¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?

Los sistemas del negocio, incluida la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la gestión de procesos de negocio (BPM), la planificación de recursos empresariales (ERP), la administración de bases de datos y el software de gestión de la cadena de suministro, generalmente tienen dificultades para comunicarse entre sí. Pueden utilizar diferentes lenguajes de programación, sistemas operativos y formatos de datos, y existir en entornos o capas arquitectónicos independientes.
Las EAI ayudan a estos sistemas a intercambiar puntos de datos críticos, superando incompatibilidades que, de otro modo, obstaculizarían las operaciones comerciales. Las soluciones de integración también permiten a las organizaciones utilizar sistemas heredados, conservando datos históricos críticos y eliminando la necesidad de reconstruir aplicaciones cada vez que los desarrolladores introducen nuevos servicios.
Por último, las EAI permiten que los sistemas compartan automatizaciones, acelerando y simplificando los flujos de trabajo entre departamentos. En un contexto de comercio electrónico, por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar una plataforma de integración para procesar automáticamente pagos, actualizar el inventario y crear etiquetas de envío cada vez que un cliente realiza un pedido, incluso cuando estos procesos se llevan a cabo en diferentes sistemas o entornos.
Las arquitecturas de EAI pueden admitir redes distribuidas, donde las aplicaciones y los servicios están poco acoplados y funcionan de forma independiente. Las plataformas de EAI tradicionales solían ser soluciones de middleware on premises, basadas en servidores, como los buses de servicios empresariales, que el equipo de TI de la organización instalaba y gestionaba internamente. Hoy en día, muchas organizaciones también utilizan soluciones de plataforma de integración como servicio (iPaaS) para facilitar y gestionar las integraciones.
La iPaaS proporciona un servicio similar y es un tipo de solución de integración de aplicaciones empresariales, aunque su entrega y modelo operativo son diferentes: la iPaaS se aloja externamente y se entrega a través de la nube. En la práctica, muchas organizaciones, especialmente las más grandes, usan ambos: EAI heredada para sistemas centrales on premises e iPaaS externa para integraciones en la nube y SaaS.
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Las EAI suelen utilizar middleware orientado a mensajes (MOM) para facilitar y gestionar las conexiones entre servicios. Los MOM reciben y transportan paquetes de datos llamados mensajes, y admiten el uso compartido asíncrono de datos, donde los mensajes entrantes se almacenan temporalmente en una cola o búfer hasta que el servicio receptor (el consumidor) esté listo para procesarlos.
Por ejemplo, si el consumidor experimenta tiempo de inactividad, la cola puede conservar los mensajes hasta que el servicio receptor vuelva a estar en línea. Un intermediario de mensajes es responsable de gestionar la cola y enrutar los mensajes a los servicios correctos. Los intermediarios también pueden priorizar los mensajes de alta prioridad sobre los menos urgentes. Los sistemas basados en MOM permiten que los servicios compartan información incluso sin conocer la identidad de consumidores específicos, lo que simplifica los flujos de datos.
La integración asíncrona suele ser mejor para las tareas de backend que no dependen de datos en tiempo real y en las que se aceptan retrasos breves. Un caso de uso común es la gestión de integraciones de sistemas no urgentes, como los intercambios de datos entre los sistemas ERP y CRM.
Si bien el CRM puede enviar continuamente actualizaciones de clientes, pronósticos de demanda y otros datos al ERP, el ERP puede esperar para procesar estos datos durante las horas de menor actividad. Esta estrategia mejora el rendimiento del sistema y la optimización de los recursos. Por otro lado, los enfoques asincrónicos podrían no ser la opción ideal para las aplicaciones front end, en las que los clientes esperan un acceso inmediato a los servicios.
Otras plataformas EAI utilizan flujos de datos sincrónicos, en los que una aplicación realiza una llamada o solicitud de API a un servicio y espera una respuesta. Este proceso es más inmediato y directo, en parte porque no hay cola para ralentizar las solicitudes.
Pero el procesamiento sincrónico puede ser propenso a la latencia en escenarios de alto volumen porque las tareas deben completarse en orden. Además, los servicios están estrechamente interrelacionados, lo que reduce su independencia. Los enfoques sincrónicos se utilizan a menudo para servicios front end y aplicaciones de negocios en tiempo real, especialmente los servicios que requieren una respuesta inmediata (como verificar el software de gestión de inventario antes de surtir un pedido).
Muchas plataformas EAI modernas incorporan flujos de datos sincrónicos y asincrónicos para satisfacer diferentes necesidades de integración.
La arquitectura EAI es un proyecto técnico que define cómo las aplicaciones y los servicios se comunican dentro de un ecosistema integrado, incluidos los modelos, componentes y protocolos que se utilizan para facilitar las conexiones. Los patrones de EAI generalmente describen enfoques de diseño más granulares, que incluyen enrutamiento específico, endpoint y construcciones de mensajes.
Un libro de 2003 de los arquitectos de software Gregor Hohpe y Bobby Woolf identificó 65 patrones de integración, lo que brinda a los desarrolladores un lenguaje compartido sobre qué tipos de integraciones son posibles y cómo implementarlas. Sin embargo, debido a que muchos de estos patrones se han abstraído en las plataformas modernas de EAI, esta descripción general se centrará en estilos arquitectónicos más amplios.
Las empresas a menudo incorporan múltiples enfoques arquitectónicos, cada uno de los cuales admite diferentes capas o funciones dentro del sistema. Las arquitecturas de integración más comunes incluyen:
La integración punto a punto conecta dos o más aplicaciones, a menudo mediante una API, middleware o código personalizado, para que puedan intercambiar datos directamente sin un plano de gestión centralizado. Este enfoque funciona bien en sistemas que contienen pocos servicios, ya que es relativamente sencillo de configurar y mantener.
Pero a mayor escala, las conexiones punto a punto pueden volverse enredadas y demasiado complejas, un fenómeno conocido como integración de espagueti. Al no haber un intermediario que gestione los intercambios de datos, resulta difícil identificar y solucionar los cuellos de botella en el rendimiento. Y con una supervisión limitada de cada conexión, los enfoques punto a punto son vulnerables a problemas de seguridad y optimización.
Finalmente, los despliegues se convierten en un desafío, ya que deben configurarse por separado para cada integración en el sistema. Las organizaciones pueden comenzar con la integración punto a punto, pero evolucionar hacia enfoques de integración más maduros a medida que amplían sus operaciones.
En los modelos de centro y radios, múltiples sistemas o servicios (los radios) se conectan a un hub central. El hub gestiona las conexiones entre los servicios para que no tengan que interactuar entre sí directamente.
A menudo, el hub central toma la forma de un bus de servicio empresarial (ESB), una solución de middleware de nivel superior que dirige y gestiona los intercambios de datos. Las responsabilidades del hub pueden incluir enrutamiento, gobernanza, autenticación, monitoreo y conversión de datos. Mientras que los ESB se encargan de las tareas de gestión, los MOM integrados suelen transferir datos mediante un protocolo como JMS o MQTT. Alternativamente, los enfoques de centro y radios pueden usar API gateways para la orquestación de API (con el gateway como centro y las API como radios), permitiendo la comunicación sincrónica, que a menudo usa HTTP como mecanismo de transporte.
Los enfoques de centro y radios suelen ser más eficientes y resistentes que los de conexión punto a punto, especialmente en despliegues complejos que presentan docenas o cientos de servicios. Estos sistemas también pueden ser más fáciles de mantener y gestionar, ya que todas las interacciones se realizan a través de un plano de gestión compartido. Finalmente, se pueden agregar nuevas aplicaciones sin afectar los servicios integrados.
Sin embargo, una desventaja importante es que, dado que todos los servicios dependen del plano de gestión centralizado, un error en el hub central puede afectar a todo el sistema.
En la arquitectura orientada a servicios (SOA), los servicios se alinean en torno a políticas y estándares compartidos, pero permanecen poco acoplados y autónomos, lo que promueve la reutilización y la interoperabilidad. Los servicios comparten sus funciones y capacidades a través de contratos sin exponer el código interno ni los datos necesarios para su ejecución, lo que mejora su visibilidad.
Por ejemplo, el servicio de procesamiento de pagos de una organización se puede agregar a nuevas aplicaciones sin que los desarrolladores necesiten reconstruir el servicio desde cero. Las desventajas incluyen el alto costo de implementación y mantenimiento y la complejidad adicional del sistema, lo que puede afectar el rendimiento y crear vulnerabilidades de seguridad.
Como filosofía de diseño independiente de la plataforma, la SOA se puede utilizar con cualquier cantidad de arquitecturas. Por ejemplo, cuando se aplica a un modelo de centro y radios, el hub central continúa gestionando las interacciones, pero los servicios pueden describir sus funciones comerciales para que los desarrolladores puedan combinarlas y reutilizarlas perfectamente sin conocimiento previo de lo que son capaces.
Los microservicios se basan en los principios básicos de SOA, pero adoptan nuevas características nativas de la nube. La SOA requiere que cada servicio comparta estándares estrictamente definidos, lo que hace que el sistema sea menos flexible y más propenso a las ralentizaciones.
Por su parte, los microservicios priorizan el transporte ligero (a menudo mediante el uso de API), y los propios endpoints implementan la lógica del negocio y procesan las solicitudes. Este enfoque da a cada servicio más autonomía, lo que permite a los equipos individuales dictar los enfoques internos de gobernanza, despliegue y almacenamiento para los servicios que gestionan. Los dos enfoques también difieren en su alcance: la SOA suele manejar aplicaciones de nivel empresarial, mientras que los microservicios suelen ser más granulares y dividen los servicios individuales en componentes más pequeños.
Por último, mientras que las SOA utilizan con frecuencia ESB para facilitar la comunicación de servicio a servicio, los microservicios suelen depender de API gateways o mallas de servicios. Los microservicios se están volviendo dominantes rápidamente: el 74 % de las empresas actualmente utilizan la arquitectura de microservicios, mientras que un 23 % adicional dice que planea hacerlo en el futuro, según un informe de Gartner de 2023.
Mientras que los mensajes pueden contener acciones o solicitudes, los eventos son indicaciones estáticas de que se ha producido una acción relevante. La arquitectura impulsada por eventos permite a los servicios intercambiar notificaciones de eventos de manera eficiente y segura.
Por lo general, las aplicaciones envían eventos a un intermediario de eventos, que se encarga de distribuirlos a los servicios correspondientes. Los consumidores pueden elegir a qué eventos les gustaría suscribirse, por lo que solo reciben registros que sean relevantes para sus propias funciones o necesidades comerciales.
Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico podría usar eventos para notificar a un servicio de correo electrónico cada vez que un cliente realiza una compra. Cuando el servicio de correo electrónico recibe la notificación del evento que indica una venta, puede enviar automáticamente al comprador una confirmación del pedido. Mientras tanto, una base de datos de analytics podría suscribirse a eventos relacionados con el tiempo de inactividad o el rendimiento para recopilar puntos de datos relevantes.
Uno de los beneficios de los marcos impulsados por eventos es que los servicios no necesitan entender cómo se utilizan sus eventos o qué consumidores los están usando; solo necesitan saber cómo reportar eventos al intermediario de eventos. Los enfoques basados en eventos también son más sencillos de escalar porque los desarrolladores pueden duplicar o eliminar servicios sin interferir con los mecanismos de informes de eventos.
Sin embargo, si no se gestionan adecuadamente, las plataformas basadas en eventos pueden generar un exceso de informes o enviar involuntariamente duplicados de eventos, lo que dificulta a los usuarios interpretarlos. Además, a medida que las organizaciones crecen, a menudo agregan más instancias de consumidor para mejorar el rendimiento. Sin embargo, esta proliferación de servicios puede dificultar a los desarrolladores la localización y la resolución de errores.
Por último, dado que las plataformas basadas en eventos pueden experimentar retraso, no son ideales para intercambios de datos en tiempo real.
En términos generales, una iPaaS se encuentra bajo una EAI; es un modelo más nuevo basado en la nube para integrar aplicaciones empresariales. La plataforma de integración como servicio (iPaaS) se refiere a las herramientas de integración basadas en la nube, que normalmente gestiona un proveedor externo. Los ejemplos incluyen webMethods Hybrid Integration de IBM, MuleSoft de Salesforce y Azure Integration Services de Microsoft.
Las plataformas iPaaS suelen utilizar capacidades generativas, conectores predefinidos, herramientas de desarrollo de código bajo o sin código, Internet de las cosas (IoT) y otras innovaciones modernas. Las plataformas iPaaS, que a menudo se ejecutan en arquitecturas sin servidor o en contenedores, tienden a ser flexibles y livianas porque no dependen de los ESB on premises (que pueden ser voluminosos y propensos a desalineaciones) para facilitar las conexiones.
Un atractivo principal es que las organizaciones no necesitan dedicar tiempo y recursos a crear conexiones personalizadas y, en cambio, pueden confiar en la infraestructura subyacente proporcionada por la plataforma iPaaS. En ocasiones, la iPaaS puede ofrecerse en un paquete junto con otros productos SaaS, como el software ERP o CRM.
La EAI es un enfoque más antiguo y tradicional, que a menudo se gestiona on premises o a través de una arquitectura híbrida. Una de las principales ventajas de la EAI es que las empresas mantienen un control completo sobre sus integraciones. Este enfoque podría resultar más adecuado en industrias altamente reguladas, como la jurídica o de atención médica, donde los equipos de TI necesitan un mayor nivel de personalización y control del que ofrecen las plataformas iPaaS de terceros.
A pesar de la creciente popularidad de iPaaS, el 80 % de las empresas siguen creando al menos algunas de sus integraciones internamente, según un informe Fortune Business Insights de 2024. En organizaciones más grandes, la EAI e iPaaS a menudo se utilizan en conjunto para automatizar diferentes capas de orquestación.
Si bien las plataformas EAI ayudan principalmente a las empresas a compartir datos internamente, el intercambio electrónico de datos (EDI) estandariza y facilita la transferencia de información, como facturas, transcripciones o avisos de envío, entre organizaciones, reemplazando la documentación física. Las transacciones de EDI se remontan a la década de 1960, cuando los gobiernos y las empresas comenzaron a automatizar los intercambios de datos, reduciendo su dependencia de la entrada manual de datos.
La EDI usa protocolos especializados para ayudar a las empresas a mantener el cumplimiento de normativas y estándares internacionales. Por ejemplo, la HIPAA requiere que las organizaciones intercambien datos de atención médica de Estados Unidos a través del protocolo X12 orientado a la seguridad, mientras que las transacciones comerciales internacionales a menudo se realizan a través del estándar global EDIFACT.
La planificación de recursos empresariales reúne los recursos humanos, la gestión del ciclo de vida del producto, las finanzas y otros procesos empresariales a través de una base de datos centralizada y compartida para mejorar la conectividad y la coherencia de los datos entre los sistemas internos. Las plataformas de ERP a menudo se componen de múltiples módulos empresariales, cada uno de los cuales representa una función empresarial diferente. Estos módulos pueden realizar tareas distintas mientras trabajan juntos para lograr objetivos comerciales compartidos.
Si bien la EAI y la ERP admiten la integración, operan en diferentes niveles de la pila de tecnología de una organización. La EAI actúa como un puente o conector entre aplicaciones individuales, mientras que la ERP proporciona una interfaz unificada donde las organizaciones pueden acceder a múltiples funciones comerciales.
Actualizar o reemplazar un sistema ERP puede ser operativamente desafiante y costoso porque cada módulo empresarial está estrechamente vinculado a una suite de aplicaciones centralizada. Mientras tanto, la EAI se puede implementar gradualmente y en fases porque se basa en middleware o API, que a menudo se pueden reconfigurar sin interrumpir los flujos de datos.
Las organizaciones a menudo utilizan plataformas EAI y ERP en conjunto, con sistemas ERP que gestionan la actividad principal y plataformas EAI que manejan las conexiones entre la plataforma ERP y otros componentes, como analytics y CRM.
Pueden surgir vulnerabilidades de seguridad, silos de datos e incompatibilidades cuando los sistemas empresariales están aislados y no pueden comunicarse. Sin una estrategia de EAI, es posible que las organizaciones deban depender de una amplia programación personalizada, un mantenimiento constante y la entrada manual de datos para mantener las conexiones, lo que podría conducir a integraciones frágiles. Los sistemas EAI pueden ayudar a superar estas barreras de las siguientes maneras:
La EAI ayuda a mejorar el flujo de datos y la visibilidad al permitir la sincronización de datos en tiempo real (o casi en tiempo real) en toda una organización. Permite a los servicios acceder a herramientas y fuentes de datos de toda la organización, manteniendo su autonomía.
Esta sincronización mejora la automatización de procesos al permitir que los equipos desarrollen automatizaciones en múltiples servicios, acelerando los flujos de trabajo y reduciendo el error humano. La integración de datos puede conducir a una mejor toma de decisiones, ya que ayuda a los equipos a recopilar y analizar información relevante de fuentes dispares.
Por ejemplo, un CRM puede enviar datos históricos de ventas a una plataforma integrada de gestión de inventario para ayudar a los equipos a determinar cuánto inventario se debe pedir para un periodo determinado.
Retirar o reemplazar los sistemas heredados puede interrumpir las funciones críticas del negocio, crear desalineaciones y contribuir a los costos descontrolados.
Las organizaciones en industrias altamente reguladas pueden depender de aplicaciones heredadas para mantener el cumplimiento de las leyes y estándares de la industria. Además, los datos críticos almacenados en bases de datos más antiguas pueden resultar difíciles de migrar a sistemas más nuevos.
La EAI ayuda a prolongar la vida útil de las aplicaciones heredadas. Permite a las organizaciones continuar utilizando estas aplicaciones y plataformas transformando los protocolos más antiguos en formatos compatibles y modernos, y conectando los sistemas heredados con los más nuevos.
Las plataformas EAI pueden ayudar a reducir la complejidad de la integración. En lugar de crear y mantener muchas conexiones punto a punto, una organización puede utilizar una plataforma de integración, como una solución iPaaS o ESB, para conectar aplicaciones a través de una capa de integración centralizada. Los conectores predefinidos y los patrones de integración reutilizables que a menudo se incluyen en estas soluciones también ayudan a conectar los sistemas más rápido.
Finalmente, la EAI puede mejorar la escalabilidad y la flexibilidad. El acoplamiento débil facilita el cambio de aplicaciones o la adopción de nuevas tecnologías. Una organización puede reemplazar su sistema CRM o agregar una nueva plataforma de comercio electrónico sin reelaborar completamente su arquitectura de integración.
La EAI también ayuda a los equipos a coordinar mejor los despliegues porque proporciona una mayor visibilidad de cómo las actualizaciones afectan no solo a sus respectivos servicios, sino al sistema en su conjunto.
Si bien la EAI puede optimizar las funciones comerciales, también puede introducir complejidad en el sistema y los obstáculos operativos. Entre los desafíos comunes se encuentran:
Debido a que las plataformas EAI exponen servicios que antes eran inaccesibles, mantener un ecosistema seguro puede ser más difícil. Las configuraciones erróneas pueden dejar expuestos datos sensibles durante el tránsito, mientras que las API gateways y los ESB pueden presentar un único punto de fallo, con errores que se propagan a los servicios conectados.
Las soluciones incluyen la incorporación de controles de acceso robustos, protocolos de autenticación y autorización, estándares de cifrado y seguridad de red. La gobernanza integral, en la que cada equipo tiene responsabilidades claramente definidas y respuestas rápidas a los incidentes, también puede mejorar la seguridad.
Debido a que las plataformas EAI pueden tener contacto con casi todas las áreas de un negocio, las organizaciones pueden volverse dependientes de ellas. La migración a una nueva plataforma EAI puede ser prohibitivamente costosa y provocar la pérdida de datos durante el periodo de transición.
Para mitigar estos desafíos, las organizaciones pueden priorizar patrones de integración modulares y flexibles, como microservicios y arquitecturas basadas en eventos, que generalmente son más fáciles de personalizar, reconfigurar y reutilizar. Mientras tanto, la virtualización de datos puede ayudar a las organizaciones a preservar los datos críticos incluso cuando los servicios y los planes de gestión cambian a su alrededor.
Las plataformas EAI introducen nuevas conexiones entre servicios, lo que puede dificultar la gobernanza, la supervisión, la trazabilidad y la resolución de problemas.
El mantenimiento requiere experiencia especializada y puede ser más costoso en comparación con los enfoques arquitectónicos tradicionales punto a punto. Si bien la integración entre sistemas modernos y heredados abre nuevos insights de datos, el control de versiones en estos sistemas puede ser un desafío operativo.
Las organizaciones pueden tratar esta complejidad separando los servicios en dominios distintos para que las aplicación solo compartan datos con los servicios relevantes. Las automatizaciones modernas sin código y los contratos de datos bien definidos también pueden ayudar a optimizar las operaciones, de modo que los equipos puedan intercambiar datos sin necesidad de conocimientos previos.
Las plataformas EAI que dependen de ESB y API gateways pueden experimentar problemas de flujo de datos porque todos los intercambios deben canalizarse a través de una capa de enrutamiento compartida.
Por ejemplo, es posible que las organizaciones necesiten agregar más endpoints para adaptarse a un mayor tráfico o nuevas características, pero estas actualizaciones pueden causar inadvertidamente latencia y otros problemas de rendimiento, lo que aumenta la tensión del sistema.
Las organizaciones pueden reducir la probabilidad de que se produzcan cuellos de botella mediante la implementación del almacenamiento en caché y el autoescalado, que ajusta la escala en función de datos en tiempo real. Las arquitecturas horizontales distribuidas, el intercambio de datos asincrónico y los marcos perimetrales, que procesan los datos cerca de su fuente, también pueden contribuir a integraciones más rápidas y resilientes.
Aunque la EAI es un concepto que lleva décadas en uso, las plataformas de EAI actuales incorporan cada vez más innovaciones modernas para mejorar la interoperabilidad, el rendimiento y la resiliencia de la red. Los equipos ahora utilizan IA generativa para marcar automáticamente desalineaciones y fallas, o realizar arreglos de manera proactiva antes de que interrumpan los flujos de comunicación. El machine learning también puede orquestar pipelines de automatización complejos, reduciendo las cargas de trabajo y las desalineaciones.
La EAI también se está volviendo más accesible como disciplina, lo que brinda a los equipos la capacidad de diseñar integraciones con conectores predefinidos de código bajo. Los sistemas sin servidor brindan a las organizaciones la flexibilidad de alternar entre entornos en la nube, híbridos y on premises. Y las arquitecturas orientadas a API y microservicios mejoran la capacidad de descubrimiento y reutilización.
La aparición y popularidad de las soluciones iPaaS significa que las organizaciones pueden suscribirse solo a los servicios de integración que necesitan, lo que reduce los costos y las libera de tareas de gestión que consumen mucho tiempo.
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