenciais.
O rastreamento de ativos, ou seja, o monitoramento em tempo real da localização, procedência e condição de um ativo de TI, pode ser difícil para organizações responsáveis por milhares de notebooks, desktops, servidores e outros tipos de hardware de TI.
Inconsistências no rastreamento de ativos podem resultar em registros incompletos do ciclo de vida dos ativos e históricos de manutenção insatisfatórios, que, em última análise, reduzem o valor de revenda de um ativo.
Com o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, os ciclos de atualização de hardware mais curtos (o prazo para desativar e substituir os componentes tecnológicos por outros mais novos) estão limitando as oportunidades de revenda.
Por exemplo, em alguns setores, tecnologias compradas há apenas alguns anos não conseguem mais suportar o software necessário para que os funcionários realizem seu trabalho. Esse aspecto dificulta a revenda dos ativos.
Antes de iniciar um programa de recuperação de ativos de TI, as organizações devem garantir que tenham seguido estas etapas:
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1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, World Economic Forum, janeiro de 2026