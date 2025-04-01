IBM Z Virtual Test Platform (ZVTP) هي أداة اختبار توفر القدرات لتحويل اختبار التكامل الكامل إلى وقت مبكر من دورة التطوير.
IBM يوفر ZVTP اختبارًا ثوريًا للاختبار التقني الذي يمكّن المطور من اختبار تطبيق Zz/OS بمعزل عن غيره باستخدام نموذج التسجيل والتشغيل. يسمح ذلك بإجراء اختبار تكامل التطبيقات المبكر حيث يتم اختبار تدفقات البرامج الأكثر تعقيدًا قبل تسليم التعليمات البرمجية لاختبار التكامل الكامل.
تم تضمين ZVTP مع ZVTP هو الأتمتة العمل مع القطع الأثرية لتطوير الأتمتة لـ z/OS التطبيق الهجين. وبفضل هذه الحلول، يمكن لمجموعة فابروفسكي أن تحقق مجموعة من الاختبارات المؤتمتة والمستمرة التي تمكنها من تحسين الجودة وتحقيق الإمكانات الكاملة لعمليات التطوير عبر المنصات.
التحول إلى اليسار واختبار تدفقات البرامج الأكثر تعقيدًا قبل تسليم التعليمات البرمجية لاختبار التكامل الكامل لتحسين جودة التعليمات البرمجية.
تنفيذ الاختبارات بمعزل عن غيرها دون الحاجة إلى مجموعة كاملة من البرامج الوسيطة.
تبسيط تصحيح المشكلات المعقدة عن طريق إعادة تشغيل الاختبارات المسجلة بمعزل عن غيرها.
اكتشف المشكلات في وقت مبكر من خلال اختبار التحول إلى اليسار لتقليل المخاطر والتكاليف الإجمالية.
استخدم اختبارًا واحدًا في إطار العمل من أجل اختبار واحد من أجل اختبار معقد، سحابة هجينة عميقة Integration Testing ، من طرف إلى طرف.
أدوات اختبار التجربة التي ستساعدك على التحول إلى اليسار وتسريع ممارسات اختبار الأسلوب الرشيق z/OS التطبيق.
تعلّم كيف:
استخدم معرف IBM الخاص بك (أو أنشئ معرفًا جديدًا) للوصول إلى الإصدار التجريبي لمدة 3 أيام.
تسجيل معاملة أو برنامج دفعي يلتقط البيانات والمعلومات، وإنشاء اختبار قابل لإعادة الاستخدام يمكن إعادة تشغيله في برنامج دفعي بدون البرنامج الوسيط (على سبيل المثال، ®CICS، Db2). كما يمكن تنفيذ الاختبارات على نظام IBM Z للتطوير والاختبار يعمل على نظام للتطوير والاختبار يعمل على أي نظام سحابي.
يوفر برنامج ZVTP واجهة مستخدم حديثة للمستخدمين تعرض بسرعة عروضًا للاختبار والبيانات التي تم جمعها وتسجيلات إعادة التشغيل.
قم بتشغيل حالة اختبار وتصور تدفق مسار التنفيذ والتفاصيل الأخرى لاكتساب فهم أعمق للبرنامج قيد الاختبار.
تسريع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الاختبار من خلال إعادة إنشاء السيناريو بسهولة باستخدام تسجيل للاختبار الذي فشل.
استخدم اختبارًا واحدًا في إطار العمل من أجل اختبار واحد من أجل اختبار معقد، سحابة هجينة عميقة Integration Testing ، من طرف إلى طرف.
تطوير وتنفيذ حالات الاختبار الخاصة بـ z/OS التطبيق الهجين باستخدام إطار عمل اختبار واحد. IBM يوفر التوزيع لغالاسا إطار عمل شامل مع القطع الأثرية لدعم الربط بين z/OS المتطلبات البيئية.
اكتشف أهمية وجود خط أنابيب اختبار واحد بغض النظر عن لغة برمجة التطبيقات المستخدمة.
تكوين منصة اختبار IBM الافتراضية على نظام التشغيل z/OS من خلال تنفيذ بعض المهام الإلزامية لضمان التنفيذ الصحيح لحالات الاختبار. يسلط هذا الفيديو الضوء على الخطوات الرئيسية لعملية التهيئة للتثبيت الأساسي لنقطة الاتصال الافتراضية على نظام z/OS.
تعلّم كيفية تطبيق اختبار التحول إلى اليسار، وإنشاء وتشغيل كل من اختبارات الوحدة واختبارات تكامل التطبيقات المبكرة ثم إضافتهما بنجاح إلى خط الأنابيب.
استكشف كيف تقوم حالة الاختبار بتقطير مجموعة بيانات التسجيل إلى بيانات وصفية لمفتاح المعلوماتية في قاعدة بيانات على IBM Z للاستمرار.
اكتشف كيف يمكن للمطورين والمختبرين تطبيق ممارسات اختبار الأسلوب الرشيق على z/OS التطبيق والأدوات التي يمكن أن تساعد في تسريع عملياتهم.
منصة لتطوير واختبار واختبار وعرض وتعليم الكمبيوتر المركزي. تُمكّن تكنولوجيا المعلومات ®z/OS من تشغيل أي برنامج من برامج z/OS على نظام محلي متوافق مع x86 أو مثيل السحابة.
أنظمة ®IBM z الافتراضية لـ z/OS للتطوير والاختبار في بيئات Linux على IBM Z.
تصحيح الأخطاء وتغطية الشيفرة البرمجية لـ z/OS التطبيق المكتوب بلغة COBOL و PL/I و C/C++C و Assembler مع دعم واسع النطاق للإرث التطبيق.
تحسين الأداء لوحدات برنامج COBOL التي تم تجميعها بالفعل دون إعادة تجميع أو ترحيل الرمز أو ضبط الأداء.
منصة اختبار ومحاكاة افتراضية للمساعدة في ضمان جودة التطبيق
اختيار الملاءمة المناسبة
توفر ZUnit اختبار القدرات على مستوى البرنامج. نقدم الآن اختبارًا على مستوى المعاملات مع IBM Z Virtual Test Platform ، مما يتيح المستوى الأول من Integration Testing.
تتيح المعلومات التكنولوجية إجراء المرحلة الأولى من اختبار المعاملات من قبل المطورين/المختبرين (أو تشغيلها تلقائيًا كجزء من خط الأنابيب) قبل النشر في بيئة كاملة.
IBM Z Virtual Test Platform هو منتج شوبز يتم تسهيل تجارب منتجات شوبز من قبل شركة Techline.
نعم. IBM Z Virtual Test Platform يمكن استخدامها لاختبار انحدار بعد مشاريع مثل ترقيات المترجم، أو ترقيات إدارة تكوين البرامج (SCM)، أو تنفيذ المُحسِّن الثنائي التلقائي (ABO).
على سبيل المثال، يمكنك إنجاز ما يلي:
من أجل اختبار تطبيق المؤسسة قد يحتاج المختبرون إلى:
1) استخدم Selenium لتشغيل التطبيق على الويب
2) التفاعل مع 3270 شاشة
3) إرسال وتحقيق عملية دُفعات JCL
4) التفاعل مع ®CICS أو IMS أو الأنظمة الفرعية الأخرى
يسمح Galasa باستخدام جميع هذه التقنيات في نطاق فئة الاختبار نفسها من خلال واجهة برمجة تطبيقات قوية وسهلة تسمح للمختبرين باستخدام التقنية المناسبة في الوقت المناسب. يمكن للمختبرين أيضًا تشغيل نفس الاختبارات على جميع بيئات الاختبار الخاصة به بغض النظر عما إذا كانت على LPAR أو Z Development and Test Environment (ZD&T) أو Wazi آلية تحديد الوصول أو نظام فرعي مع نماذج.
كيف تبدأ
نظام z/OS ، و IBM Z Virtual Test Platform. بمجرد التسجيل، لا تحتاج إلى البرامج الوسيطة/الأنظمة الفرعية الأصلية أو البيانات لتنفيذ الاختبار.
لا تستغرق تكنولوجيا المعلومات سوى بضع ساعات فقط إذا تم توفير كل ما يلزم من أمن وبنية تحتية. تعتمد المعلومات التكنولوجية على المضيف بالكامل - جميع أجهزة الكمبيوتر المركزية.
لتحميل IBM التوزيع لغالاسا، يرجى النقر هنا.
دعم المنتج
نعم، تحتاج تكنولوجيا المعلومات إلى منصة تطوير واختبار LPAR حقيقية أو منصة تطوير واختبار Z (ZD&T).
هذا كله تطوير واختبار.
IBM Z Virtual Test Platform لا يفرض أي برامج إضافية z/OS أو برنامج عميل إضافي.
يمكنك تثبيت منصة IBM Z Virtual Test Platform على ZD&T إذا كان المنتج مرخصًا بالفعل على الأجهزة الحقيقية (Dev و Test LPARs).
نعم، للعملاء المستحقين IBM Z Virtual Test Platform.
اكتشف مدى عمق اختبار التكامل العميق للتطبيق الهجين z/OS الذي يعمل بالطاقة . حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.