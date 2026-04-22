لقد أسهم التقدم في تقنيات الاتصال عالية السرعة، وخاصةً 5G، إلى جانب التطورات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) في إحداث تحول كبير في مشهد البنية التحتية للتخزين، ما أدى إلى زيادة أهمية التخزين عند الحافة.

ووفقًا لدراسة أجرتها Straits Research، بلغت قيمة سوق الحوسبة عند الحافة العالمي 38.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو من 55.44 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 1,065.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركَّب (CAGR) يبلغ 44.7%.1

ويعود جانب كبير من هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في حجم البيانات. ووفقًا لتقرير IDC، من المتوقع أن يصل حجم البيانات التي تم توليدها عالميًا إلى 393.9 زيتابايت (ZB) بحلول عام 2028، مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من التقنيات.2 وسينشأ جزء متزايد من هذه البيانات ويظل عند الحافة، بدلًا من انتقاله إلى السحابة أو إلى مراكز البيانات المحلية.

وتتعدد أسباب الاحتفاظ بالبيانات عند الحافة، بدءًا من جاذبية البيانات ووصولًا إلى سيادة البيانات. ويُشير مفهوم جاذبية البيانات إلى ميل البيانات إلى جذب التطبيقات والخدمات التي يصعب أو ترتفع تكلفة نقلها، بينما تُشير سيادة البيانات إلى اللوائح التي تُلزم ببقاء البيانات داخل حدود جغرافية محددة.

ويُعَد الأمان عاملًا مهمًا آخر. فوفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2025 من IBM، بلغ متوسط تكلفة اختراقات أمن البيانات التي تشمل بيانات مخزَّنة عبر بيئات متعددة 5.05 ملايين دولار أمريكي، واستغرقت في المتوسط 276 يومًا لاكتشافها واحتوائها. ويُسهم تخزين البيانات محليًا عند الحافة، بدلًا من توزيعها عبر بيئات متعددة، في تقليل عدد المواقع التي يتعين على المؤسسات مراقبتها وتأمينها.

أما القطاعات، مثل القطاع المالي، التي تعتمد على معالجة البيانات في الوقت الفعلي، فلا يمكنها تحمُّل التأخير الناتج عن إرسال البيانات إلى سحابة بعيدة. ويعالج التخزين عند الحافة هذا التحدي من خلال معالجة البيانات وتخزينها في الموقع نفسه الذي يتم جمعها فيه.

تؤدي متطلبات تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الحاجة إلى التخزين عند الحافة بشكل أكبر. ومع انتقال استدلال الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات المركزية إلى الأجهزة والمرافق الموزعة، يتزايد الطلب على التخزين المحلي السريع. ويؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على وسائط التخزين عالية الأداء، مثل NVMe SSDs، لمعالجة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على الاتصال بالسحابة.