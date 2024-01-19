توفر حلول تخزين الكمبيوتر المركزي من IBM لكل من IBM Z وLinuxONE موثوقية وقابلية توسع وأمان لا مثيل لها لأكثر أعباء العمل تطلبًا. صُممت أنظمة التخزين لدينا للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بأداء استثنائي، حيث تضمن سلاسة أعمالك، حتى في مواجهة النمو السريع والمعاملات المعقدة.
يقدم حل تخزين الكمبيوتر المركزي المتكامل تجربة سحابية أصلية وتشفيرًا في كل مكان ومرونة إلكترونية وتوافرًا دائمًا ونشرًا مرنًا لجميع الشركات على اختلاف أحجامها.
قلِّل الآثار السلبية التي تتعرض لها أعمالك بسبب برامج الفدية، والهجمات الإلكترونية، وتعطل الأجهزة، والكوارث الطبيعية، وغير ذلك من التهديدات.
أحدث الابتكارات في مجال التخزين المؤسسي المصممة للاستفادة من القوة الكاملة لبِنَى الكمبيوتر المركزي، لضمان حصول المؤسسات على وصول مستمر إلى أعباء العمل الحساسة والبيانات المتسقة والمحسّنة.
حلول تخزين عالية الأداء بتكوينات عالية السعة وبالذاكرة الوميضية فقط لتوفير حماية للبيانات والتعافي من الكوارث للتقنية السحابية الهجينة الخاصة بك باستخدام تكوينات التخزين الشريطي أو تخزين الكائنات.
مع موثوقية محسّنة وتوافر أعلى يصل إلى 99.99999999%
تقليل زمن الانتقال بنسبة تصل إلى 20% مع NVMe وPCIe من الجيل 4 وZHyperlink
مرونة تشفير إلكتروني بنسبة 100%. ZCyberVault والنسخة المحمية
سعة تصل إلى الضعف في المساحة المادية نفسها
توسيع مساحة التخزين لديك بسهولة لتلبية احتياجات الأعمال المتزايدة دون المساس بالسرعة أو الكفاءة
تحقيق فترة تعطل تقترب من الصفر مع بنية تحتية قوية ومقاومة للأعطال مصممة للعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع
حماية البيانات الحساسة بميزات أمان متقدمة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الامتثال الصارمة
تحسين تطبيقاتك الحساسة بحلول تخزين يمكنها معالجة أحجام المعاملات الكبيرة وأعباء العمل المعقدة بسلاسة
خفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال استخدام حلول تخزين تدوم طويلاً وتحتاج إلى صيانة منخفضة، ومصممة لتحقيق الكفاءة
كما يمكنك الاستفادة من مركز البيانات الأكثر ذكاءً والذي يؤدي إلى تحسين الأداء والموثوقية والكفاءة وخفض التكاليف.
استكشف حل مبدلات التوسيع من الجيل 7 الرائد في الصناعة، التي توفر اتصال التكرار المرن عبر الإنترنت للتخزين الملائم للمؤسسة
جهاز تبديل من نظام الجيل التالي، مُصمم خصيصًا لشبكات التخزين واسعة النطاق. وباستخدام خيارات الاتصال الإضافية على مستوى المؤسسة، يوفر جهاز التبديل هذا دعمًا مرنًا ومستقرًا لخوادم أنظمة IBM Z.
تُعدّ IBM شركة رائدة في مجال التخزين الأساسي وفقًا لتقرير Magic Quadrant الصادر عن شركة Gartner
بفضل المجموعة الكبيرة التي تقدِّمها شركة IBM من مصفوفات التخزين للمؤسسات الخارجية في سوق التخزين الأساسي، بما في ذلك IBM Storage DS8000، تمّ تصنيفها كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2023 عن التخزين الأساسي الصادر عن شركة Gartner.
يجعل IBM z17™ المزيد ممكنًا بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لتعزيز سحابتك الهجينة بذكاء اصطناعي متقدم حيثما كان الأمر أكثر أهمية.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة.
تُعَد IBM LinuxONE 4 مجموعة من الخوادم المؤسسية المزودة بميزات متقدمة مثل الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الشريحة وتقنيات الأمن الكمّي الأولى من نوعها في المجال.
بادِر بتحسين البنية التحتية للتخزين لديك برؤية لا مثيل لها، وتحليلات، ومراقبة شاملة لبيئات التخزين المعقدة
يقدم IBM Storage Expert Care أسلوبًا مبسّطًا وموحّدًا للخدمة والدعم لأنظمة IBM Storage محدَّدة، وهو ما يساعد على تحسين توافر الأنظمة وتقليل التكاليف.
توفر شركة IBM الدعم والخدمات لمنتجات وحلول IBM Storage بهدف مساعدة العملاء على التخطيط، والنشر، والدعم. ويمكنك تحسين حلول IBM Storage وتجديدها.