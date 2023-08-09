Desmintiendo mitos sobre la observabilidad - Parte 3: Por qué la observabilidad funciona en todos los entornos, no solo en los sistemas a gran escala

En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora:
La observabilidad se refiere a la capacidad de obtener insights sobre el comportamiento interno de un sistema basado en resultados o señales externas. El objetivo principal de la observabilidad es proporcionar a los equipos de TI las herramientas necesarias para comprender el rendimiento del sistema, identificar problemas y solucionarlos de manera efectiva.
En este artículo, abordaremos el mito común de que la observabilidad solo es relevante y beneficiosa para sistemas a gran escala o arquitecturas complejas.
El problema con este concepto erróneo es que puede disuadir a las organizaciones o equipos más pequeños de adoptar prácticas de observabilidad. Sin embargo, para muchas empresas, sus aplicaciones son su negocio, y la falta de un marco de observabilidad puede limitar su capacidad para diagnosticar problemas y optimizar los sistemas de manera oportuna.
Veamos las aplicaciones web dentro de aplicaciones de sistemas más pequeños como ejemplo. Incluso una aplicación web simple puede obtener un beneficio de la observabilidad mediante la implementación de registros y métricas básicos. Al rastrear las interacciones de los usuarios, los tiempos de solicitud/respuesta y las tasas de error, los desarrolladores pueden detectar anomalías e identificar áreas de mejora. Esto puede conducir a una mejor experiencia del usuario y, en última instancia, mejorar el éxito de la aplicación.
El valor de la observabilidad radica en obtener insights sobre el comportamiento del sistema, identificar cuellos de botella de rendimiento y solucionar problemas de manera efectiva. Incluso las aplicaciones simples pueden beneficiarse de la observabilidad al monitorear proactivamente los componentes críticos y detectar anomalías desde el principio.
Además, considere el caso de una arquitectura de microservicios. Aunque cada microservicio puede ser relativamente simple por sí solo, las interacciones y dependencias entre ellos pueden volverse complejas rápidamente. En tales escenarios, la observabilidad se vuelve crucial para rastrear solicitudes en diferentes servicios, medir la latencia e identificar cuellos de botella en el rendimiento.
Las empresas emergentes y las pequeñas empresas que están escalando rápidamente pueden tener un gran beneficio de la observabilidad. A medida que sus sistemas crecen en complejidad, se enfrentan a nuevos desafíos y posibles fallas. Al adoptar la observabilidad desde el principio, estas organizaciones pueden construir una base sólida para el monitoreo y la resolución de problemas, garantizando un crecimiento más fluido y minimizando el riesgo de problemas inesperados.
Incluso los desarrolladores individuales que trabajan en proyectos personales pueden obtener insights de la observabilidad. Al utilizar el monitoreo en tiempo real para ver eventos y métricas relevantes durante el desarrollo y las pruebas, pueden detectar problemas de manera temprana, lo que lleva a aplicaciones más sólidas y confiables.
Un ejemplo notable de la importancia de la observabilidad ocurrió en 2012, cuando una empresa de servicios financieros perdió más de 400 millones de dólares en menos de una hora debido a una falla de software. Esta falla catastrófica fue causada por un error de despliegue de código. Este incidente enfatiza la criticidad de la observabilidad en industrias como los sistemas financieros, donde errores aparentemente pequeños pueden tener consecuencias graves.
La observabilidad proporciona insights esenciales y capacidades de diagnóstico para sistemas de todos los tamaños y arquitecturas. Esto significa un mejor rendimiento del sistema, mayor confiabilidad y mejores experiencias de usuario. Independientemente del tamaño de su organización, considere implementar una solución de observabilidad como parte integral de sus prácticas de ingeniería y monitoreo de software. Es una de las mejores maneras de mantenerse competitivo y resiliente en el escenario actual, en constante cambio e impulsado por la tecnología.
Alto rendimiento durante un auge sin precedentes: durante el confinamiento de 2020, el comercio en línea alcanzó volúmenes sin precedentes en todo el mundo. Ese año, GittiGidiyor experimentó un aumento de los ingresos por ventas móviles del 82 % y pudo acomodar un aumento de 4 a 5 veces en su volumen general durante el Black Friday.
Mejorar los resultados de los pacientes: Mayden crea tecnología digital que cambia las posibilidades para médicos y pacientes. Utilizan la observabilidad para respaldar la prestación de servicios de estado mental, y su producto principal, iaptus, ayuda a brindar servicios de estado mental a más de cinco millones de pacientes en el Reino Unido.
La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está diseñada específicamente para ser nativa de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (por ejemplo, granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en entornos móviles y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
