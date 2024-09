Virtual Dev and Test for z/OS é uma plataforma de desenvolvimento e teste da zSystems que roda em Linux on zSystems. O ZVDT permite que sistemas operacionais de mainframe, middleware e outros softwares sejam executados em ambientes Linux on zSystems. Isso permite um ciclo ágil de desenvolvimento e teste com infraestrutura flexível e sob demanda para as fases iniciais de desenvolvimento com controle total sobre a infraestrutura usada.