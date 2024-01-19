حلول تخزين الكمبيوتر المركزي
مزيج لا يُضاهى. تعزيز الأداء، والموثوقية، والأمان، لضمان استمرار توافر أعباء العمل، الحيوية للأعمال
الإطار الكامل لأعطال الخادم

توفر حلول تخزين الكمبيوتر المركزي من IBM لكل من IBM Z وLinuxONE موثوقية وقابلية توسع وأمان لا مثيل لها لأكثر أعباء العمل تطلبًا. صُممت أنظمة التخزين لدينا للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بأداء استثنائي، حيث تضمن سلاسة أعمالك، حتى في مواجهة النمو السريع والمعاملات المعقدة.

يقدم حل تخزين الكمبيوتر المركزي المتكامل تجربة سحابية أصلية وتشفيرًا في كل مكان ومرونة إلكترونية وتوافرًا دائمًا ونشرًا مرنًا لجميع الشركات على اختلاف أحجامها.

قلِّل الآثار السلبية التي تتعرض لها أعمالك بسبب برامج الفدية، والهجمات الإلكترونية، وتعطل الأجهزة، والكوارث الطبيعية، وغير ذلك من التهديدات.

المزايا

التوفر الأداء الابتكار جاهز لأعباء العمل من الجيل القادم
حلول IBM Storage للكمبيوتر المركزي
IBM Storage DS8000

أحدث الابتكارات في مجال التخزين المؤسسي المصممة للاستفادة من القوة الكاملة لبِنَى الكمبيوتر المركزي، لضمان حصول المؤسسات على وصول مستمر إلى أعباء العمل الحساسة والبيانات المتسقة والمحسّنة.

IBM TS7700

حلول تخزين عالية الأداء بتكوينات عالية السعة وبالذاكرة الوميضية فقط لتوفير حماية للبيانات والتعافي من الكوارث للتقنية السحابية الهجينة الخاصة بك باستخدام تكوينات التخزين الشريطي أو تخزين الكائنات.

Z + DS8000 + TS7700 = التكامل الشامل لطبقات التخزين في الوقت الحالي، يركِّز قادة تكنولوجيا المعلومات على أهمية مقاومة فقدان البيانات، حيث يُعتبر النظام الحيوي للمهمة هو الحل التقني الضروري لاستمرارية الأعمال. عندما يفشل نظام حساس للمهام أو تتم مقاطعته، ستتأثر عمليات الأعمال تأثرًا بالغًا. في عالم يبدو فيه كل شيء حساسًا للمهام ويتعين على الأعمال والتكنولوجيا أن تتعاون معًا من أجل الابتكار، يمكنك إيجاد DS8000 + IBM Z + TS7700 في أفضل تكامل حسب التصميم في السوق. بنسبة من 8 إلى 9 تسعات

مع موثوقية محسّنة وتوافر أعلى يصل إلى 99.99999999%

 %20

تقليل زمن الانتقال بنسبة تصل إلى 20%​ مع NVMe وPCIe من الجيل 4 وZHyperlink​

 %100

مرونة تشفير إلكتروني بنسبة 100%. ZCyberVault والنسخة المحمية

ضِعف

سعة تصل إلى الضعف في المساحة المادية نفسها​

التخزين وLINUXONE

قابل للتوسع

توسيع مساحة التخزين لديك بسهولة لتلبية احتياجات الأعمال المتزايدة دون المساس بالسرعة أو الكفاءة

 موثوقة

تحقيق فترة تعطل تقترب من الصفر مع بنية تحتية قوية ومقاومة للأعطال مصممة للعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع

 آمن

حماية البيانات الحساسة بميزات أمان متقدمة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الامتثال الصارمة

 الأداء العالي

تحسين تطبيقاتك الحساسة بحلول تخزين يمكنها معالجة أحجام المعاملات الكبيرة وأعباء العمل المعقدة بسلاسة

 فعّالة من حيث التكلفة

خفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال استخدام حلول تخزين تدوم طويلاً وتحتاج إلى صيانة منخفضة، ومصممة لتحقيق الكفاءة

التخزين وأنظمة IBM Power

استمرارية الأعمال كفاءة التخزين التكامل المثالي
حلول شبكة SAN للكمبيوتر المركزي

كما يمكنك الاستفادة من مركز البيانات الأكثر ذكاءً والذي يؤدي إلى تحسين الأداء والموثوقية والكفاءة وخفض التكاليف.
مبدل SAN42B-R7

استكشف حل مبدلات التوسيع من الجيل 7 الرائد في الصناعة، التي توفر اتصال التكرار المرن عبر الإنترنت للتخزين الملائم للمؤسسة

مبدل SAN384C-6

جهاز تبديل من نظام الجيل التالي، مُصمم خصيصًا لشبكات التخزين واسعة النطاق. وباستخدام خيارات الاتصال الإضافية على مستوى المؤسسة، يوفر جهاز التبديل هذا دعمًا مرنًا ومستقرًا لخوادم أنظمة IBM Z.
ميزة

تُعدّ IBM شركة رائدة في مجال التخزين الأساسي وفقًا لتقرير Magic Quadrant الصادر عن شركة Gartner

بفضل المجموعة الكبيرة التي تقدِّمها شركة IBM من مصفوفات التخزين للمؤسسات الخارجية في سوق التخزين الأساسي، بما في ذلك IBM Storage DS8000، تمّ تصنيفها كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2023 عن التخزين الأساسي الصادر عن شركة Gartner.

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منتجات ذات صلة أنظمة IBM Z

يجعل IBM z17™ المزيد ممكنًا بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لتعزيز سحابتك الهجينة بذكاء اصطناعي متقدم حيثما كان الأمر أكثر أهمية.

 أنظمة IBM Power

استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة.

IBM LinuxONE 4

تُعَد IBM LinuxONE 4 مجموعة من الخوادم المؤسسية المزودة بميزات متقدمة مثل الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الشريحة وتقنيات الأمن الكمّي الأولى من نوعها في المجال.

 IBM Storage Networking

بادِر بتحسين البنية التحتية للتخزين لديك برؤية لا مثيل لها، وتحليلات، ومراقبة شاملة لبيئات التخزين المعقدة

الموارد IBM Storage Expert Care لنظام IBM DS8000

يقدم IBM Storage Expert Care أسلوبًا مبسّطًا وموحّدًا للخدمة والدعم لأنظمة IBM Storage محدَّدة، وهو ما يساعد على تحسين توافر الأنظمة وتقليل التكاليف.

خدمات دورة حياة التقنية لحلول IBM Storage

توفر شركة IBM الدعم والخدمات لمنتجات وحلول IBM Storage بهدف مساعدة العملاء على التخطيط، والنشر، والدعم. ويمكنك تحسين حلول IBM Storage وتجديدها.

الخطوات التالية

استكشِف تخزين الكمبيوتر المركزي المرن إلكترونيًّا وحدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.
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