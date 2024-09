IBM Z Development and Test Environment

Adicionamos compatibilidade com o provisionamento de um ambiente z/OS emulado, executado no ZD&T, em um ambiente Docker. Configure seu daemon do Docker para compatibilidade com HTTPS usando o protocolo criptográfico TLS. A oferta do ZD&T Enterprise Edition pode enviar uma imagem de contêiner para ele e permitir que você execute até um máximo de cinco contêineres, cada um fornecendo um ambiente z/OS emulado e com um máximo de 100 portas disponíveis para serviços executados nesse z/OS. Isso oferece uma maneira fácil de provisionar um ambiente z/OS emulado isolado em um contêiner que usa recursos da tecnologia Docker.