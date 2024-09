Experimente a modernização perfeita de aplicações e infraestrutura DevOps com o IBM Open Enterprise Foundation for z/OS. Esse pacote de ferramentas fundamentais de código aberto, como Git, GNU Bash, Perl e outras, permite que os desenvolvedores de z/OS interajam com a plataforma de forma semelhante aos sistemas Linux ou UNIX.

Seja você um desenvolvedor experiente ou novo no ambiente z/OS, o Open Enterprise Foundation for z/OS ajuda a simplificar os processos de desenvolvimento, diminui a curva de aprendizado de novos talentos e oferece confiabilidade com serviço e suporte diferenciados da IBM. Aproveite os benefícios de ferramentas aprovadas, integração sem dificuldade com z/OS e a capacidade de capitalizar as habilidades existentes.