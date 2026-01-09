¿Qué es la copia de seguridad en la nube híbrida?

Permite a las empresas a escalar su infraestructura de copia de seguridad de manera eficiente, manteniendo los datos críticos on premises para una recuperación rápida mientras utilizan almacenamiento en la nube para almacenamiento de archivo rentable y recuperación ante desastres.

Al optimizar el rendimiento, el costo y la seguridad en las cargas de trabajo on-premises y en la nube, , la copia de seguridad en la nube híbrida se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de continuidad de negocio y recuperación ante desastres (BCDR). Este enfoque protege la información crítica contra la pérdida y la corrupción, mientras protege los datos contra ransomware y otras amenazas de ciberseguridad.

En general, la copia de seguridad en la nube híbrida ayuda a prevenir la pérdida de datos que puede costar tanto a las pequeñas empresas como a las grandes empresas ingresos significativos y dañar su reputación. Los casos de uso para la copia de seguridad en la nube híbrida abarcan organizaciones de atención médica, financieras, de fabricación y minoristas que la utilizan para apoyar la resiliencia de los datos y satisfacer diversos requisitos empresariales.