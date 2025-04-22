توفر حلول تخزين الكمبيوتر المركزي من IBM لكل من IBM Z وLinuxONE موثوقية وقابلية توسع وأمان لا مثيل لها لأكثر أعباء العمل تطلبًا. صُممت أنظمة التخزين لدينا للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بأداء استثنائي، حيث تضمن سلاسة أعمالك، حتى في مواجهة النمو السريع والمعاملات المعقدة.

يقدم حل تخزين الكمبيوتر المركزي المتكامل تجربة سحابية أصلية وتشفيرًا في كل مكان ومرونة إلكترونية وتوافرًا دائمًا ونشرًا مرنًا لجميع الشركات على اختلاف أحجامها.