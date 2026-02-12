El monitoreo de DevOps permite a los equipos y empresas mover de un enfoque reactivo y de extinción de incendios a la entrega y gestión de software a un enfoque proactivo y preventivo. Proporciona visibilidad continua de extremo a extremo en arquitecturas distribuidas basadas en la nube, un activo invaluable en entornos donde las fallas a menudo surgen de interacciones sutiles entre servicios en lugar de fallas individuales obvias.

Digamos, por ejemplo, que los pacientes en una plataforma de citas de atención médica se quejan de citas por video que no comienzan, pero el servicio de sesiones de video de la plataforma no muestra un tiempo de inactividad importante. Una solución de monitoreo de alta calidad puede usar la telemetría para descubrir que las visitas fallidas se correlacionan con períodos de tiempo en los que el servicio de sesiones de video de terceros de la plataforma experimentó aumentos pequeños pero notables en la latencia y problemas de limitación de velocidad, lo que retrasó la creación de habitaciones para los pacientes.

Desde la perspectiva de DevOps, la supervisión continua es un factor que facilita la colaboración. Todos los stakeholders (desarrollo, operaciones, ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE), seguridad y equipos de productos) trabajan desde una única fuente de verdad compartida, a menudo dentro de un único panel. La telemetría compartida permite bucles de retroalimentación continuos, que ayudan a los equipos de DevOps a tomar decisiones sobre el backlog, cambios arquitectónicos y mejoras de procesos a lo largo del ciclo de vida de DevOps.

El monitoreo de DevOps también admite prácticas de desplazamiento a la izquierda. “Cambiar a la izquierda” mueve tareas de desarrollo vitales, como pruebas, resolución de problemas y seguridad, a etapas más tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software. Los errores de código y las vulnerabilidades de seguridad se detectan (idealmente) durante la programación, en lugar de durante el despliegue.

A medida que las herramientas de monitoreo recopilan datos, los devuelven al pipeline de DevOps. Mediante la telemetría del entorno en vivo y los patrones de incidentes, el monitoreo puede revelar problemas que escapan a las primeras rondas de pruebas. Los ganchos de monitoreo envían los datos e insights de posproducción a los equipos de DevOps, quienes pueden usar la información para diseñar nuevas pruebas de preproducción que detecten defectos similares en el desarrollo en futuras iteraciones de software.