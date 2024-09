“Como todas as entidades financeiras, estamos participando de um cenário muito competitivo”, explica Mark Clarke, vice-presidente de TI do Sagicor Bank Jamaica. “Por isso, estamos sempre buscando oportunidades para nos diferenciar e aumentar o valor que entregamos aos nossos clientes. Mas para avançar com qualquer uma dessas camadas de valor que queremos adicionar, precisamos ter a tecnologia certa.”

Em particular, o Sagicor queria atualizar seu principal aplicativo bancário. Por quase uma década, a organização contou com uma instância da solução bancária principal Temenos do parceiro de negócios da IBM, o Temenos AG. Mas, enquanto novas versões do software surgiam a cada ano, o Sagicor tinha ficado com sua versão inicial.

“Ainda estávamos usando sua série R14”, acrescenta Clarke, “que, claro, funciona muito bem e nos atendeu sem reclamações.” Mas implementamos essa tecnologia muito antes de alguém falar sobre conteinerização ou multinuvem e assim por diante. E foi fundamental que investimos e mudamos para uma tecnologia que não apenas nos permitiu otimizar nossos serviços bancários principais, mas que nos ajudará a avançar em nossa transformação digital e migrar para a nuvem."

Ao mesmo tempo, a infraestrutura de hardware subjacente também estava obsoleta e demorava muito para realizar tarefas comuns. O fechamento no final do dia exigia rotineiramente mais de seis horas para ser concluído, o que significava que, às vezes, o banco abria seus escritórios pela manhã enquanto os fechamentos do dia anterior ainda estavam sendo finalizados, fazendo com que as operações iniciais se comportassem de forma lenta.

“Como cliente de um banco, é muito irritante começar o dia em uma longa fila apenas para fazer um depósito”, acrescenta Clarke. “E o pior de tudo é que o caixa não pode fazer nada. Eles ficam presos esperando que a tecnologia faça seu trabalho. Assim, as filas aumentam e os clientes ficam mais frustrados. Não é o ideal.”