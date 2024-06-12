ما المقصود بهندسة المنصة؟

تمثل هندسة المنصة في المقام الأول تخصصًا ضمن هندسة البرامج وتطوير البرامج وعمليات تقنية المعلومات، وهي عنصر أساسي في عمليات التطوير. وتتضمن مزيجًا من الممارسات والعمليات والأدوار المخصصة لبناء المنصات الداخلية التي تعزز إنتاجية المطورين والكفاءة التشغيلية وصيانتها.

مثل تصميم ورشة عمل حيث تُرتب كل الأدوات والمواد اللازمة بشكل مثالي، تساعد هندسة المنصة على إنشاء بيئة آمنة ومتسقة للمطورين للتركيز على مشاريعهم. ويعمل هذا المجال المتخصص في تطوير البرامج على تعزيز إنتاجية المطورين وكفاءتهم التشغيلية من خلال بناء المنصات الداخلية للمطورين (IDPs) وإدارتها.

تقلل المنصات الداخلية للمطورين من التعقيدات من خلال توفير أدوات خدمة ذاتية موحدة ومهام سير عمل آلية ، ما يساعد على تقليل الأخطاء إلى أدنى حد وتمكين المطورين من العمل بشكل أكثر فعالية ضمن إطار عمل آمن ومحكوم. ومن خلال الحفاظ على هذه البيئات الثابتة، تسمح هندسة المنصة للمطورين بالتركيز على الابتكار مع تسريع تسليم المنتجات، وتعزيز الأمن ودعم قابلية التوسع.

تُعد هندسة المنصة مهمة بشكل خاص في بيئات السحابة الأصلية حيث تكون البنية التحتية القابلة للتطوير والمرونة أمرًا بالغ الأهمية. وباستخدام البنية التحتية كرمز (IaC)، تعمل هندسة المنصة على أتمتة إدارة البنية التحتية وإعدادها، ما يعزز الكفاءة التشغيلية والأمن والامتثال.

يشكل مزيد من المنظمات الهندسية فرق هندسة منصات لتقليل تعقيد تسليم البرامج وإدارة البنية التحتية الأساسية وتوفير أدوات ومهام سير عمل موثوق بها. وتساعد هذه المبادرات على تحسين تجربة المطورين وتسريع تسليم التطبيقات ومواءمة التطوير مع أهداف العمل.