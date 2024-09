Diante do aumento da demanda por dados e das preocupações com segurança, a virtualização de código aberto com Virtual Machine baseada em Kernel (KVM) pode ajudar você a atender efetivamente a essas demandas em seus sistemas IBM Z e LinuxONE. A flexibilidade do KVM como um hipervisor, aliada à sua natureza de código aberto, o torna uma escolha perfeita para virtualização.