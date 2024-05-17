Etiquetas
Cuatro métricas clave que debe conocer al monitorear aplicaciones de microservicios que se ejecutan en Kubernetes

Comprender cómo funcionan las aplicaciones de microservicios en Kubernetes es importante en el desarrollo de software. En este artículo, analizaremos por qué es crucial observar las aplicaciones de microservicios en Kubernetes y varias métricas en las que debe centrarse como parte de su estrategia de observabilidad.

¿Por qué debe observar el estado de los microservicios que se ejecutan en Kubernetes y cuáles son las métricas de Kubernetes que debe monitorear?

Considere una gran plataforma de comercio electrónico que utiliza una arquitectura de microservicios desplegada en clústeres de Kubernetes. Cada microservicio, responsable de funcionalidades específicas, como la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y la gestión de pagos, opera de forma independiente y se comunica con otros a través de API que son críticas para el crecimiento de su negocio/servicio.

En un entorno tan complejo, garantizar unas operaciones perfectas y detectar problemas de forma proactiva se vuelve imprescindible y puede ser un desafío.

La observabilidad en este escenario puede ayudar con insights en tiempo real sobre el rendimiento, la disponibilidad y las interdependencias de estos microservicios y la aplicación Kubernetes.

La observabilidad es esencial por varias razones:

  • Detección temprana de problemas: los microservicios están distribuidos e interconectados, lo que dificulta la identificación de problemas cuando surgen. Observar su estado le permite detectar problemas desde el principio, minimizando el tiempo de inactividad y las posibles interrupciones del servicio. Con Instana obtendrá una granularidad de 1 segundo, lo que le ayuda a detectar problemas más rápido que otras soluciones.
  • Confiabilidad: el monitoreo del estado de los microservicios garantiza que su aplicación siga siendo confiable. Al realizar un seguimiento de métricas como los tiempos de respuesta, las tasas de error y la utilización de recursos, puede abordar de forma proactiva cualquier problema de rendimiento antes de que afecte a los usuarios.
  • Escale de manera eficiente: Kubernetes permite el escalado dinámico de microservicios en función de la demanda. Observar su estado le ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo escalar los servicios para garantizar un rendimiento y una utilización de recursos óptimos.
  • Cumplir con los SLA: muchas organizaciones tienen acuerdos de nivel de servicio (SLA) que definen los niveles esperados de disponibilidad y rendimiento del servicio. Observar el estado de los microservicios le ayuda a cumplir estos SLA al garantizar que sus servicios funcionen sin problemas y cumplan con los objetivos de rendimiento.

Al monitorear el estado de Kubernetes, las organizaciones pueden identificar y abordar problemas de manera proactiva, optimizar el uso de recursos y mantener un rendimiento óptimo del clúster.

Estas son las métricas clave que se pueden medir:

Disponibilidad del clúster:

Supervisar las métricas de disponibilidad de los clústeres de Kubernetes ayuda a garantizar que los clústeres estén en funcionamiento y en buen estado. Las métricas, como el tiempo de actividad del clúster y el estado del pod, proporcionan insights sobre el estado del clúster. Se encuentran en la capa más alta e importante y pueden proporcionar una visibilidad completa de lo que sucede en su entorno.

Métricas del pod:

El monitoreo de las métricas de estado de los pods, como los reinicios, la preparación y el desalojo de pods, ayuda a identificar problemas con pods individuales y garantiza que las aplicaciones funcionen sin problemas. La supervisión del estado del pod permite a las organizaciones detectar y solucionar problemas rápidamente, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando una alta disponibilidad.

Disponibilidad del servicio:

El monitoreo de las métricas de disponibilidad del servicio, como el tiempo de actividad, el tiempo de respuesta del servicio y la tasa de error del servicio, ayuda a garantizar que los servicios de Kubernetes Service estén disponibles y respondan a los usuarios. Al monitorear la disponibilidad del servicio, las organizaciones pueden detectar fallas o degradación del servicio y tomar medidas proactivas para restaurar la disponibilidad del servicio y minimizar el impacto en los usuarios.

Estado de los nodos:

Esta es una métrica que muestra el estado de los nodos en el contexto de las métricas del clúster de Kubernetes. Algunas otras métricas importantes incluyen:

  • kube_node_status_capacity: esta métrica indica la capacidad disponible para diferentes recursos en un nodo, lo que le ayuda a identificar cuántos recursos hay disponibles.
  • kubelet_running_container_count: indica cuántos contenedores se están ejecutando actualmente en un nodo.
  • kubelet_runtime_operations_latency_microseconds: esta métrica mide el tiempo que tarda cada operación en completarse, categorizada por tipo, y se mide en microsegundos.

Observabilidad en números

IBM Instana puede monitorear su aplicación de microservicios que se ejecuta en Kubernetes.

IBM Instana es una plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada que contextualiza los datos de rendimiento. Le permite detectar problemas o transacciones con una granularidad de 1 segundo en su aplicación de microservicios. Además, obtiene un 100 % de seguimiento que le permite realizar arreglos fácilmente, si los hay, al ejecutar sus microservicios en Kubernetes.

Recursos para comenzar a observar sus Kubernetes

Si desea tener visibilidad completa y ser más proactivo en la resolución de problemas, considere la nueva edición estándar autohospedada de Instana, una solución integral diseñada para todos los niveles de uso de Kubernetes. Tanto si es un usuario principiante como avanzado de Kubernetes, la supervisión de Instana Standard Edition lo tiene cubierto. Puede registrarse para obtener una cuenta gratuita hoy mismo y comenzar a monitorear sus clústeres de Kubernetes o ver la guía paso a paso a continuación.

 

Autor

Irfad K P

Software Developer at IBM

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

