O que é um gateway de IA?

Seja com ferramentas de IA desenvolvidas internamente ou com modelos de terceiros acessados pela nuvem, os gateways oferecem uma camada unificada e leve que conecta aplicações e modelos de IA, garantindo a aplicação consistente de políticas de governança e segurança em todo o ecossistema de ferramentas de IA.

Enquanto os gateways tradicionais de interfaces de programação de aplicativos (API) permitem a troca de dados entre clientes e serviços de back-end, os gateways de IA são projetados para enfrentar os desafios exclusivos das cargas de trabalho de IA. Eles estendem os recursos dos gateways de API padrão para incluir acesso e integração de vários modelos, roteamento inteligente de carga de trabalho de IA, balanceamento de carga dinâmico, rastreamento de consumo de token e limitação de taxas, aplicação de políticas de segurança e mais.

Cargas de trabalho de IA Enterprise podem, por exemplo, exigir infraestruturas de IA sofisticadas capazes de suportar cargas computacionais massivas, especialmente para deep learning e treinamento de grandes modelos. Os sistemas empresariais existentes podem ter dificuldades para entregar a alta largura de banda e o acesso de baixalatência que as empresas precisam para gerenciar modelos de IA em escala de produção.

Os gateways de IA ajudam as equipes de desenvolvimento a gerenciar com mais facilidade arquiteturas complexas orientadas por IA. Eles apresentam um ponto de entrada unificado para todas as interações do modelo de IA, usando APIs baseadas em IA para orquestrar o fluxo de dados, instruções e políticas entre aplicações e sistemas de IA. Essa funcionalidade permite que as equipes controlem como diferentes modelos e fluxos de trabalho são usados e acessados a partir de um único painel de vidro, em vez de depender de uma interface separada para cada modelo.

Dessa forma, os gateways de IA podem ajudar a simplificar o acesso aos ecossistemas de modelos de IA. Eles ajudam a reduzir o atrito que pode acompanhar a integração do modelo e criam uma estrutura de governança centralizada para a adoção da IA em escala empresarial.