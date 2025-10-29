Estrategia y mejores prácticas de migración de Kubernetes

Desarrollado originalmente por Google, Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto mantenida por la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) desde 2015. También conocida como k8s o kube, esta plataforma programa y automatiza el despliegue, la gestión y la escalada de aplicaciones contenedorizadas.

Antes de Kubernetes, las aplicaciones normalmente se ejecutaban en servidores dedicados o máquinas virtuales (VM), lo que hacía que el escalado fuera costoso y requiriera mucho tiempo.

En entornos modernos de contenedores, un motor de tiempo de ejecución (normalmente Docker) permite a los desarrolladores construir, desplegar, ejecutar, actualizar y administrar contenedores. Kubernetes proporciona la capa de orquestación necesaria para gestionar cientos o miles de contenedores a escala. Hoy en día, Docker y Kubernetes son las principales herramientas de contenerización.

El despliegue de Kubernetes se produce a través de clústeres formados por nodos, cada uno de los cuales representa una máquina física o VM. Cada clúster tiene un nodo principal que gestiona un plano de control (incluido el servidor API y la base de datos etcd ). Las aplicaciones de Kubernetes se ejecutan en pods, que son las unidades desplegables más pequeñas. Normalmente contienen contenedores basados en Linuxque comparten almacenamiento y otros recursos.

Las características clave de Kubernetes incluyen despliegues para gestionar ciclos de vida de aplicaciones y conjuntos de réplicas, DNS y redes para la entrega de servicios, y espacios de nombres para aislamiento de recursos. El servidor de API de Kubernetes (al que se accede a través de la herramienta de línea de comandos kubectl) gestiona la configuración y organiza la comunicación entre componentes. Los volúmenes persistentes manejan las necesidades de almacenamiento.

Kubernetes es de código abierto, lo que permite a las organizaciones evitar el bloqueo de proveedores. DevOps y otros equipos se benefician de una comunidad global que aporta mejoras y parches de seguridad. Todos los principales proveedores de servicio en la nube ofrecen servicios gestionados de Kubernetes Service, incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform e IBM Cloud.