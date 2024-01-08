ما المقصود بسير العمل الرقمي؟

بشكل عام، إنها طريقة منمقة للقول بأنك تستخدم أجهزة الكمبيوتر والتقنية في العمل وتستفيد من جميع الخصائص من مكان العمل لإنجاز المهام. يتم تنفيذ سير العمل اليدوي يدويًا، بدون أجهزة كمبيوتر وبرامج.



بمجرد أن تقوم مجموعة ما برقمنة سير العمل، فغالبًا ما يتم أتمتته لتقليل التدخل البشري أو القضاء عليه. وفي كثير من الأحيان، يساعد هذا الانتقال إلى سير العمل الرقمي في جعل العمليات أكثر كفاءة ويوفر الوقت للموظفين للتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.كما يمكن أن يكون سير العمل الرقمي بسيطاً مثل إرسال فاتورة بصيغة PDF بالبريد الإلكتروني إلى العميل بدلاً من إرسال فاتورة ورقية بالبريد، أو معقداً مثل أتمتة عملية تأهيل الموظفين الجدد بشكل كامل.

منذ تفشي جائحة كوفيد-19، أصبح سير العمل الرقمي شائعًا بشكل متزايد - ولا غنى عنه - مع تحول المؤسسات إلى العمل عن بعد. في تقرير من رؤى، أفادت شركة الأبحاث أن واحدًا من كل ثلاثة من المستجيبين المشمولين بالاستطلاع أكدوا إنهم سيتركون وظائفهم إذا لم يعد العمل عن بعد خيارًا. في استطلاع أجرته شركة Statista، أكد أكثر من 60% من الأشخاص المشمولين بالاستطلاع أنهم يعملون بالفعل في مكان يتمتع فيه العاملون بخيار العمل من المنزل.

في عالم الأعمال الحديث، أصبحت مهام سير العمل الرقمية الآن شائعة مثل مهام سير العمل اليدوية التي سبقتها.