Comprender cómo funcionan las aplicaciones de microservicios en Kubernetes es importante en el desarrollo de software. En este artículo, analizaremos por qué es crucial observar las aplicaciones de microservicios en Kubernetes y varias métricas en las que debe centrarse como parte de su estrategia de observabilidad.

¿Por qué debe observar el estado de los microservicios que se ejecutan en Kubernetes y cuáles son las métricas de Kubernetes que debe monitorear?

Considere una gran plataforma de comercio electrónico que utiliza una arquitectura de microservicios desplegada en clústeres de Kubernetes. Cada microservicio, responsable de funcionalidades específicas, como la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y la gestión de pagos, opera de forma independiente y se comunica con otros a través de API que son críticas para el crecimiento de su negocio/servicio.

En un entorno tan complejo, garantizar unas operaciones perfectas y detectar problemas de forma proactiva se vuelve imprescindible y puede ser un desafío.

La observabilidad en este escenario puede ayudar con insights en tiempo real sobre el rendimiento, la disponibilidad y las interdependencias de estos microservicios y la aplicación Kubernetes.

La observabilidad es esencial por varias razones:

Detección temprana de problemas : los microservicios están distribuidos e interconectados, lo que dificulta la identificación de problemas cuando surgen. Observar su estado le permite detectar problemas desde el principio, minimizando el tiempo de inactividad y las posibles interrupciones del servicio. Con Instana obtendrá una granularidad de 1 segundo, lo que le ayuda a detectar problemas más rápido que otras soluciones.

Confiabilidad : el monitoreo del estado de los microservicios garantiza que su aplicación siga siendo confiable. Al realizar un seguimiento de métricas como los tiempos de respuesta, las tasas de error y la utilización de recursos, puede abordar de forma proactiva cualquier problema de rendimiento antes de que afecte a los usuarios.

Escale de manera eficiente : Kubernetes permite el escalado dinámico de microservicios en función de la demanda. Observar su estado le ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo escalar los servicios para garantizar un rendimiento y una utilización de recursos óptimos.

Cumplir con los SLA: muchas organizaciones tienen acuerdos de nivel de servicio (SLA) que definen los niveles esperados de disponibilidad y rendimiento del servicio. Observar el estado de los microservicios le ayuda a cumplir estos SLA al garantizar que sus servicios funcionen sin problemas y cumplan con los objetivos de rendimiento.

Al monitorear el estado de Kubernetes, las organizaciones pueden identificar y abordar problemas de manera proactiva, optimizar el uso de recursos y mantener un rendimiento óptimo del clúster.