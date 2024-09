IBM z/OS Provisioning Toolkit

O toolkit usa dois recursos do z/OS para impor controle sobre ambientes provisionados. Você pode definir fluxos de trabalho no IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) capazes de provisionar ambientes de tempo de execução. É possível gerenciar e controlar esses fluxos de trabalho usando o IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS. Os fluxos de trabalho podem ser personalizados de acordo com os padrões de nomenclatura e procedimentos operacionais locais.O z/OS Provisioning Toolkit impulsiona esses fluxos de trabalho.