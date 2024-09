Desenvolva novos aplicativos que geram uma interface gráfica com o usuário (GUI) para aplicativos 3270 e 5250 com o Rational Host Access Transformation Services Toolkit. Acesse seus aplicativos de host a partir de um navegador, portlet, cliente avançado ou dispositivo móvel. Você também pode gerar objetos de integração, que são JavaBeans que encapsulam interações com um aplicativo host para criar serviços para a web.