Altere a data e a hora retornadas a uma aplicação z/OS® quando uma solicitação de horário é feita (SVC 11 ou PC Time Requests) especificando padrões ou nomes específicos de aplicações, transações, usuários e espaços de endereço. Você pode aproveitar as vantagens do IBM® CICS® Transaction Server para permitir testagens dimensionais no IBM CICS Open Transaction Environment (OTE) e usar o processo IBM HourGlass CICS Batch Time Management para definir a data/hora de uma região do CICS.