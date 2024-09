Para o z/OS, as instalações SMP/E do IBM Open Enterprise SDK for Node.js estão disponíveis sem custos via Shopz. Os clientes podem pegar ou desenvolver as aplicações Node.js e implementar no IBM Z. Com a riqueza de dados corporativos que residem ou vêm do IBM Z, é bem provável que as aplicações e APIs em nuvem ou móveis construídos no Node.js exijam acesso a dados e serviços no IBM Z. Com o Node.js, os clientes agora podem expor as oportunidades de sistemas de engajamento do Node.js e vincular aos confiáveis sistemas de registros no IBM Z.