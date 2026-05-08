¿Qué es la copia de seguridad como servicio (BaaS)?

Hoy en día, las organizaciones generan y almacenan datos más rápido de lo que puede manejar la infraestructura de copia de seguridad tradicional. Las cargas de trabajo de IA, los entornos multinube y la dispersión de datos entre sistemas on premises y en la nube hicieron que los entornos de copia de seguridad sean más complejos, impulsando la demanda de BaaS. Las organizaciones que se están sometiendo a iniciativas de modernización de datos están descubriendo que los enfoques de respaldo heredados no pueden seguir el ritmo de la escala y complejidad de los entornos de datos modernos.

Además, el daño causado por las pérdidas de datos, ya sean fallas de hardware o ataques cibernéticos, se ha vuelto más costoso. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2025, el costo promedio global de una filtración de datos alcanzó los 4.4 millones de dólares.

El ransomware es otra preocupación creciente. Los actores de amenazas suelen atacar directamente los sistemas de copia de seguridad, por lo que las organizaciones necesitan copias de datos inmutables y aisladas que no pueden ser cifradas ni eliminadas. La mayoría de los proveedores de BaaS incluyen estas protecciones junto con escaneos automáticos que detectan actividades sospechosas a tiempo, por lo que la redundancia de copias de seguridad se convirtió en un elemento central en la resiliencia cibernética y la planificación de la ciberseguridad.

Los requisitos normativos también están afectando la forma en que las organizaciones gestionan las copias de seguridad. El sector de atención médica, los servicios financieros y las empresas legales se enfrentan a estrictas reglas de residencia de datos, incluidas la HIPAA y el RGPD, que requieren procesos de copia de seguridad auditables documentados.

Muchos utilizan capacidades integradas de cumplimiento como el cifrado de datos y el registro de auditoría para reducir la carga de los equipos internos. Las organizaciones también combinan el almacenamiento de datos en el sitio con copia de seguridad en la nube híbrida para mantener los datos dentro de los límites geográficos requeridos.