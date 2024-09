IBM z/OS Cloud Broker

O z/OS Cloud Broker opera em sua infraestrutura existente, protegendo seus investimentos na infraestrutura em funcionamento no seu data center, bem como as skills dos profissionais que dão suporte a ela. Com o z/OS Cloud Broker, você pode acessar e implementar serviços de software provisionados, disponibilizados por meio do IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS, usando assim seus investimentos existentes no middleware z/OS.