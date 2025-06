Ferramentas Use essas ferramentas para planejar, medir e otimizar seus esforços de sustentabilidade com o IBM LinuxONE. Da consolidação de cargas de trabalho ao monitoramento de energia, cada ferramenta apoia sua jornada rumo a uma infraestrutura de TI mais eficiente e ecologicamente responsável.

Recursos úteis de ferramentas Jornada rumo à sustentabilidade com IBM LinuxONE Guia do HMC Redbook: Migração Prática de x86 para IBM LinuxONE Guia da API de serviços da web do HMC Monitorar o uso de energia com o relatório do LPAR Monitoramento do IBM Z HMC com o IBM Instana Observability