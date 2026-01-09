¿Qué es la copia de seguridad en la nube híbrida?

La copia de seguridad en la nube híbrida es un enfoque unificado que fusiona la infraestructura on premises y en la nube para proteger los datos críticos para el negocio.
Permite a las empresas a escalar su infraestructura de copia de seguridad de manera eficiente, manteniendo los datos críticos on premises para una recuperación rápida mientras utilizan almacenamiento en la nube para almacenamiento de archivo rentable y recuperación ante desastres.
Al optimizar el rendimiento, el costo y la seguridad en las cargas de trabajo on-premises y en la nube, , la copia de seguridad en la nube híbrida se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de continuidad de negocio y recuperación ante desastres (BCDR). Este enfoque protege la información crítica contra la pérdida y la corrupción, mientras protege los datos contra ransomware y otras amenazas de ciberseguridad.
En general, la copia de seguridad en la nube híbrida ayuda a prevenir la pérdida de datos que puede costar tanto a las pequeñas empresas como a las grandes empresas ingresos significativos y dañar su reputación. Los casos de uso para la copia de seguridad en la nube híbrida abarcan organizaciones de atención médica, financieras, de fabricación y minoristas que la utilizan para apoyar la resiliencia de los datos y satisfacer diversos requisitos empresariales.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La copia de seguridad en la nube híbrida está estrechamente vinculada al almacenamiento en la nube híbrida, pero hay una diferencia significativa entre las dos tecnologías.
El almacenamiento en la nube híbrida combina la nube pública y el almacenamiento on premises o local, lo que permite una transferencia de datos fluida entre estos entornos. Las soluciones de almacenamiento en la nube y de otros proveedores ofrecen a las organizaciones la flexibilidad y la optimización de costos de una infraestructura de nube híbrida unificada.
La copia de seguridad en la nube híbrida se centra en crear copias de los datos para su respaldo y recuperación ante desastres. Se basa en sitios locales y soluciones de respaldo como el almacenamiento conectado a la red (NAS) para garantizar la velocidad y la rápida recuperación de datos, y utiliza entornos en la nube para garantizar la redundancia y la estabilidad fuera del sitio.
Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado global de almacenamiento de datos se triplique con creces para 2032.1 Esto hace que las organizaciones se enfrenten a una presión cada vez mayor para proteger los crecientes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento. La copia de seguridad en la nube híbrida satisface este desafío al permitir que las organizaciones escalen su infraestructura de respaldo de manera eficiente. Este proceso mantiene los datos críticos on premises para una recuperación rápida mientras aprovecha el almacenamiento en la nube para una retención rentable a largo plazo y recuperación ante desastres.
La copia de seguridad en la nube híbrida incluye varios procesos y componentes esenciales. A continuación, se muestra un desglose general de su ciclo de vida:
Estos son algunos de los principales beneficios de usar la copia de seguridad en la nube híbrida:
Para mejorar su entorno de copia de seguridad en la nube híbrida, las organizaciones deben considerar ciertos componentes estratégicos para satisfacer sus necesidades comerciales.
Las organizaciones pueden elegir entre diferentes opciones de servicio en la nube para sus soluciones de copia de seguridad y recuperación, incluidas las plataformas de software como servicio (SaaS) y las soluciones de copia de seguridad y recuperación on premises. Las opciones de copia de seguridad y recuperación de SaaS (por ejemplo, Veeam, IBM Storage Protect Plus, Commvault) ofrecen una gestión simplificada, actualizaciones automáticas y una sobrecarga de TI reducida.
Las soluciones on premises y en la nube privada proporcionan un mayor control sobre la infraestructura de copia de seguridad y, a menudo, son necesarias para organizaciones con necesidades estrictas de gobernanza de datos. Muchas empresas adoptan enfoques de gestión de datos en la nube híbrida que integran ambos modelos.
El almacenamiento inmutable evita que los datos de respaldo se alteren o eliminen durante un periodo específico, creando copias de seguridad inmutables que protegen contra ransomware y corrupción de datos.
Las organizaciones deben equilibrar los requisitos de cumplimiento, las necesidades de recuperación y los costos de almacenamiento al establecer políticas de retención en entornos on premises y en la nube.
Según un informe de 2025 de Flexera, las organizaciones, en promedio, desperdician aproximadamente el 32 % de su gasto en la nube.2 Ya sea que se opere como una gran empresa global o una pequeña y mediana empresa (pyme), es importante revisar cuidadosamente los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los vendedores de software de copia de seguridad y proveedores de almacenamiento en la nube.
Los criterios cruciales de los SLA incluyen modelos de precios, garantías de disponibilidad (tiempo de actividad/tiempo de inactividad), medidas de seguridad y certificaciones. Las pymes suelen optar por un almacenamiento rentable en la nube con escalado flexible, mientras que las grandes empresas suelen necesitar SLA más completos y soporte dedicado.
Las pruebas regulares verifican la protección de datos en todos los entornos de copia de seguridad en la nube híbrida. Las organizaciones deben llevar a cabo procedimientos programados de validación de copia de seguridad, realizar pruebas simuladas de recuperación ante desastres y verificar la integridad de los datos mediante procesos automatizados.
Esto favorece la resiliencia cibernética y la continuidad de negocio al confirmar que los sistemas de copia de seguridad pueden restaurar los datos correctamente cuando sea necesario.
La copia de seguridad en la nube híbrida continúa al ritmo de los últimos avances tecnológicos.
La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) están transformando la copia de seguridad en la nube híbrida mediante la mejora de la detección de amenazas, la automatización de la respuesta y el soporte de análisis predictivos.
Los algoritmos de ML identifican anomalías en los flujos de datos de copia de seguridad que podrían indicar amenazas cibernéticas, como ransomware o corrupción. La automatización impulsada por IA optimiza los programas de copia de seguridad, mantiene la integridad de los datos y reduce la intervención manual.
Las organizaciones con operaciones distribuidas (por ejemplo, tiendas de venta minorista, instalaciones de fabricación, ubicaciones de oficinas remotas) pueden mantener copias de seguridad en el perímetro mientras sincronizan los datos críticos con el almacenamiento en la nube para una mayor retención y recuperación ante desastres.
Las soluciones de copia de seguridad en la nube híbrida están evolucionando hacia entornos multinube que distribuyen datos de copia de seguridad en más de un proveedor de la nube. Esta estrategia reduce la dependencia de proveedores y mejora la resiliencia ante desastres a través de múltiples ubicaciones geográficas.
También permite la optimización de costos, ya que las organizaciones pueden seleccionar la estrategia de almacenamiento más económica para satisfacer sus necesidades.
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y listo para la IA, impulsando la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por IA. Aprenda de los estudios de casos y las soluciones destacadas para ver cómo las empresas están usando la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las diferencias clave entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costos ocultos del escalamiento de la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluido por qué es crítico para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas de tecnología.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para la nube híbrida y su estrategia de IA.
Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de IBM, tanto de nube híbrida como preparadas para la IA. Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para proteger, escalar y modernizar su negocio o acceder a insights de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.
1 Data Storage Market Size, Share & Industry Analysis, Fortune Business Insights, 15 de diciembre de 2025.
2 State of the Cloud Report, Flexera, 2025.