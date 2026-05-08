¿Qué es la copia de seguridad como servicio (BaaS)?

La copia de seguridad como servicio (BaaS) es un servicio de protección de datos basado en la nube en el que un proveedor externo gestiona la copia de seguridad, el almacenamiento y la recuperación de los datos de una organización.
En este modelo de servicio en la nube, el proveedor de BaaS maneja las operaciones diarias, incluyendo software de copia de seguridad, almacenamiento y monitoreo de seguridad de datos. Las organizaciones conservan el control sobre las políticas de copia de seguridad y pueden elegir cuánta gestión transferir.
BaaS, a veces denominada copia de seguridad en línea o copia de seguridad en la nube, se adoptó originalmente como una herramienta de copia de seguridad y recuperación ante desastres (BCDR). A menudo se utiliza junto con la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) y otras soluciones de recuperación ante desastres, pero desde entonces se ha convertido en una parte más amplia de la estrategia de protección de datos.
Los proveedores de servicios ahora incluyen detección de amenazas impulsada por IA y capacidades rápidas de recuperación de datos que ayudan a las organizaciones a mantener la continuidad de negocio después de fallas de hardware, desastres naturales, ataques cibernéticos, malware u otras interrupciones importantes.
Según Fortune Business Insights, se prevé que el mercado global de soluciones BaaS aumente de 14.490 millones de dólares en 2026 a 132.020 millones de dólares para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31.81 %.1 Este crecimiento refleja una adopción más amplia de la nube híbrida junto con el aumento de los volúmenes de datos empresariales en industrias como la atención médica, los servicios financieros y la venta minorista.
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Hoy en día, las organizaciones generan y almacenan datos más rápido de lo que puede manejar la infraestructura de copia de seguridad tradicional. Las cargas de trabajo de IA, los entornos multinube y la dispersión de datos entre sistemas on premises y en la nube hicieron que los entornos de copia de seguridad sean más complejos, impulsando la demanda de BaaS. Las organizaciones que se están sometiendo a iniciativas de modernización de datos están descubriendo que los enfoques de respaldo heredados no pueden seguir el ritmo de la escala y complejidad de los entornos de datos modernos.
Además, el daño causado por las pérdidas de datos, ya sean fallas de hardware o ataques cibernéticos, se ha vuelto más costoso. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2025, el costo promedio global de una filtración de datos alcanzó los 4.4 millones de dólares.
El ransomware es otra preocupación creciente. Los actores de amenazas suelen atacar directamente los sistemas de copia de seguridad, por lo que las organizaciones necesitan copias de datos inmutables y aisladas que no pueden ser cifradas ni eliminadas. La mayoría de los proveedores de BaaS incluyen estas protecciones junto con escaneos automáticos que detectan actividades sospechosas a tiempo, por lo que la redundancia de copias de seguridad se convirtió en un elemento central en la resiliencia cibernética y la planificación de la ciberseguridad.
Los requisitos normativos también están afectando la forma en que las organizaciones gestionan las copias de seguridad. El sector de atención médica, los servicios financieros y las empresas legales se enfrentan a estrictas reglas de residencia de datos, incluidas la HIPAA y el RGPD, que requieren procesos de copia de seguridad auditables documentados.
Muchos utilizan capacidades integradas de cumplimiento como el cifrado de datos y el registro de auditoría para reducir la carga de los equipos internos. Las organizaciones también combinan el almacenamiento de datos en el sitio con copia de seguridad en la nube híbrida para mantener los datos dentro de los límites geográficos requeridos.
Las organizaciones que utilizan modelos de copia de seguridad como servicio (BaaS) definen lo que debe protegerse y establecen políticas sobre la frecuencia con la que se ejecutan las copias de seguridad y hasta qué punto se remontan las versiones. BaaS copia continuamente los datos de producción de una organización en la infraestructura del proveedor de la nube.
A continuación, mostramos cómo funciona el proceso:
La copia de seguridad como servicio (BaaS) está disponible como varias soluciones diferentes basadas en la nube, según las necesidades del negocio. Las opciones incluyen los siguientes tipos de soluciones:
Una copia de seguridad completa implica crear una copia completa de todos los datos designados en un momento específico.
Es la más sencilla de restaurar, pero necesita la mayor cantidad de almacenamiento y la ventana de copia de seguridad más larga. Las organizaciones suelen ejecutar una copia de seguridad completa cuando se configura una política y la repiten a intervalos programados.
Una copia de seguridad incremental solo copia lo que cambió desde el último trabajo de respaldo.
Este método utiliza menos almacenamiento y lleva menos tiempo, pero la restauración de datos requiere la última copia de seguridad completa más todas las copias incrementales desde entonces.
Una copia de seguridad diferencial copia todos los cambios desde la última copia de seguridad completa, sin importar cuántas diferenciales se hayan ejecutado entre ellas.
Debido a que solo se necesita la última copia de seguridad completa y la copia diferencial más reciente, la recuperación es más rápida que con un enfoque incremental.
Muchas organizaciones asumen que los proveedores de software como servicio (SaaS) manejan la copia de seguridad automáticamente. Sin embargo, la protección de datos nativa en la mayoría de las plataformas es limitada y, a menudo, no alcanza los niveles de servicio de retención y recuperación empresarial.
La copia de seguridad SaaS aborda este problema, cubriendo datos nativos de la nube de plataformas como Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce contra la eliminación accidental, el ransomware y más.
La copia de seguridad como servicio (BaaS) es una solución de copia de seguridad rentable que ofrece varios beneficios para respaldar los requisitos de protección de datos de una organización. Estos beneficios son algunos de los más importantes:
Las empresas que evalúan la copia de seguridad como servicio (BaaS) deben considerar los siguientes factores de BaaS al elegir un proveedor:
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