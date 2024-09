IBM® Migration Utility for z/OS® faz a migração de aplicações CA Easytrieve Classic e Plus para IBM COBOL. Ele protege seus investimentos em Easytrieve usando o código fonte Easytrieve da biblioteca original. Gere relatórios IBM COBOL e atualize ou crie aplicações Easytrieve. Este utilitário de migração COBOL inclui descoberta, conversão em lote, testagem paralela e comparação de saída eletrônica. A análise de encerramento anormal do programa simplifica a saída para servidores da web em sistemas IBM Z® e plataformas distribuídas. Use o IBM Migration Utility Explorer com recursos de multi-threading para executar tarefas de mainframe em sua estação de trabalho Windows 7 ou Windows 10.