O que é recuperação de ativos de TI?

A recuperação de ativos de TI sustenta vários aspectos importantes das práticas modernas de TI empresarial, como economia de custos, segurança de dados e destruição segura dos dados.

As organizações dependem de uma ampla gama de ativos de TI para seus negócios principais, incluindo notebooks, desktops e servidores. Quando esses ativos chegam ao fim de seus ciclos de vida, devem encontrar maneiras de recuperar seu valor residual e gerenciar sua destinação final.

Na gestão da cadeia de suprimentos (SCM) moderna, a recuperação de ativos de TI tornou-se uma parte fundamental da economia circular. Essa abordagem envolve um modelo econômico que ajuda a eliminar o lixo eletrônico e promover a sustentabilidade, estendendo os ciclos de vida do hardware de TI por meio da reutilização e revenda. A economia circular depende de um conjunto diversificado de práticas conhecido como disposição de ativos de TI (ITAD), que inclui a eliminação de dados, limpeza de dados, trituração e a revenda de dispositivos descomissionados.

Os programas de recuperação de ativos de TI são definidos por certificações e frameworks de proteção de dados reconhecidos nacional e internacionalmente. Alguns dos mais comuns são oferecidos por organizações como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST), a Organização Internacional de Padronização (ISO) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da Europa.