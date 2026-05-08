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¿Qué es la copia de seguridad como servicio (BaaS)?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publicado el 8 de mayo de 2026

Definición de copia de seguridad como servicio (BaaS)

La copia de seguridad como servicio (BaaS) es un servicio de protección de datos basado en la nube en el que un proveedor externo gestiona la copia de seguridad, el almacenamiento y la recuperación de los datos de una organización.

En este modelo de servicio en la nube, el proveedor de BaaS maneja las operaciones diarias, incluyendo software de copia de seguridad, almacenamiento y monitoreo de seguridad de datos. Las organizaciones conservan el control sobre las políticas de copia de seguridad y pueden elegir cuánta gestión transferir.

BaaS, a veces denominada copia de seguridad en línea o copia de seguridad en la nube, se adoptó originalmente como una herramienta de copia de seguridad y recuperación ante desastres (BCDR). A menudo se utiliza junto con la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) y otras soluciones de recuperación ante desastres, pero desde entonces se ha convertido en una parte más amplia de la estrategia de protección de datos.

Los proveedores de servicios ahora incluyen detección de amenazas impulsada por IA y capacidades rápidas de recuperación de datos que ayudan a las organizaciones a mantener la continuidad de negocio después de fallas de hardware, desastres naturales, ataques cibernéticos, malware u otras interrupciones importantes.

Según Fortune Business Insights, se prevé que el mercado global de soluciones BaaS aumente de 14.490 millones de dólares en 2026 a 132.020 millones de dólares para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 31.81 %.1 Este crecimiento refleja una adopción más amplia de la nube híbrida junto con el aumento de los volúmenes de datos empresariales en industrias como la atención médica, los servicios financieros y la venta minorista.

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¿Por qué es importante la copia de seguridad como servicio?

Hoy en día, las organizaciones generan y almacenan datos más rápido de lo que puede manejar la infraestructura de copia de seguridad tradicional. Las cargas de trabajo de IA, los entornos multinube y la dispersión de datos entre sistemas on premises y en la nube hicieron que los entornos de copia de seguridad sean más complejos, impulsando la demanda de BaaS. Las organizaciones que se están sometiendo a iniciativas de modernización de datos están descubriendo que los enfoques de respaldo heredados no pueden seguir el ritmo de la escala y complejidad de los entornos de datos modernos.

Además, el daño causado por las pérdidas de datos, ya sean fallas de hardware o ataques cibernéticos, se ha vuelto más costoso. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM 2025, el costo promedio global de una filtración de datos alcanzó los 4.4 millones de dólares.

El ransomware es otra preocupación creciente. Los actores de amenazas suelen atacar directamente los sistemas de copia de seguridad, por lo que las organizaciones necesitan copias de datos inmutables y aisladas que no pueden ser cifradas ni eliminadas. La mayoría de los proveedores de BaaS incluyen estas protecciones junto con escaneos automáticos que detectan actividades sospechosas a tiempo, por lo que la redundancia de copias de seguridad se convirtió en un elemento central en la resiliencia cibernética y la planificación de la ciberseguridad.

Los requisitos normativos también están afectando la forma en que las organizaciones gestionan las copias de seguridad. El sector de atención médica, los servicios financieros y las empresas legales se enfrentan a estrictas reglas de residencia de datos, incluidas la HIPAA y el RGPD, que requieren procesos de copia de seguridad auditables documentados.

Muchos utilizan capacidades integradas de cumplimiento como el cifrado de datos y el registro de auditoría para reducir la carga de los equipos internos. Las organizaciones también combinan el almacenamiento de datos en el sitio con copia de seguridad en la nube híbrida para mantener los datos dentro de los límites geográficos requeridos.

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¿Cómo funciona BaaS?

Las organizaciones que utilizan modelos de copia de seguridad como servicio (BaaS) definen lo que debe protegerse y establecen políticas sobre la frecuencia con la que se ejecutan las copias de seguridad y hasta qué punto se remontan las versiones. BaaS copia continuamente los datos de producción de una organización en la infraestructura del proveedor de la nube.

A continuación, mostramos cómo funciona el proceso:

  • Identificación de datos: para empezar, las organizaciones definen el alcance de lo que necesita protegerse (por ejemplo, archivos, bases de datos, máquinas virtuales). Las políticas se pueden gestionar internamente o delegar al proveedor.
  • Cifrado y transmisión: los datos se cifran antes de salir de la organización y se almacenan en varios centros de datos. De esta manera, si una instalación falla, las copias de seguridad permanecen intactas en otro lugar.
  • Retención: las decisiones relacionadas con cuánto tiempo se conservan las copias de seguridad, cuántas versiones se almacenan y dónde (incluyendo fuera de las instalaciones) dependen de las industrias, las políticas internas y cualquier normativa aplicable de la organización.
  • Recuperación: en escenarios de recuperación, los datos perdidos o dañados se restauran a través de la consola de gestión del proveedor, ya sea en su ubicación original o en una alternativa. El objetivo de punto de recuperación (RPO) determina cuánta pérdida de datos puede aceptar una organización, medida como un intervalo de tiempo. El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) define el tiempo de inactividad máximo tolerable antes de que los sistemas deban volver a estar en línea.
  • Opciones de despliegue: BaaS puede ejecutarse en entornos de nube pública, nube privada y nube híbrida, y cada servicio en la nube ofrece diferentes niveles de control, escalabilidad y soporte de cumplimiento. Por ejemplo, los entornos de servidores virtuales y de infraestructura como servicio (IaaS) se pueden respaldar de la misma manera que los sistemas físicos, sin necesidad de modificar las aplicaciones. Esta capacidad BaaS es importante para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo en infraestructuras on premises y en la nube.

Tipos de BaaS

La copia de seguridad como servicio (BaaS) está disponible como varias soluciones diferentes basadas en la nube, según las necesidades del negocio. Las opciones incluyen los siguientes tipos de soluciones:

  • Copia de seguridad completa
  • Copia de seguridad incremental
  • Copia de seguridad diferencial
  • Copia de seguridad de SaaS

Copia de seguridad completa

Una copia de seguridad completa implica crear una copia completa de todos los datos designados en un momento específico.

Es la más sencilla de restaurar, pero necesita la mayor cantidad de almacenamiento y la ventana de copia de seguridad más larga. Las organizaciones suelen ejecutar una copia de seguridad completa cuando se configura una política y la repiten a intervalos programados.

Copia de seguridad incremental

Una copia de seguridad incremental solo copia lo que cambió desde el último trabajo de respaldo.

Este método utiliza menos almacenamiento y lleva menos tiempo, pero la restauración de datos requiere la última copia de seguridad completa más todas las copias incrementales desde entonces.

Copia de seguridad diferencial

Una copia de seguridad diferencial copia todos los cambios desde la última copia de seguridad completa, sin importar cuántas diferenciales se hayan ejecutado entre ellas.

Debido a que solo se necesita la última copia de seguridad completa y la copia diferencial más reciente, la recuperación es más rápida que con un enfoque incremental.

Copia de seguridad de Saas

Muchas organizaciones asumen que los proveedores de software como servicio (SaaS) manejan la copia de seguridad automáticamente. Sin embargo, la protección de datos nativa en la mayoría de las plataformas es limitada y, a menudo, no alcanza los niveles de servicio de retención y recuperación empresarial.

La copia de seguridad SaaS aborda este problema, cubriendo datos nativos de la nube de plataformas como Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce contra la eliminación accidental, el ransomware y más.

Beneficios de BaaS

La copia de seguridad como servicio (BaaS) es una solución de copia de seguridad rentable que ofrece varios beneficios para respaldar los requisitos de protección de datos de una organización. Estos beneficios son algunos de los más importantes:

  • Facilidad de gestión: uno de los principales beneficios de BaaS es que elimina la necesidad de que las organizaciones mantengan su propio hardware y software de respaldo. Los proveedores gestionan las actualizaciones, la planificación de la capacidad y el mantenimiento. La mayoría de las plataformas ofrecen un panel centralizado para monitorear el estado de las copias de seguridad, configurar políticas e iniciar restauraciones.
  • Escalabilidad: con BaaS, el almacenamiento en la nube escala para satisfacer las demandas sin requerir nuevas inversiones en hardware o largos ciclos de adquisiciones. Esto significa que las organizaciones pagan solo por los servicios de copia de seguridad que utilizan.
  • Eficiencia de costos: en lugar de invertir en hardware, licencias de software y ciclos de actualización, las organizaciones pueden pagar un costo operativo recurrente. Este enfoque también reduce el tiempo del personal necesario para ejecutar la infraestructura de copia de seguridad.
  • Seguridad: el cifrado en tránsito y en reposo, la autenticación multifactor (MFA) y el almacenamiento inmutable impiden que las copias de seguridad sean alteradas o eliminadas. Muchas plataformas también cuentan con detección automatizada de anomalías que puede detectar signos tempranos de ataques de ransomware o acceso no autorizado.
  • Disponibilidad: el almacenamiento redundante en múltiples instalaciones ayuda a proteger los datos críticos contra interrupciones regionales y fallas de máquinas. Se puede acceder a las copias de seguridad desde cualquier lugar, lo que significa que las organizaciones con equipos distribuidos y entornos híbridos pueden restaurar rápidamente independientemente de la ubicación.
  • Soporte de cumplimiento: el registro de auditorías y las políticas de retención configurables ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos normativos sin necesidad de construir una infraestructura dedicada al cumplimiento.

Cómo elegir un proveedor de BaaS

Las empresas que evalúan la copia de seguridad como servicio (BaaS) deben considerar los siguientes factores de BaaS al elegir un proveedor:

  • Necesidades de caso de uso: determine qué datos necesita proteger su organización y confirme que el proveedor admite sus cargas de trabajo específicas, incluyendo entornos on premises, en la nube, aplicaciones SaaS o una combinación. Considere cómo la solución encaja en su plan de recuperación ante desastres (DRP) más amplio y si el proveedor ofrece capacidades de recuperación ante desastres junto con copia de seguridad.
  • Compatibilidad: confirme que la plataforma BaaS se integra con la infraestructura actual, incluidos los entornos virtualizados, las plataformas en la nube y las aplicaciones. La incompatibilidad entre el proveedor y la tecnología actual puede crear brechas de cobertura.
  • Capacidad de escalar: a medida que crecen los volúmenes de datos y las cargas de trabajo de IA, los requisitos de la estrategia de copia de seguridad deben cambiar. El proveedor adecuado podrá manejar mayores cantidades de datos, cargas de trabajo adicionales y más usuarios sin cambios importantes en la arquitectura ni aumentos inesperados de costos.
  • Precios: los modelos de precios de BaaS varían. Por ejemplo, la suscripción, el pago por uso y el pago por usuario son todos comunes. Las organizaciones deberían estar atentas a las tarifas vinculadas al uso de la interfaz de programación de aplicaciones (API) o a las operaciones de restauración que no se reflejen en el precio inicial.
  • Seguridad y cumplimiento: consulte los estándares de cifrado y las certificaciones de cumplimiento en relación con su entorno normativo. Pregunte directamente a los proveedores cómo manejan estándares como HIPAA o cualquier otro requisito aplicable.
  • Vendor lock-in (dependencia de proveedores): antes de firmar un acuerdo a largo plazo, confirme que los datos de copia de seguridad se pueden exportar en formatos estándar y que cambiar o agregar proveedores más adelante sigue siendo una opción.

Stephanie Susnjara Redactor del personal IBM Think Ian Smalley Editor de personal IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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