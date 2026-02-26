حلول وبرامج تقييم الثغرات الأمنية

تتطور تهديدات الأمن السيبراني يومًا بعد يوم، كما أن البنى التحتية للبيانات ديناميكية للغاية - مع حدوث تغييرات في امتيازات المستخدمين أوالأدوار أو الإعدادات، وإصدار نسخ أو تحديثات أمنية جديدة بانتظام. تفتقر العديد من المؤسسات إلى الرؤية المركزية والتحكم أو الموارد الماهرة ضمن بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمراجعة التغييرات بشكل منهجي ومستمر لتحديد ما إذا كانت قد تسببت في ثغرات أمنية أو نقاط ضعف أمنية.

تساعد التقييمات الدورية المؤسسات على البقاء متقدمة بخطوة على هذه الثغرات من خلال تحديد نقاط الضعف في أنظمة التشغيل ومعالجتها قبل أن يستغلها المهاجمون.

تقييم الثغرات الأمنية هو عملية منهجية لتحديد وتصنيف وترتيب أولويات نقاط الضعف في البنى التحتية للبيانات وأمن التطبيقات والمنصات. يحدد تقييم الثغرات الأمنية من Guardium نقاط الضعف التي يمكن أن تستغلها الجهات الخبيثة، مثل المخترقين الذين يستخدمون برمجيات خبيثة، للوصول إلى البيانات الحساسة واستغلال ثغرات الشبكة.

كيف يعمل تقييم الثغرات الأمنية؟