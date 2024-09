Transforme todas as telas de um aplicativo com renderização padrão de HATS. O HATS transforma componentes de aplicativos de terminal, como teclas de função e itens de menu, em links intuitivos, botões ou texto com imagens. Você pode habilitar mais alterações com personalizações de tela. Use ferramentas de edição para transformar a interface do usuário baseada em texto com widgets HATS, como menus suspensos, calendários, tabelas e botões de opção. Empregue regras globais e substituição de texto para alterações específicas em um aplicativo inteiro, componentes específicos ou uma tela específica.