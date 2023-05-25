En el nivel más básico, el monitoreo sintético es un método que los desarrolladores utilizan para simular acciones del usuario a través de una aplicación para probar su funcionalidad.

Si el programa detecta errores, puede ayudarlo a encontrar y arreglar cualquier problema antes de que afecte a sus clientes. Este enfoque activo de monitoreo es un componente crucial para mantener el rendimiento del sitio web en la etapa de desarrollo.

El monitoreo sintético emplea scripts para las interacciones del usuario en función de factores como la ubicación geográfica, los tipos de red, los diferentes dispositivos y más. Esta táctica le brinda insights sobre el tiempo de actividad de la aplicación, los problemas que pueden enfrentar los usuarios al usar su interfaz, las interrupciones del sistema y qué tan bien se ejecuta su aplicación en general.

Una vez que haya recopilado y analizado estos datos, puede usar sus herramientas de observabilidad para cerrar sus brechas y crear una experiencia positiva para los usuarios de aplicaciones.