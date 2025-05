Podendo escalar a capacidade e o desempenho de forma incremental, o Ministério agora pode gerenciar com eficiência sua crescente carga de trabalho e expandir o uso da plataforma. “Como resultado, elevamos recursos para lidar com cargas de trabalho intensivas de E/S a patamares com os quais só poderíamos sonhar. E o melhor de tudo é que a nova arquitetura é tão flexível que, uma vez implementada, é quase uma solução do tipo "configure e esqueça". O sistema é tão flexível que o tempo necessário para fazer o gerenciamento de desempenho dos sistemas é reduzido a quase zero”, explica Khaldi.

Os benefícios são evidentes, de acordo com Khaldi. "Graças à nova arquitetura implementada, o Ministério pode ver os primeiros grandes aprimoramentos. Nas 28 principais aplicações que estamos executando, observamos melhorias no tempo de resposta do banco de dados entre 250% e 800%. Em média, nossos tempos de processamento em lote para o LOADs e ETL foram reduzidos por um fator de três."

O Ministério também está explorando a consolidação de outras cargas de trabalho, como MariaDB, no LinuxONE, aprimorando ainda mais seus recursos de gerenciamento de dados.

Olhando para o futuro, o Ministério planeja continuar trabalhando com a IBM para otimizar ainda mais sua infraestrutura de TI e explorar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, como com o Red Hat OpenShift.