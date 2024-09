O IBM® Communications Server for Data Center Deployment consolida e estende o Communications Server para AIX, Linux® e Linux em IBM Z. Ele conecta os usuários a aplicações e dados do host corporativo em diversas redes, sejam elas SNA, TCP/IP, intranet, extranet ou internet. Oferece serviços de comunicação completos entre estações de trabalho e sistemas host.



O Communications Server for Data Center Deployment permite que escolher aplicações com base em suas necessidades comerciais e não em seus protocolos de rede. É uma boa base para sistemas pequenos com um único processador e ambientes de alta tecnologia com vários processadores.