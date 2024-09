O software é compatível com o desenvolvimento e a implementação de aplicações tradicionais de tela verde para os sistemas IBM i e IBM Z. Ele auxilia no desenvolvimento e na implementação de serviços no IBM WebSphere Application Server em várias plataformas, bem como em plataformas de nuvem. Para interfaces de usuário, é compatível com o desenvolvimento e a implementação de aplicações da Web 2.0 em um navegador, bem como em plataformas móveis. O IBM Rational Business Developer permite que os desenvolvedores trabalhem no ambiente familiar baseado no Eclipse, aproveitando as habilidades de desenvolvimento existentes.