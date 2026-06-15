ما المقصود بأتمتة دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)؟

تُعد أتمتة الأمان مكونًا أساسيًا في ممارسات DevSecOps، أي التطوير والأمان والعمليات، التي تدمج ضوابط الأمان مباشرةً في مهام سير عمل تسليم البرمجيات. ويمكن أن تساعد ممارسات DevSecOps في الحماية من الهجمات الإلكترونية من خلال تسريع الاستجابة وتقليل الأخطاء الناجمة عن العمليات اليدوية.

يجري فحص الثغرات الأمنية المؤتمت عمليات تحقق منهجية واستباقية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مثل التطبيقات، للكشف عن الثغرات الأمنية المعروفة. ورغم أنه لا يستطيع اكتشاف الثغرات التي لم تُعرف من قبل، مثل تلك التي تستغلها هجمات الثغرات الأمنية الفورية ، فإنه يظل قادرًا على المساعدة في اكتشاف الثغرات الأمنية الشائعة وحالات التعرض (CVEs) ومعالجتها.

تتولى الإدارة المؤتمتة للأسرار تخزين بيانات الاعتماد الحساسة، مثل مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات، وتدويرها وتوزيعها وإلغاءها، من دون مخاطر تضمين بيانات الاعتماد مباشرةً في التعليمات البرمجية أو التسبب في فترات تعطل. ويحلل الرسم المؤتمت لخريطة الاعتماديات العلاقات بين مكونات النظام للحفاظ على الأمان والامتثال. كما تسهم عمليات إنفاذ السياسات وفحوصات الامتثال المؤتمتة في تبسيط الممارسات الأمنية بدرجة أكبر.

يستخدم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وعملياتها وتحسينها، من خلال كشف الحالات الشاذة، وربط الأحداث، وتحليل السبب الأساسي، والمعالجة التنبؤية، إلى جانب حالات استخدام أخرى.