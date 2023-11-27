¿Qué es el monitoreo de la experiencia del usuario final (EUEM)?

Los equipos de TI participan en el monitoreo de rendimiento de aplicaciones (APM) y el monitoreo de rendimiento de red para evaluar las operaciones técnicas de su servicio. Sin embargo, comprender el punto de vista del usuario final es clave para analizar la funcionalidad de los productos y características. EUEM ayuda a que las aplicaciones sean más confiables y eficientes, al tiempo que proporciona una mejor experiencia de usuario.



Para obtener una comprensión completa de la experiencia del usuario final, las herramientas de EUEM recopilan y reúnen datos relacionados con todo el recorrido del usuario, incluso el rendimiento de los dispositivos, las aplicaciones y las redes del usuario final. Un usuario final puede ser un cliente externo que utiliza un producto, aplicación o característica o un empleado. Es esencial tener en cuenta esta distinción.

Las herramientas de gestión de la experiencia del usuario final ofrecen paneles con análisis en tiempo real que ayudan a los departamentos de TI a obtener visibilidad de extremo a extremo en la prestación de servicios. Estas herramientas proporcionan capacidades para el monitoreo del rendimiento en tiempo real, el monitoreo de la conectividad de la red, el análisis de la causa principal de los problemas de rendimiento y la corrección automatizada de esos problemas.

Con una comprensión más sólida de las experiencias externas de clientes y empleados con recursos de TI empresariales, las organizaciones obtienen una mayor observabilidad sobre las operaciones comerciales. Esto ayuda a identificar cuellos de botella y otros problemas de rendimiento, monitorear la productividad del trabajo remoto, ofrecer mejores productos y servicios y, en última instancia, mejorar los resultados comerciales, entre otros beneficios.