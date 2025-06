O processador IBM Telum é um chip de 7 nm desenvolvido para gerar insights orientados por IA em cargas de trabalho transacionais de alto volume. Ele conta com 8 núcleos com clock acima de 5 GHz, cache L2 privado de 32 MB e cache L3 virtual de 256 MB com cache L4 de 2 GB. Com 50% mais cache por núcleo do que seu antecessor, o Telum melhora o desempenho, garantindo tempos de resposta rápidos para transações complexas com inferência de IA em tempo real.