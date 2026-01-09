Cloud Infraestructura de TI

¿Qué es la copia de seguridad en la nube híbrida?

Publicado el 9 de enero de 2026
Un hombre con computadora portátil de pie frente a servidores
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

Definición de la copia de seguridad en la nube híbrida

La copia de seguridad en la nube híbrida es un enfoque unificado que fusiona la infraestructura on premises y en la nube para proteger los datos críticos para el negocio.

Permite a las empresas a escalar su infraestructura de copia de seguridad de manera eficiente, manteniendo los datos críticos on premises para una recuperación rápida mientras utilizan almacenamiento en la nube para almacenamiento de archivo rentable y recuperación ante desastres.

Al optimizar el rendimiento, el costo y la seguridad en las cargas de trabajo on-premises y en la nube, , la copia de seguridad en la nube híbrida se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de continuidad de negocio y recuperación ante desastres (BCDR). Este enfoque protege la información crítica contra la pérdida y la corrupción, mientras protege los datos contra ransomware y otras amenazas de ciberseguridad.

En general, la copia de seguridad en la nube híbrida ayuda a prevenir la pérdida de datos que puede costar tanto a las pequeñas empresas como a las grandes empresas ingresos significativos y dañar su reputación. Los casos de uso para la copia de seguridad en la nube híbrida abarcan organizaciones de atención médica, financieras, de fabricación y minoristas que la utilizan para apoyar la resiliencia de los datos y satisfacer diversos requisitos empresariales.

Copia de seguridad en la nube híbrida frente a almacenamiento en la nube híbrida

La copia de seguridad en la nube híbrida está estrechamente vinculada al almacenamiento en la nube híbrida, pero hay una diferencia significativa entre las dos tecnologías.

El almacenamiento en la nube híbrida combina la nube pública y el almacenamiento on premises o local, lo que permite una transferencia de datos fluida entre estos entornos. Las soluciones de almacenamiento en la nube y de otros proveedores ofrecen a las organizaciones la flexibilidad y la optimización de costos de una infraestructura de nube híbrida unificada.

La copia de seguridad en la nube híbrida se centra en crear copias de los datos para su respaldo y recuperación ante desastres. Se basa en sitios locales y soluciones de respaldo como el almacenamiento conectado a la red (NAS) para garantizar la velocidad y la rápida recuperación de datos, y utiliza entornos en la nube para garantizar la redundancia y la estabilidad fuera del sitio.

Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado global de almacenamiento de datos se triplique con creces para 2032.1 Esto hace que las organizaciones se enfrenten a una presión cada vez mayor para proteger los crecientes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento. La copia de seguridad en la nube híbrida satisface este desafío al permitir que las organizaciones escalen su infraestructura de respaldo de manera eficiente. Este proceso mantiene los datos críticos on premises para una recuperación rápida mientras aprovecha el almacenamiento en la nube para una retención rentable a largo plazo y recuperación ante desastres.

¿Cómo funciona la copia de seguridad en la nube híbrida?

La copia de seguridad en la nube híbrida incluye varios procesos y componentes esenciales. A continuación, se muestra un desglose general de su ciclo de vida:

  1. Programación y automatización de copias de seguridad: la programación y automatización de las operaciones de copia de seguridad y archivo ayudan a garantizar que los datos se copien regularmente a una hora determinada.
  2. Captura y deduplicación de datos: la captura y deduplicación de datos garantizan que solo exista una instancia de cada dato dentro del sistema de almacenamiento. Se eliminan los datos duplicados o redundantes y todas las referencias apuntan a una sola copia. Este proceso reduce los requisitos de ancho de banda y los costos de almacenamiento al minimizar la cantidad de datos transferidos a la nube.
  3. Transferencia de datos a la nube: la copia de seguridad en la nube híbrida suele utilizar copias de seguridad incrementales, que guardan solo los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad en la nube. Este proceso mantiene los datos actualizados y reduce el costo y la frecuencia de las copias de seguridad completas.
  4. Replicación y sincronización de los datos: los datos se sincronizan regularmente entre copias locales y en la nube para mantener copias de seguridad actualizadas. Esto ocurre entre el almacenamiento on premises y los repositorios en la nube, lo que garantiza que tanto las copias locales como los datos en la nube permanezcan actualizados. La sincronización puede realizarse de forma continua o en momentos programados, dependiendo de los requisitos empresariales.
  5. Niveles de datos: los datos utilizados regularmente se almacenan localmente en niveles de almacenamiento únicos, que se pueden asignar en función de varios atributos. Los datos comúnmente recuperados se mantienen en el sitio como copia de seguridad local utilizando modelos de almacenamiento de alto rendimiento, como almacenamiento flash o NAS. Los datos de archivo a los que se accede con menos frecuencia se mueven a la nube para lograr un almacenamiento de archivo rentable.
  6. Gestión y monitoreo centralizados: una única plataforma de gestión proporciona visibilidad y control unificados en todas las ubicaciones de copia de seguridad. Esto permite la orquestación y ayuda a agilizar la administración. Estas plataformas integran la infraestructura on premises con almacenamiento en la nube de proveedores de servicio en la nube (por ejemplo, Amazon Web Services o AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud) con API y conectores nativos. Mediante paneles centralizados, los equipos de TI pueden monitorear las operaciones de copia de seguridad en tiempo real, recibir alertas automáticas de fallas o anomalías y generar informes de cumplimiento en todo el entorno de la nube híbrida.
  7. Recuperación y restauración: las operaciones de copia de seguridad y restauración utilizan copias de seguridad de datos para restablecer rápidamente el acceso a las aplicaciones, los datos y los recursos de TI. Las organizaciones pueden restaurar a partir de copias de seguridad locales para una recuperación rápida o cambiar a servidores y sistemas de almacenamiento basados en la nube cuando la infraestructura on premises no está disponible. Esta capacidad mantiene la continuidad de negocio hasta que el centro de datos principal vuelva a estar operativo.

Beneficios de la copia de seguridad en la nube híbrida

Estos son algunos de los principales beneficios de usar la copia de seguridad en la nube híbrida:

  • Continuidad de negocio: la copia de seguridad en la nube híbrida admite la continuidad de negocio ininterrumpida y ayuda a las empresas a alcanzar su objetivo de tiempo de recuperación (RTO) y objetivo de punto de recuperación (RPO).
  • Seguridad de datos y resiliencia ante desastres: este enfoque de copia de seguridad mejora la postura de seguridad de una organización al implementar controles de autenticación y encriptar datos en tránsito y en reposo. Al mantener copias en la nube fuera del sitio que están aisladas de la infraestructura on premises, las organizaciones obtienen protección contra ransomware, amenazas cibernéticas, cortes y otras interrupciones, lo que permite la recuperación cibernética cuando ocurren incidentes.
  • Ubicaciones geográficas para la redundancia de datos: la copia de seguridad en la nube híbrida crea copias de archivos y las almacena en uno o más centros de datos geográficos remotos. Este enfoque ayuda a proteger contra desastres regionales y fallas a nivel de sitio, garantizando la disponibilidad de datos incluso si una ubicación completa se vuelve inaccesible.
  • Flexibilidad y escalabilidad: las arquitecturas de nube híbrida extienden la infraestructura on premises en la nube privada y nubes públicas, lo que permite a las organizaciones ampliar rápidamente los recursos de la nube en respuesta a las demandas cambiantes, los picos de tráfico y las crecientes necesidades de capacidad de almacenamiento.
  • Rentabilidad y eficiencia: la copia de seguridad en la nube híbrida ayuda a las empresas a mejorar la ubicación de los datos, reducir su huella de almacenamiento y aumentar la eficiencia general de los recursos. Este proceso da como resultado ahorros en costos operativos y un mejor retorno de la inversión (ROI).
  • Regulación y cumplimiento: las organizaciones pueden cumplir con los requisitos de soberanía de datos, las políticas de retención y los mandatos de cumplimiento normativo (por ejemplo, HIPAA, RGPD) colocando copias de seguridad estratégicamente en la infraestructura local y en la nube. Esta capacidad es crucial para las organizaciones que manejan datos confidenciales, como proveedores de atención médica, instituciones financieras y agencias de gobierno.

Creación de una estrategia de copia de seguridad en la nube híbrida

Para mejorar su entorno de copia de seguridad en la nube híbrida, las organizaciones deben considerar ciertos componentes estratégicos para satisfacer sus necesidades comerciales.

Modelos de despliegue

Las organizaciones pueden elegir entre diferentes opciones de servicio en la nube para sus soluciones de copia de seguridad y recuperación, incluidas las plataformas de software como servicio (SaaS) y las soluciones de copia de seguridad y recuperación on premises. Las opciones de copia de seguridad y recuperación de SaaS (por ejemplo, Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) ofrecen una gestión simplificada, actualizaciones automáticas y una sobrecarga de TI reducida.

Las soluciones on premises y en la nube privada proporcionan un mayor control sobre la infraestructura de copia de seguridad y, a menudo, son necesarias para organizaciones con necesidades estrictas de gobernanza de datos. Muchas empresas adoptan enfoques de gestión de datos en la nube híbrida que integran ambos modelos.

Protección y retención de datos

El almacenamiento inmutable evita que los datos de respaldo se alteren o eliminen durante un periodo específico, creando copias de seguridad inmutables que protegen contra ransomware y corrupción de datos.

Las organizaciones deben equilibrar los requisitos de cumplimiento, las necesidades de recuperación y los costos de almacenamiento al establecer políticas de retención en entornos on premises y en la nube.

Optimización de costos

Según un informe de 2025 de Flexera, las organizaciones, en promedio, desperdician aproximadamente el 32 % de su gasto en la nube.Ya sea que se opere como una gran empresa global o una pequeña y mediana empresa (pyme), es importante revisar cuidadosamente los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los vendedores de software de copia de seguridad y proveedores de almacenamiento en la nube.

Los criterios cruciales de los SLA incluyen modelos de precios, garantías de disponibilidad (tiempo de actividad/tiempo de inactividad), medidas de seguridad y certificaciones. Las pymes suelen optar por un almacenamiento rentable en la nube con escalado flexible, mientras que las grandes empresas suelen necesitar SLA más completos y soporte dedicado.

Pruebas y validación

Las pruebas regulares verifican la protección de datos en todos los entornos de copia de seguridad en la nube híbrida. Las organizaciones deben llevar a cabo procedimientos programados de validación de copia de seguridad, realizar pruebas simuladas de recuperación ante desastres y verificar la integridad de los datos mediante procesos automatizados.

Esto favorece la resiliencia cibernética y la continuidad de negocio al confirmar que los sistemas de copia de seguridad pueden restaurar los datos correctamente cuando sea necesario.

Tendencias en la copia de seguridad en la nube híbrida

La copia de seguridad en la nube híbrida continúa al ritmo de los últimos avances tecnológicos.

Integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático

La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) están transformando la copia de seguridad en la nube híbrida mediante la mejora de la detección de amenazas, la automatización de la respuesta y el soporte de análisis predictivos.

Los algoritmos de ML identifican anomalías en los flujos de datos de copia de seguridad que podrían indicar amenazas cibernéticas, como ransomware o corrupción. La automatización impulsada por IA optimiza los programas de copia de seguridad, mantiene la integridad de los datos y reduce la intervención manual.
Configuración perimetral

Las organizaciones con operaciones distribuidas (por ejemplo, tiendas de venta minorista, instalaciones de fabricación, ubicaciones de oficinas remotas) pueden mantener copias de seguridad en el perímetro mientras sincronizan los datos críticos con el almacenamiento en la nube para una mayor retención y recuperación ante desastres.
Entornos multinube

Las soluciones de copia de seguridad en la nube híbrida están evolucionando hacia entornos multinube que distribuyen datos de copia de seguridad en más de un proveedor de la nube. Esta estrategia reduce la dependencia de proveedores y mejora la resiliencia ante desastres a través de múltiples ubicaciones geográficas.

También permite la optimización de costos, ya que las organizaciones pueden seleccionar la estrategia de almacenamiento más económica para satisfacer sus necesidades.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

