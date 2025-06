A inteligência artificial (IA) está transformando os setores, e as empresas precisam de uma infraestrutura que possa lidar com as cargas de trabalho de IA de forma eficiente e segura. O IBM LinuxONE, equipado com o processador IBM® Telum, integra a aceleração de IA diretamente no chip, permitindo a inferência em tempo real de vários modelos de IA com latência mínima. Esse recurso avançado (combinado com IA preditiva e grandes modelos de linguagem) permite que as empresas analisem os dados onde eles residem, fornecendo insights mais rápidos e profundos para aplicações de missão crítica, como detecção de fraude, análise de riscos e geração de imagens médicas.