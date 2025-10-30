O que é um serviço de diretório?

Juntos, os serviços de diretório e o IAM permitem que as organizações controlem as contas de usuários, a autenticação, o controle de acesso, as permissões e outros aspectos cruciais da segurança da rede.

Com o surgimento da internet, computação em nuvem e trabalho remoto, os serviços de diretório tornaram-se cruciais para a forma como as organizações aproveitam arquiteturas de computação distribuída para aprimorar os negócios principais. Os serviços de diretório funcionam como uma agenda telefônica para recursos de rede, armazenando informações sobre usuários, dispositivos e outros recursos para que possam se conectar de forma rápida e segura.

Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, que organizam as informações em linhas e colunas, os serviços de diretório são projetados hierarquicamente. Usando namespaces, um método de classificação de recursos de rede para que sejam facilmente identificáveis, a estrutura hierárquica dos serviços de diretório permite que milhões de usuários e dispositivos troquem informações por meio de uma rede.