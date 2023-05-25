El monitoreo sintético, o pruebas sintéticas, imita el comportamiento potencial de los usuarios a medida que se involucran con su aplicación para determinar cómo está funcionando. La creación de una simulación del comportamiento del cliente proporciona a los desarrolladores información sobre el rendimiento de su aplicación y su impacto en la experiencia del usuario.
En el nivel más básico, el monitoreo sintético es un método que los desarrolladores utilizan para simular acciones del usuario a través de una aplicación para probar su funcionalidad.
Si el programa detecta errores, puede ayudarlo a encontrar y arreglar cualquier problema antes de que afecte a sus clientes. Este enfoque activo de monitoreo es un componente crucial para mantener el rendimiento del sitio web en la etapa de desarrollo.
El monitoreo sintético emplea scripts para las interacciones del usuario en función de factores como la ubicación geográfica, los tipos de red, los diferentes dispositivos y más. Esta táctica le brinda insights sobre el tiempo de actividad de la aplicación, los problemas que pueden enfrentar los usuarios al usar su interfaz, las interrupciones del sistema y qué tan bien se ejecuta su aplicación en general.
Una vez que haya recopilado y analizado estos datos, puede usar sus herramientas de observabilidad para cerrar sus brechas y crear una experiencia positiva para los usuarios de aplicaciones.
Esta guía está diseñada para ayudar a los CIO y profesionales de TI a reposicionar a los equipos de TI de “centros de costos” a “colaboradores”, aprender cuatro pasos para agregar IA y automatización de TI a la organización, eliminar bloqueadores para el éxito y más.
Si se pregunta si las herramientas de monitoreo sintético lo ayudarán a alcanzar sus objetivos comerciales, llegó al lugar correcto. En su nivel más básico, el monitoreo sintético es un método que los desarrolladores emplean para simular acciones del usuario a través de una aplicación para probar su funcionalidad.
Si el programa detecta errores, puede ayudarlo a encontrar y arreglar cualquier problema antes de que afecte a sus clientes. Este enfoque activo de monitoreo es un componente crucial para mantener el rendimiento del sitio web en la etapa de desarrollo. Ahora, profundicemos en todo lo que necesita saber para mejorar su experiencia digital con el monitoreo sintético.
El monitoreo sintético funciona imitando las experiencias del cliente en diferentes ubicaciones para encontrar posibles problemas de rendimiento en su aplicación. Para iniciar el monitoreo sintético, primero debe completar varios pasos a fin de que su sistema funcione con precisión.
Estos son cuatro pasos para recopilar datos valiosos con el monitoreo sintético:
Configurar guiones: para iniciar el monitoreo sintético, debe comenzar pidiendo a sus ingenieros que escriban guiones para su aplicación. Estos guiones están configurados para ejecutarse a intervalos establecidos y cronometrados (normalmente cada quince minutos) desde varias regiones geográficas para monitorear la actividad del usuario en diferentes escenarios. Luego, el guion simulará cómo interactúan los usuarios con su aplicación en cada paso del proceso.
Personalice el monitoreo sintético: puede configurar sus pruebas de monitoreo sintético para satisfacer sus necesidades comerciales únicas. Se puede colocar en una computadora específica para probar el rendimiento de las aplicaciones o dentro de un cortafuegos para monitorear las funciones internas del sistema.
Recopilar datos: a continuación, su software de monitoreo recopila y analiza los datos procedentes de su cliente robot. Si se observan errores durante la prueba, ésta se ejecutará una segunda vez para confirmar su fiabilidad.
Analizar la información recopilada: el monitoreo sintético envía alertas notificándole sobre cualquier error que se produzca durante la prueba. Los desarrolladores emplean los datos recopilados para ajustar sus sistemas de observabilidad o monitoreo a fin de mejorar la experiencia digital y el rendimiento del sitio web.
Puede volver a ejecutar pruebas de monitoreo sintético cada vez que se haga una actualización a su aplicación. Esta característica puede darle más confianza con cada actualización sabiendo que dispone de un sistema para encontrar la causa principal de cualquier problema.
Hasta el 88 % de los consumidores en línea tienen menos probabilidades de volver a un sitio luego de una mala experiencia (Northern Arizona University (enlace externo a ibm.com). Deberías emplear el monitoreo sintético principalmente porque puede mejorar la experiencia del cliente en tiempo real.
Estas son algunas de las principales razones para usar el monitoreo sintético:
Arreglar problemas: el monitoreo sintético alerta a su equipo de TI cuando ocurre un error, como un periodo de poco tráfico o falta de disponibilidad de transacciones. Este monitoreo en tiempo real permite a los desarrolladores encontrar y arreglar un problema antes de que afecte a sus usuarios.
Mejorar la evaluación comparativa: puede emplear datos históricos para mejorar su aplicación luego de emplear el monitoreo sintético durante mucho tiempo. Estos datos le proporcionan un conocimiento básico del rendimiento global así como insights de su éxito en comparación con la competencia.
Monitorear transacciones complejas: puede determinar fácilmente si sus transacciones funcionan correctamente. El monitoreo sintético puede emular procesos como completar formularios, realizar compras y agregar artículos a un carrito.
Prepararse para las temporadas de mayor tráfico: el monitoreo sintético puede imitar a los clientes de diferentes ubicaciones para monitorear API, aplicaciones móviles y sitios web, productos SaaS y más. Esta capacidad le permite identificar posibles mercados y áreas geográficas pico.
El monitoreo de estos factores permite a su organización responsabilizar a las organizaciones de terceros, prosperar en diversas situaciones y completar integraciones exitosas. Por último, garantiza el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para sus proveedores y usuarios.
Hay tres tipos principales de monitoreo sintético que ayudan a solucionar posibles errores en su red.
Availability monitoring: este tipo de monitoreo es uno de los más estándar y básicos del monitoreo sintético. Availability monitoring significa esencialmente comprobar que las diferentes características y funciones del sitio web están disponibles para el usuario de la aplicación. Algunos ejemplos son la verificación de entradas de certificados SSL o DNS, la comprobación del tiempo de respuesta o la realización de llamadas a la API.
Monitoreo del rendimiento web: el monitoreo de sitio web verifica el tiempo de carga de la página, las métricas de rendimiento del sitio web y los tiempos de respuesta. Esto incluye encontrar errores en el monitoreo móvil y el monitoreo multinavegador.
Monitoreo de transacciones: una forma más compleja de monitoreo sintético es el monitoreo de transacciones comerciales. Es una computadora que puede ejecutar un guion que realiza transacciones. Este guion garantiza que los usuarios puedan completar envíos simulando la experiencia de pasar por el pago y completar formularios.
Hay dos tipos de pruebas sintéticas: pruebas de navegador y pruebas de API. Las pruebas del navegador simulan las transacciones del usuario con un cliente robot. Las pruebas de API emplean diferentes endpoints en diferentes capas de la infraestructura de una aplicación. SSL, HTTP y DNS son ejemplos de pruebas de API. .
Las aplicaciones nativas de la nube modernas siguen haciéndose más complejas a medida que se trasladan a entornos distribuidos. Puede ser difícil para los equipos de DevOps simular todos los escenarios de transacciones posibles dentro de un sistema. Los errores pueden pasar desapercibidos fácilmente si no se comprueba una determinada situación o lugar. Las hojas de ruta desconocidas de los clientes dan lugar a una falta general de contexto sobre por qué algo en su aplicación va mal.
El monitoreo sintético puede ser costoso y difícil de configurar. Normalmente, su organización necesita recursos con conocimientos técnicos avanzados para gestionar la programación y el lenguaje de secuencias de comandos asociados a este tipo de monitoreo. Configurar esta herramienta requiere mucho tiempo, incluso para desarrolladores altamente especializados.
Por último, incluso los cambios menores en la interfaz de usuario pueden hacer que los guiones fallen, lo que genera alertas y notificaciones falsas. El mero hecho de cambiar el nombre de un botón implica la necesidad de modificar el código correspondiente para su monitoreo. El monitoreo sintético trabaja para aumentar su resiliencia y automatización a fin de superar estos obstáculos.
Las dos formas principales en que los desarrolladores verifican el funcionamiento de sus aplicaciones son el monitoreo sintético y el monitoreo de usuarios reales. Nos referimos al monitoreo de usuarios reales como RUM porque a menudo se abrevia dentro de la comunidad DevOps.
RUM es una forma de monitoreo pasivo que rastrea tareas específicas de usuarios reales en lugar de simularlas. Las organizaciones pueden implementar RUM implementando JavaScript en el código de su sitio web y rastreando a los clientes reales en el backend a medida que interactúan con la página. Es un excelente recurso para que las compañías comprendan el impacto a largo plazo de los diferentes errores dentro de su sistema. Uno de los principales problemas con RUM es que si los clientes no están empleando su red, su sistema no puede monitorear la actividad.
El monitoreo sintético es un tipo de monitoreo activo que utiliza guiones para crear usuarios artificiales a fin de detectar problemas dentro de su sistema. Este tipo de monitoreo es una gran opción para las primeras etapas de un proyecto, cuando una aplicación aún está en desarrollo. La detección temprana de problemas en su código le ayuda a resolver cuestiones más rápido para que no se conviertan en problemas más importantes dentro de su infraestructura más adelante.
Instana se complace en anunciar que estamos agregando monitoreo sintético a nuestras capacidades de monitoreo de rendimiento de aplicaciones (APM) y monitoreo de API. Esta nueva característica proporciona una nueva perspectiva desde afuera hacia adentro sobre el monitoreo de la experiencia digital. Ahora, podrá evaluar la cobertura de pruebas con recomendaciones para más pruebas mediante el uso de pruebas sintéticas y topología. Pruebe hoy nuestra plataforma de Full Stack Observability en Instana Sandbox.
IBM Instana proporciona observabilidad en tiempo real que todos y cualquiera pueden usar. Ofrece una rápida obtención de valor y al mismo tiempo verifica que su estrategia de observabilidad pueda mantenerse al día con la complejidad dinámica de los entornos actuales y futuros. Desde dispositivos móviles hasta mainframe, Instana es compatible con más de 250 tecnologías y sigue creciendo.