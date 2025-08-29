Estrategias de despliegue de Kubernetes

La estrategia de despliegue que elijan las organizaciones puede crear o eliminar los despliegues de aplicaciones de software. En entornos de Kubernetes, esta decisión afecta directamente a la disponibilidad de la aplicación, la velocidad de desarrollo y los costos operativos.

La diferencia entre un despliegue fluido y un despliegue desastroso a menudo se reduce a seleccionar el enfoque adecuado para las necesidades específicas de las aplicaciones y la tolerancia al riesgo.

Con la adopción de Kubernetes para crecer, las opciones de implementación estratégica se volvieron cada vez más importantes tanto para los equipos de DevOps como para los resultados comerciales.

Una encuesta de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) reveló que el 93 % de las organizaciones utilizan, prueban o evalúan Kubernetes.1 Cada estrategia de despliegue de Kubernetes ofrece diferentes compensaciones entre velocidad, seguridad y uso de recursos.