Comprender cómo funcionan las aplicaciones de microservicios en Kubernetes es importante en el desarrollo de software. En este artículo, analizaremos por qué es crucial observar las aplicaciones de microservicios en Kubernetes y varias métricas en las que debe centrarse como parte de su estrategia de observabilidad.
Considere una gran plataforma de comercio electrónico que utiliza una arquitectura de microservicios desplegada en clústeres de Kubernetes. Cada microservicio, responsable de funcionalidades específicas, como la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y la gestión de pagos, opera de forma independiente y se comunica con otros a través de API que son críticas para el crecimiento de su negocio/servicio.
En un entorno tan complejo, garantizar unas operaciones perfectas y detectar problemas de forma proactiva se vuelve imprescindible y puede ser un desafío.
La observabilidad en este escenario puede ayudar con insights en tiempo real sobre el rendimiento, la disponibilidad y las interdependencias de estos microservicios y la aplicación Kubernetes.
La observabilidad es esencial por varias razones:
Al monitorear el estado de Kubernetes, las organizaciones pueden identificar y abordar problemas de manera proactiva, optimizar el uso de recursos y mantener un rendimiento óptimo del clúster.
Supervisar las métricas de disponibilidad de los clústeres de Kubernetes ayuda a garantizar que los clústeres estén en funcionamiento y en buen estado. Las métricas, como el tiempo de actividad del clúster y el estado del pod, proporcionan insights sobre el estado del clúster. Se encuentran en la capa más alta e importante y pueden proporcionar una visibilidad completa de lo que sucede en su entorno.
El monitoreo de las métricas de estado de los pods, como los reinicios, la preparación y el desalojo de pods, ayuda a identificar problemas con pods individuales y garantiza que las aplicaciones funcionen sin problemas. La supervisión del estado del pod permite a las organizaciones detectar y solucionar problemas rápidamente, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando una alta disponibilidad.
El monitoreo de las métricas de disponibilidad del servicio, como el tiempo de actividad, el tiempo de respuesta del servicio y la tasa de error del servicio, ayuda a garantizar que los servicios de Kubernetes Service estén disponibles y respondan a los usuarios. Al monitorear la disponibilidad del servicio, las organizaciones pueden detectar fallas o degradación del servicio y tomar medidas proactivas para restaurar la disponibilidad del servicio y minimizar el impacto en los usuarios.
Esta es una métrica que muestra el estado de los nodos en el contexto de las métricas del clúster de Kubernetes. Algunas otras métricas importantes incluyen:
IBM Instana puede monitorear su aplicación de microservicios que se ejecuta en Kubernetes.
IBM Instana es una plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada que contextualiza los datos de rendimiento. Le permite detectar problemas o transacciones con una granularidad de 1 segundo en su aplicación de microservicios. Además, obtiene un 100 % de seguimiento que le permite realizar arreglos fácilmente, si los hay, al ejecutar sus microservicios en Kubernetes.
Si desea tener visibilidad completa y ser más proactivo en la resolución de problemas, considere la nueva edición estándar autohospedada de Instana, una solución integral diseñada para todos los niveles de uso de Kubernetes. Tanto si es un usuario principiante como avanzado de Kubernetes, la supervisión de Instana Standard Edition lo tiene cubierto. Puede registrarse para obtener una cuenta gratuita hoy mismo y comenzar a monitorear sus clústeres de Kubernetes o ver la guía paso a paso a continuación.
IBM Instana Observability proporciona observabilidad automatizada de Kubernetes y capacidades de APM específicas para supervisar toda su pila de aplicaciones de Kubernetes, desde nodos y pods hasta contenedores y aplicaciones, para todas las distribuciones de Kubernetes.