O que é um serviço de diretório?

Um serviço de diretório é um banco de dados centralizado que armazena e gerencia informações sobre usuários e dispositivos em uma rede. Os serviços de diretório formam a base da gerenciamento de acesso e identidade moderna (IAM), um recurso essencial dos sistemas de TI empresariais.
Juntos, os serviços de diretório e o IAM permitem que as organizações controlem as contas de usuários, a autenticação, o controle de acesso, as permissões e outros aspectos cruciais da segurança da rede.
Com o surgimento da internet, computação em nuvem e trabalho remoto, os serviços de diretório tornaram-se cruciais para a forma como as organizações aproveitam arquiteturas de computação distribuída para aprimorar os negócios principais. Os serviços de diretório funcionam como uma agenda telefônica para recursos de rede, armazenando informações sobre usuários, dispositivos e outros recursos para que possam se conectar de forma rápida e segura.
Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, que organizam as informações em linhas e colunas, os serviços de diretório são projetados hierarquicamente. Usando namespaces, um método de classificação de recursos de rede para que sejam facilmente identificáveis, a estrutura hierárquica dos serviços de diretório permite que milhões de usuários e dispositivos troquem informações por meio de uma rede.
Os serviços de diretório são projetados em torno de um modelo cliente/servidor, uma configuração de rede padrão onde um programa é o “cliente” e o outro é o “servidor”. Em um banco de dados de serviços de diretório, o cliente é normalmente um usuário, dispositivo ou aplicação.
O cliente procura um recurso contido no banco de dados de serviços de diretório. Enquanto isso, o banco de dados passa por um processo de autenticação para verificar se tem as permissões necessárias para acessar o recurso, um processo conhecido como “autenticação”.
O processo de autenticação está no centro da funcionalidade dos serviços de diretório porque estabelece se um usuário ou dispositivo pode acessar o recurso solicitado. A autenticação é conduzida em três etapas: credenciamento, verificação e permissões.
Além do processo de autenticação, os servidores de diretório também podem depender de outros protocolos comuns para confirmar a identidade de um usuário e estabelecer quais recursos ele pode acessar:
Vários componentes importantes são críticos para a funcionalidade dos serviços de diretório, permitindo que usuários autorizados, dispositivos e aplicações acessem informações de diretório. Veja a seguir cada componente.
Empresas modernas dependem de serviços de diretório para uma ampla gama de recursos. Desde aprimorar a segurança e a conformidade até ajudar a alcançar alta disponibilidade — veja aqui os principais benefícios corporativos dos serviços de diretório.
Em vez de exigir que os usuários autentiquem várias vezes à medida que migram por diferentes partes de um banco de dados, os serviços de diretório se concentram em uma abordagem diferente. Eles permitem que os usuários se autentiquem uma vez e usem um token ou um ticket para estabelecer sua identidade daqui para frente.
Essa abordagem reduz a necessidade de criar e armazenar várias senhas e permite que as mesmas políticas de autenticação sejam aplicadas em todo o banco de dados.
Os serviços de diretório permitem que os administradores centralizem e automatizem a abordagem a permissões e funções. Por exemplo, eles podem adicionar um usuário ou aplicação a um grupo e automatizar o processo de concessão de acesso aos mesmos recursos que os outros usuários desse grupo.
Essa abordagem simplifica e otimiza as tarefas administrativas e reduz a probabilidade de erros humanos em processos manuais.
Os serviços de diretório modernos são equipados com algumas das ferramentas de criptografia mais fortes disponíveis, garantindo que a comunicação e o compartilhamento de recursos permaneçam seguros e reduzindo a probabilidade de uma violação de dados.
Além disso, muitos protocolos comuns dos serviços de diretório (por exemplo, TLS, SSL, MFA e SAML) já estão em conformidade com os padrões mais rigorosos de segurança de dados, como HIPAA e SOC 2.
Os serviços de diretório são projetados para processar milhões de solicitações de autenticação ao mesmo tempo sem afetar seu desempenho, o que os torna sistemas altamente disponíveis.
Ao distribuir amplamente réplicas de dados de diretório que os usuários estão acessando, eles podem evitar consistentemente o downtime mesmo enquanto gerenciam cargas de trabalho mais pesadas do que o normal.
Os serviços de diretório podem ser facilmente integrados a ambientes locais e baseados na nuvem, aproveitando recursos físicos e virtuais e mesclando-os sem dificuldades.
As interfaces de programação de aplicativos (APIs) ajudam as equipes a integrar facilmente serviços de diretório com sistemas comuns, como bancos de dados de RH, sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e aplicações da web amplamente usadas.
Assim como outros sistemas distribuídos modernos e complexos, os serviços de diretório estão tendo dificuldades para lidar com o aumento massivo de dados de rede trazido por novas tecnologias como inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT).
Com mais aplicações, usuários e dispositivos acessando e compartilhando informações do que no passado, até mesmo os serviços de diretório mais sofisticados enfrentam novos desafios.
Manter a consistência dos dados (ou seja, o estado dos dados em que todas as cópias ou instâncias permanecem as mesmas) sempre foi um desafio nos serviços de diretório.
Conforme os bancos de dados ficam maiores e mais complexos para atender às necessidades de novas tecnologias, manter as réplicas de dados atualizadas é mais difícil e pode afetar o desempenho do sistema.
Fornecer acesso ininterrupto aos serviços de diretório para todos os vários usuários e aplicações que precisam de suporte é uma tarefa complexa e que consome muitos recursos.
Tolerância a falhas—a capacidade de permanecer operacional mesmo quando componentes e sistemas falham—requer testes processuais fortes e redundâncias ou sistemas falharão, resultando em downtime.
Os serviços de diretório são alvos atraentes para agentes mal-intencionados e ameaças cibernéticas porque contêm informações valiosas e essenciais para os principais processos de negócios das organizações que suportam.
Os invasores implementam uma ampla variedade de ataques direcionados,incluindo ransomware e roubo de identidade, para obter acesso não autorizado aos dados do diretório e usá-los para prejudicar uma empresa.
Os serviços de diretório são amplamente usados no nível empresarial e oferecem suporte a uma grande variedade de casos de uso. Veja a seguir alguns dos mais populares.
Os serviços de diretório oferecem suporte ao Gerenciamento de acesso e identidade (IAM) por meio de processos de autenticação contínuos (por exemplo, logon único (SSO)), recursos automatizados de conformidade e uma abordagem centralizada para gerenciar identidades digitais. IAM é um processo de cibersegurança que garante que as equipes possam usar aplicações em nuvem para colaborar de forma eficiente e segura.
De acordo com um relatório recente, o tamanho do mercado global de IAM valia quase USD 18 bilhões em 2023. Além disso, foi projetado um crescimento de mais de US$ 61 bilhões até 2032, resultando em uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 15,3%.1
A autenticação multifator (MFA) é um método de verificação da identidade de um usuário por meio de múltiplas formas de comprovação, como senhas e informações biométricas.
Os serviços de diretório usam MFA para oferecer às organizações camadas extras de proteção quando os usuários estão trabalhando remotamente em vários dispositivos, como computadores pessoais, tablets e smartphones. A MFA baseada em diretório ajuda a proteger cargas de trabalho e informações confidenciais contra agentes mal-intencionados e garante a conformidade com as políticas de diretório.
Os serviços de diretório permitem que as organizações configurem ambientes de computação de código aberto - ecossistemas de computação em que o software subjacente é gratuito e está disponível para qualquer pessoa usar e desenvolver.
Por exemplo, o OpenLDAP é um servidor de diretório de código aberto e o FreeIPA é uma ferramenta de IAM de código aberto. Ambos permitem serviços de diretório de código aberto para organizações que executam o Linux, o sistema operacional (SO) de código aberto mais popular do mundo.
A maioria das empresas modernas está aproveitando a nuvem como parte de sua jornada de transformação digital, um esforço contínuo para integrar a tecnologia digital em todas as áreas de sua organização. Os serviços de diretório suportam ambientes de nuvem híbrida e multinuvem, arquiteturas de TI que combinam diferentes tipos de recursos de nuvem para otimizar a infraestrutura de TI.
Por exemplo, soluções avançadas de serviços de diretório podem proteger tanto instâncias de nuvem privada quanto nuvem pública para permitir autenticação rápida e consistente para usuários e aplicações.
Os serviços de diretório ajudam as empresas a otimizar recursos críticos de rede, como grupos de usuários, impressoras e servidores de arquivos, por meio da integração com DNS e outros sistemas de rede.
Os gerentes de TI dependem de serviços de diretório para configurar e implementar recursos em uma rede com esforço mínimo, independentemente da complexidade e do número de usuários. Os serviços de diretório fornecem um hub centralizado para gerenciar recursos de rede, simplificando a administração e dando aos usuários acesso instantâneo aos recursos necessários por meio de SSO e outras formas de autenticação.
A ascensão da IA, especialmente da IA generativa, não está apenas ajudando a automatizar processos que antes exigiam entradas manuais, mas também mudando aspectos fundamentais dos serviços de diretório. Por exemplo, somente em arquiteturas de nuvem híbrida, o IBM Institute of Business Value (IBV) relata que 68% dos usuários já formalizaram uma política ou abordagem para o uso de IA generativa.
Anteriormente considerados bancos de dados estáticos, os serviços de diretório modernos com recursos impulsionados por IA estão se tornando mais inteligentes, mais adaptáveis e até autônomos. Aqui estão três exemplos de recursos impulsionados por IA que estão transformando os serviços de diretórios.
Na nuvem, a IA aproveita ferramentas de infraestrutura virtual escaláveis que podem aplicar ferramentas de aprendizado de máquina (ML) aos dados e analisar grandes volumes quase em tempo real.
Esse recurso possibilitou o surgimento da tecnologia de diretório como serviço (DaaS), soluções de IAM que automatizam aspectos dos serviços de diretório. As soluções DaaS estão ganhando popularidade em ambientes complexos de nuvem híbrida e multinuvem para simplificar a integração de usuários e provisionar novas contas.
Os recursos de IA estão impulsionando a forma como as empresas obtêm insights sobre o comportamento do usuário em soluções de serviços de diretório. Esses recursos ajudam a automatizar a análise de dados em uma ampla gama de pontos de dados, como horário de login, localização física e seleção de Recursos.
A análise de dados com IA pode detectar padrões no comportamento do usuário que possibilitam detectar ameaças antes que elas resultem em uma violação de dados.
As ferramentas de IA estão sendo usadas para automatizar aspectos do gerenciamento do ciclo de vida dos dados (DLM)— uma abordagem para gerenciar dados desde sua entrada no banco de dados, passando pelo uso e, eventualmente, a destruição.
As ferramentas de IA podem fornecer automaticamente permissões com privilégios mínimos a novos usuários, um princípio de segurança que dá às novas contas as permissões mínimas necessárias para executar uma tarefa ou função. Automatizar o acesso com privilégios mínimos reduz o trabalho manual, bem como a probabilidade de erro humano.
