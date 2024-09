O EGL, uma linguagem de negócios da IBM, libera os desenvolvedores para que eles se concentrem nos problemas dos negócios, não nos detalhes das plataformas de execução de destino e do middleware associado. O EGL é ideal para equipes de desenvolvimento orientadas para os negócios que valorizam a facilidade de aprendizado e a alta produtividade, mas precisam fornecer aplicações e serviços rapidamente. O Rational COBOL Runtime for z/VSE oferece um caminho alternativo para a adoção do COBOL e oculta as complexidades do middleware e do tempo de execução, permitindo que os desenvolvedores atinjam os mais altos níveis de produtividade.