IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

O agente TDMF z/VM lida com problemas em que a configuração DASD de um cliente inclui dispositivos com caminhos para z/VM e z/OS e o cliente deseja trocar dispositivos. Sem o agente TDMF z/VM, o sistema z/VM teria que ser desligado enquanto o TDMF troca o dispositivo conectado. Com o agente TDMF z/VM, o dispositivo pode ser trocado enquanto as aplicações executadas no sistema z/VM continuam a acessar os dados no dispositivo. Observe que a migração de troca ainda é controlada a partir de um sistema mestre TDMF z/OS.