Um conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade do desenvolvimento. Inclui uma variedade de ambientes de desenvolvimento integrados, ferramentas para facilitar a análise de problemas, assistência em testes de unidade, funções de desenvolvimento inteligentes, implementação automatizada e muito mais.

Os usuários podem adquirir o Application Delivery Foundation for z/OS separadamente ou em uma licença corporativa. O pacote inclui: