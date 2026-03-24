تحديث تكامل المدفوعات على نطاق واسع

يتيح FTM على App Connect Enterprise توجيهاً آمناً وقابلاً للتوسع لعمليات الدفع عبر التحويلات الجماعية، والمدفوعات الفورية، والمدفوعات عالية القيمة
تعتمد المؤسسات المالية مسارات دفع متعددة (المدفوعات الكلية/غرفة المقاصة الآلية، المدفوعات الفورية/اللحظية، والمدفوعات عالية القيمة/نظام التسوية الإجمالية الآنية)، ولكل منها أنظمة وقواعد بروتوكولية وتنسيقات رسائل محددة (على سبيل المثال: ISO 20022 و SWIFT MT/MX و EDI/NACHA). تاريخياً، أدت البرمجيات الوسيطة المُجزأة والتكاملات المباشرة إلى إبطاء عملية التغيير، وزيادة المخاطر التشغيلية، وتعقيد إجراءات الامتثال. لبناء منصة بمواصفات عالمية، احتاج فريق عمل IBM® Financial Transaction Manager (FTM) إلى محرك تكامل جاهز للمستقبل؛ وذلك لتنسيق دورات حياة المعاملات المعقدة عبر تدفقات عمل قابلة للضبط. لقد احتاجوا إلى أداة لتوحيد تنسيقات خارجية متنوعة وتحويلها إلى نموذج داخلي معياري (ISF)؛ وذلك لتقليل تعقيد عملية الربط وإعادة استخدام أصول التكامل. علاوة على ذلك، كان عليهم تحقيق التوسع الأفقي والرأسي للتعامل مع الأحجام المتغيرة بشكل آمن.
يستفيد IBM Financial Transaction Manager (FTM) من IBM App Connect Enterprise (ACE) كمحرك أساسي للربط والتكامل والتوجيه. يُعرف الفريق سير العمل على أنه آلات ذات حالات محددة (FSMs)، والتي يتم تحميلها في الذاكرة أثناء وقت التشغيل لنقل المعاملات عبر دورة حياتها. يتم إصدار الأحداث وتنفيذ الإجراءات باستخدام قدرات ACE، كما يتم نشر مشاريع FTM في ACE كملفات من نوع BAR. تُوجَّه الطلبات الواردة عبر طبقة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنظام FTM إلى ACE، الذي يعمل كنقطة تكامل مركزية لتحويل وتنسيق البيانات قبل إرسالها إلى الأنظمة اللاحقة. من خلال مطابقة صيغ الرسائل الخارجية مع صيغة المعيار الداخلي (ISF) باستخدام لغة ESQL ضمن ACE، ضمن الفريق منطق تحويل ثابتاً وتقليل التعقيد عبر أنظمة الدفع المتنوعة.
من خلال دمج IBM App Connect Enterprise (ACE) ضمن منصة FTM، بات بمقدور المؤسسات المالية الآن العمل عبر منصة ربط موحدة تدير عمليات الدفع الجماعية والفورية وعالية القيمة بشكل متسق عبر مختلف القنوات. تؤدي المعالجة المعيارية من خلال تنسيق المعايير الداخلي إلى تقليل تعقيد عملية الربط وتسريع وتيرة دمج المخططات الجديدة والخدمات الخارجية. يتيح النشر القائم على الحاويات إمكانية التوسع الأفقي والرأسي لاستيعاب أحجام التشغيل القصوى بمرونة وأمان. بات بإمكان المؤسسات الآن إدارة دورة حياة المعاملات بشكل مركزي، والتكيف مع اللوائح المتغيرة بسرعة أكبر، ودعم النمو دون الحاجة إلى توسيع طبقات التكامل المجزأة. تواصل IBM دعم هذا التطور كشريك استراتيجي تقني للابتكار المستقبلي في مجال المدفوعات.
إن IBM Financial Transaction Manager (FTM) هو منصة لدمج المدفوعات مقدمة من IBM، تتيح للمؤسسات المالية تنظيم ومعالجة ومراقبة المدفوعات الجماعية والفورية والمدفوعات ذات القيمة العالية. يُقدم FTM خدماته على مستوى عالمي، حيث يدعم البنوك ومزودي خدمات الدفع في معالجة المعاملات بشكل آمن، والامتثال للمعايير التنظيمية، وتوفير تكامل قابل للتوسع عبر مختلف أنظمة ومخططات الدفع المتنوعة.
إن IBM App Connect Enterprise منصة تكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على توحيد التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والبيانات عبر البيئات الهجينة. تُوفر هذه الحلول إمكانات البرمجة بدون كود، وبرمجة الرمز المنخفض، والبرمجة الاحترافية، مما يُمكّن مستخدمي الأعمال واختصاصيي التكامل من تصميم عمليات التكامل ونشرها وإدارتها بسرعة ودقة عالية. من خلال دعم أنماط الاتصال عبر واجهات برمجة التطبيقات، والأنظمة القائمة على الأحداث، وأنماط المراسلة، يساعد حل IBM App Connect Enterprise المؤسسات على تسريع الأتمتة، وتحديث الأنظمة القديمة، وربط التطبيقات بشكل آمن عبر بيئات العمل المحلية، والسحابية، وبيئات الحاويات.
