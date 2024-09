Otimize de processos de trabalho com ferramentas de desenvolvimento integradas. O Remote System Explorer se conecta aos servidores IBM i para pesquisar e gerenciar arquivos do lado do servidor e executar scripts de servidor.



Os recursos de edição de código-fonte com reconhecimento de idioma incluem tokenização de cores, exibições de estrutura de tópicos, assistência de conteúdo e feedback de erro de compilação integrado. As ferramentas de análise visual ajudam a entender a estrutura e as dependências da aplicação.