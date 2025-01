Embarque em uma jornada que tenha como objetivo a sustentabilidade com o LinuxONE, desde o aprendizado de conceitos básicos até a consolidação de cargas de trabalho e o relato do uso de energia.

Ouça a IDC sobre sustentabilidade e sua visão sobre o papel do LinuxONE.

Documentação

Inovações de monitoramento de energia

Saiba como o monitoramento de energia no nível da partição, alicerçado no longo histórico de liderança da IBM no design voltado à sustentabilidade, pode ajudar você a atingir suas metas nesse quesito.