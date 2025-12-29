¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?

Las EAI suelen utilizar middleware orientado a mensajes (MOM) para facilitar y gestionar las conexiones entre servicios. Los MOM reciben y transportan paquetes de datos llamados mensajes, y admiten el uso compartido asíncrono de datos, donde los mensajes entrantes se almacenan temporalmente en una cola o búfer hasta que el servicio receptor (el consumidor) esté listo para procesarlos.

Por ejemplo, si el consumidor experimenta tiempo de inactividad, la cola puede conservar los mensajes hasta que el servicio receptor vuelva a estar en línea. Un intermediario de mensajes es responsable de gestionar la cola y enrutar los mensajes a los servicios correctos. Los intermediarios también pueden priorizar los mensajes de alta prioridad sobre los menos urgentes. Los sistemas basados en MOM permiten que los servicios compartan información incluso sin conocer la identidad de consumidores específicos, lo que simplifica los flujos de datos.

La integración asíncrona suele ser mejor para las tareas de backend que no dependen de datos en tiempo real y en las que se aceptan retrasos breves. Un caso de uso común es la gestión de integraciones de sistemas no urgentes, como los intercambios de datos entre los sistemas ERP y CRM.

Si bien el CRM puede enviar continuamente actualizaciones de clientes, pronósticos de demanda y otros datos al ERP, el ERP puede esperar para procesar estos datos durante las horas de menor actividad. Esta estrategia mejora el rendimiento del sistema y la optimización de los recursos. Por otro lado, los enfoques asincrónicos podrían no ser la opción ideal para las aplicaciones front end, en las que los clientes esperan un acceso inmediato a los servicios.

Otras plataformas EAI utilizan flujos de datos sincrónicos, en los que una aplicación realiza una llamada o solicitud de API a un servicio y espera una respuesta. Este proceso es más inmediato y directo, en parte porque no hay cola para ralentizar las solicitudes.

Pero el procesamiento sincrónico puede ser propenso a la latencia en escenarios de alto volumen porque las tareas deben completarse en orden. Además, los servicios están estrechamente interrelacionados, lo que reduce su independencia. Los enfoques sincrónicos se utilizan a menudo para servicios front end y aplicaciones de negocios en tiempo real, especialmente los servicios que requieren una respuesta inmediata (como verificar el software de gestión de inventario antes de surtir un pedido).

Muchas plataformas EAI modernas incorporan flujos de datos sincrónicos y asincrónicos para satisfacer diferentes necesidades de integración.