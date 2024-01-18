ما هو تخطيط الاعتمادية؟

IT infrastructure
18 يناير 2024

المؤلفون

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

Michael Goodwin

Editorial lead, Automation & ITOps

ما هو تحديد الاعتماديات؟

تحديد الاعتماديات هو عملية تحديد وفهم وتصوّر العلاقات بين التطبيقات والأنظمة والعمليات ضمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة.

تتكون بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة من مجموعة متنوعة من البرمجيات والأجهزة وأجهزة الشبكة وتقنيات المحاكاة الافتراضية، كما تعتمد على مزيج من البنية التحتية المحلية والبيئات السحابية. يُعد تحديد هذه الأنظمة وفهم تبعياتها عملية بالغة الأهمية، لكنها معقدة. وتساعد المؤسسات على تبسيط وتحسين النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات لديها.

تُسهم هذه العملية في الكشف عن الثغرات الأمنية التي تتطلب معالجة فورية، وتحديد مواطن القصور حيث تكون العمليات المستقلة أكثر فاعلية. كما تتيح للمؤسسة تحسين عملية اتخاذ القرار وفهم كيف يمكن أن يؤثر أي عطل أو خلل في أحد المكوّنات على بقية النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات. غالبًا ما يتضمن تخطيط التبعية تمثيلًا مرئيًا لأصول تكنولوجيا المعلومات عبر البيئة بأكملها، باستخدام أدوات تصوّر مثل مخططات Gantt.

يمكن أن تكون الاعتماديات إما عمودية، وهي الاعتماديات بين أنواع مختلفة من عناصر تكنولوجيا المعلومات، مثل من خدمة إلى تطبيق، أو أفقية، وهي الاعتماديات بين العناصر المتشابهة، مثل من تطبيق إلى تطبيق.

في نظام بنائي معتمد على الاعتماديات، قد يؤدي خلل في أحد المكونات—مثل وجود ثغرة برمجية أو خطأ في التعليمات البرمجية—إلى تهديد سلسلة الاعتماديات بأكملها والتسبب في انقطاعات على مستوى النظام. يُشار إلى هذا الوضع غالبًا باسم "جحيم الاعتماديات (Dependency Hell)". تسعى المؤسسات إلى تقليل هذه المخاطر من خلال فهم آلية عمل تبعياتها، والعمل على إزالة الاعتماديات غير الضرورية.

ومع ذلك، فإن تحديد التبعيات عبر عملية يدوية أو مخصصة (ad hoc) قد يكون طويلًا ويستهلك وقتًا كبيرًا، دون ضمان أن يتمكّن فريق تكنولوجيا المعلومات من التوصّل إلى فهم شامل لتعقيد النظام. لهذا السبب، غالبًا ما تستخدم المؤسسات أدوات تخطيط التبعيات والأتمتة للمساعدة في تصور العلاقات بين التطبيقات والبيانات والمهام.

وقد أصبحت خريطة الاعتماديات—وهي أحد العناصر الأساسية في ممارسات قابلية الملاحظة—ذات أهمية متزايدة نظرًا للترابط المتبادل بين خدمات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحديثة. تساعد قابلية الملاحظة المؤسسات على تصور التطبيقات الموزعة بهدف تحسين الأداء وتسريع تحديد المشكلات وحلها تلقائيًا.

ويُعد تخطيط التبعيات مكوّنًا حاسمًا في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وإدارة التغيير، إذ ينبغي على المؤسسة فهم كيفية تفاعل أنظمتها واعتمادها المتبادل من أجل إدارة المشاريع الجارية والتغييرات التنظيمية بفعالية.

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أنواع تعيين الاعتماديات

توجد أنواع مختلفة من الاعتماديات وممارسات تخطيط الاعتماديات، تؤثر جميعها في الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة. ويساعد تصنيف الاعتماديات حسب النوع المؤسسات على فهم أكثر الاعتماديات تأثيرًا في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، وكيفية تحسينها.

تعيين اعتماديات التطبيقات

يُعرف أيضًا باسم اكتشاف التطبيقات وتعيين اعتمادياتها، ويُركّز تحديدًا على الاعتماديات بين التطبيقات المختلفة. يساعد هذا النوع من التعيين المؤسسة على معالجة اختناقات الأداء، وتحديد السبل التي تجعل التطبيقات أكثر موثوقية وكفاءة في التشغيل.

تعيين اعتماديات البنية التحتية

يتعلق هذا النوع بفهم العلاقات الاعتمادية بين الخوادم، والشبكات، وقواعد البيانات، وأنظمة التخزين. فعلى سبيل المثال، يُحدّد تعيين اعتماديات البنية التحتية كيف يمكن أن يؤدي تعطل خادم واحد إلى التأثير على خوادم أخرى، أو كيف يؤثر فشل قاعدة بيانات واحدة على نظام التخزين بالكامل في المؤسسة. ويُعد هذا النوع من التعيين مفيدًا على وجه الخصوص في تحسين مدة التشغيل والتخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

تعيين اعتماديات النظام

تُعنى هذه الممارسة بتحديد المكونات الداخلية للنظام والاعتماديات القائمة، بالإضافة إلى الاعتماديات بين الأنظمة المنفصلة داخل المؤسسة. كما يمكن أن تشمل الاعتماديات الخارجية ضمن القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة. يُحدد قطاع المؤسسة أو مجال تركيزها الأنظمة التي يجب تضمينها في خريطة الاعتماديات هذه.

فعلى سبيل المثال، قد تشمل الأنظمة المالية للبنوك، أو أنظمة الشبكات الذكية لمزودي الطاقة، أو أنظمة المعلومات الصحية للمؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

المسح والاستطلاع

تعتمد هذه الطريقة البسيطة على إرسال إشارات (ping) إلى عناوين IP بهدف تحليل الردود ومعرفة نوع الجهاز الذي تم الاتصال به. يمكن أن تساعد هذه الطريقة المؤسسات في إجراء تدقيق بسيط على الشبكة، إلا أنها لا توفّر رؤى آنية حول الاعتماديات، لا سيما في البيئات السريعة التغير.

طوبولوجيا الشبكات

يرتبط هذا النوع من تعيين الاعتماديات بالبنية الفيزيائية والمنطقية للعُقد والاتصالات داخل الشبكة.

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مقارنة بين الاعتماديات الداخلية والاعتماديات الخارجية

تتضمن بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة عمومًا مزيجًا من الحلول الداخلية، وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) من أطراف خارجية، والحلول مفتوحة المصدر. إن الفهم الكامل للاعتماديات الداخلية والخارجية، وكيفية تفاعل هذه الحلول، يساعد المؤسسات على تقديم قيمة أكبر إلى الأطراف المعنية.

الاعتماديات الداخلية

هي الاعتماديات التي تقع ضمن البنية التحتية الداخلية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، مثل تلك التي تربط بين البرامج والخوادم والأدوات الأخرى في مراكز البيانات المحلية والسُحب الخاصة.

كما تشمل الاعتماديات داخل التطبيقات والعمليات والأنظمة التي تسيطر عليها المؤسسة، والتي يمكنها التدخل لحل المشاكل المتعلقة بها، أو إزالة هذه الاعتماديات أو تعزيزها.

الاعتماديات الخارجية

هي الاعتماديات بين التطبيقات والأنظمة التي تقع خارج نطاق السيطرة الكاملة للمؤسسة، مثل الأنظمة المستضافة في السُحب العامة، أو تلك التي تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو البرمجيات مفتوحة المصدر. في مثل هذه الحالات، قد لا تتمكن المؤسسة من التحكم المباشر في الأعطال، ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل تدهور الأداء، أو انقطاع الخدمة، أو تسريب البيانات، أو كشف بيانات الاعتماد.

ما الذي يسبب الاعتماديات في تكنولوجيا المعلومات؟

هناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوء الاعتماديات في تطوير البرمجيات والبنية التحتية للشبكات في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحالية. ويشمل ذلك:

تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر

تستخدم المؤسسات الحديثة البرمجيات مفتوحة المصدر بشكل متزايد، مما يتطلب تواصلاً بين التطبيقات المملوكة لها والطرف الخارجي الذي يتولى التحديثات البرمجية وإدارتها.

بنية الخدمات المُصغَّرة ومرونة تكنولوجيا المعلومات

تحتاج المؤسسات إلى التحرك بسرعة لتحقيق النجاح. ولهذا تبنّت المؤسسات مفهوم مرونة الأعمال، أي القدرة على إعادة تهيئة الخدمات وإطلاق حلول جديدة بسرعة استجابةً لتغيرات الطلب أو سلوك العملاء.

ولتحقيق هذه المرونة، اعتمدت المؤسسات بنية الخدمات المصغّرة لبناء تطبيقات مُقسَّمة إلى خدمات مستقلة تتواصل عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تسمح هذه المقاربة لفرق متعددة بالعمل على خدمات مختلفة داخل التطبيق نفسه، مما يُسرّع عملية تطوير البرمجيات.

ورغم أن مكونات الخدمات المصغّرة تعمل بشكل مستقل، وغالبًا ما تكون كل خدمة مكتفية ذاتيًا، فإن العديد منها يعتمد على خدمات أخرى عبر الشبكة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. وهذا قد ينشئ اعتماديات بين هذه الخدمات.

الحوسبة السحابية

تستضيف المؤسسات التي تعتمد على السُحب العامة بياناتها وخدماتها وتطبيقاتها خارج بيئتها المحلية. ولإدارة العمليات بكفاءة والاستفادة من إمكانات التوسع التي توفرها الحوسبة السحابية، من الضروري أن تدرك المؤسسات كيف تعتمد خدماتها السحابية على خدماتها المحلية والعكس صحيح. يُوفّر العديد من مزوّدي الخدمات السحابية أدوات لتحديد هذه الاعتماديات.

فوائد تحديد الاعتماديات

إن تحديد الاعتماديات، وما توفّره هذه الممارسة من تعزيز لقابلية الملاحظة، يمكن أن يساعد المؤسسات في ما يلي:

تعزيز إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها

تكون المؤسسات التي تتمتع برؤية شاملة لاعتماديات تكنولوجيا المعلومات وفهم لتأثير المشكلات المتسلسلة—مثل مشكلة في مكتبة SSL قد تؤدي إلى ثغرات أمنية عبر الشبكة، أو تغيير في إعدادات واجهة برمجة تطبيقات خارجية قد يتسبب في توقف أحد التطبيقات—أكثر قدرة على منع وقوع الكوارث من الأساس.

إن معرفة كيفية تأثير أي تغيير في الاعتماديات على النظام بأكمله يُمكّن المؤسسات من الاستعداد بشكل أفضل للهجمات أو المشكلات المستقبلية.
انخفاض فترات التعطل

كما أن المؤسسات التي تعتمد على ممارسة قوية في رسم خرائط الاعتماديات تكون في موقع أفضل لتحديد أولويات الاستجابة للحوادث وتحسينها، بما يضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من استمرارية التشغيل.
تحسين تحليل الأسباب الأساسية للمشكلات

يساعد تحديد الاعتماديات المؤسسات على تتبّع المشكلة المكتشفة إلى مصدرها الأصلي أو الخطأ الأولي. ويُسهم ذلك في تحديد السبب الأساسي وتعزيز متانة النظام بأكمله.
الحد من الاعتماديات غير الضرورية

الاعتماديات ليست بالضرورة أمورًا سلبية؛ بل قد تكون مفيدة في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتيح الاعتماديات إعادة استخدام التعليمات البرمجية في مكونات أخرى، مما يقلل من الحاجة إلى تطوير وظائف جديدة من البداية. ومع ذلك، ليست كل الاعتماديات ضرورية.

يمكن أن تساعد الرؤية الشاملة للاعتماديات المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن ما هو ضروري أو ذو قيمة، وما ينبغي التخلص منه.
استغلال الموارد

فهم الاعتماديات الحيوية يمكّن المؤسسات من تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية. ومن خلال ضمان توافر الموارد والمراقبة المناسبة للمكونات التي تعتمد عليها أجزاء أخرى من النظام، يمكن للمؤسسات اتخاذ خطوات للحد من احتمالية تدهور الأداء بشكل واسع أو تعطل الخدمة.

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