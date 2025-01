O transporte marítimo é a espinha dorsal da logística, e o Porto de Barcelona é a principal infraestrutura no sul do Mediterrâneo. Lá, 38 mil pessoas trabalham todos os dias, manuseando 71 milhões de toneladas, 3,5 milhões de contêineres e 3,9 milhões de passageiros por ano. Todo esse ecossistema logístico, composto por mais de 500 empresas públicas e privadas, é gerenciado pelo Porto de Barcelona. Além disso, sua infraestrutura de TI garante as operações diárias corretas do porto e de seus stakeholders.

Essas empresas estão interconectadas por meio do Port Community System (PORTIC), plataforma eletrônica para troca de informações com mais de 10 anos de idade. O Porto de Barcelona precisava se adaptar ao ritmo atual de trabalho, com maior eficiência, agilidade e uma infraestrutura de TI baseada em software mais sustentável. Além disso, os tempos de execução precisavam ser rápidos e eficazes. Como uma empresa pública, o Porto de Barcelona realizou um processo de licitação para encontrar um fornecedor para realizar essa transformação, resultando na colaboração com a SEIDOR, um Parceiro de Negócios IBM.