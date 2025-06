O IBM LinuxONE é uma família de servidores Linux® de nível empresarial, alimentada pelo processador IBM® Telum, que combina a expertise da IBM na construção de sistemas de missão crítica com a abertura do sistema operacional Linux®. O IBM LinuxONE oferece uma plataforma com resiliência cibernética otimizada para aplicações em nuvem híbrida e IA que também ajuda a reduzir o custo total de propriedade por meio da consolidação de cargas de trabalho.